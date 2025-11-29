Más de 8 mil pasajeros afectados por el conflicto con las compañías aéreas

El conflicto entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela afectó seriamente el tráfico aéreo en el país sudamericano, provocando una crisis que dejó más de 8 mil pasajeros varados en aeropuertos de distintos países.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió a Venezuela “reconsiderar” la revocación de concesiones a seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó el miércoles los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

Las compañías aéreas perjudicadas “reafirman su compromiso con el país” y su disposición a restablecer el servicio de manera segura “tan pronto como las condiciones lo permitan”, señalaron las autoridades de IATA.

El origen de la crisis. Washington instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, lo que llevó a las empresas a suspender vuelos por temor a un incidente.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión de esas firmas. El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, calificó la medida como “desproporcionada”.

Una fuente de Iberia dijo que el deseo de la compañía “es retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad”.

La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8 mil pasajeros de al menos cuarenta vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit). “Muchísimos pasajeros están varados en los distintos países”, comentó Sulmary Bravo, operadora turística de 55 años.

Un puñado de empresas venezolanas, incluidas Avior y Laser, continúan ofreciendo un número limitado de vuelos, pero solo a algunas ciudades regionales y a España.