Mujeres se manifiestan en Afganistán para pedir por un Gobierno inclusivo

Decenas de afganas se manifestaron este jueves 2 de septiembre en la capital cosmopolita del oeste de Afganistán, Herat, para reclamar por el derecho a trabajar bajo el nuevo régimen establecido por el movimiento talibán.

Desde que los insurgentes tomaron el control Kabul el pasado 15 de agosto, las mujeres se mostraron disconformes por el régimen constituido únicamente por hombres. Frente a ello, la protesta de esta jornada se desarrolló mientras los islamistas, que prometieron una gestión más flexible que la impuesta durante su anterior administración, intentan conformar su Gobierno.

Sin embargo, una de las organizadoras de la protesta citada por la agencia de noticias AFP, Basira Taheri, reveló que “hay conversaciones para formar un Gobierno, pero (los talibanes) no hablan de la participación de mujeres". "Queremos que los talibanes acepten hablar con nosotras", sentenció.

Durante la marcha, las activistas, estudiantes universitarias y funcionarias que participaron sostuvieron carteles en donde se leía que "ningún gobierno es sostenible sin mujeres". "Es nuestro deber tener educación, trabajo y seguridad. No tenemos miedo, estamos unidas", exclamaron las manifestantes.

Este tipo de manifestación resulta inédito para los talibanes, quienes reprimieron cualquier tipo de oposición durante su anterior gestión.

“Gobierno inclusivo”

Los talibanes prometieron que las mujeres no perderán derechos, o por lo menos no retrocederán a la situación durante su período en el poder entre 1996 y 2001, cuando regía la ley islámica o “sharía” de manera estricta, por lo que las mujeres no podían participar del espacio público. No obstante, según un alto responsable talibán, "podría no haber" mujeres a cargo de ministerios o en puestos de responsabilidad en el Gobierno.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Pramila Patten, advirtió de que la incorporación de mujeres en la futura administración será una "prueba de fuego" para corroborar el compromiso de los talibanes con los derechos humanos. Por su parte, la comunidad internacional ya solicitó que se respeten los derechos de todos los sexos.

CFT/FF