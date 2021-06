Nueva York, antiguo epicentro de la pandemia, "regresa a la vida tal como la conocíamos"

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes 15 de junio que se levantan las últimas restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus, de la que fue epicentro hace poco más de un año, después de vacunar a más del 70% de los adultos con al menos una dosis. A partir de ahora, por ejemplo, ya no habrá regulaciones de distanciamiento social, capacidad limitada u horario restrictivo para los restaurantes y bares.

"Alcanzamos el 70% de vacunación. Es el objetivo nacional, y lo alcanzamos antes de tiempo. Esto significa que podemos regresar a la vida tal como la conocíamos", declaró Cuomo en conferencia de prensa.

Nueva York es el primer gran estado que franquea este umbral que el presidente Joe Biden quiere alcanzar a nivel nacional antes del día de la independencia estadounidense, el 4 de julio, consignó la agencia AFP.

El estado de más de 20 millones de habitantes fue epicentro nacional de la pandemia y registró más de 42.000 muertes desde marzo de 2020, más de 33.000 de ellas en la ciudad de Nueva York, la mayor del país.

Estados Unidos: ofrecen premios en efectivo para incentivar vacunación contra el COVID

Tanto la ciudad como el estado adoptaron dracónicas medidas para frenar el avance del virus, incluidos toques de queda, cierre total de restaurantes y otros comercios, y clases completamente en línea para los estudiantes, que fueron levantadas de manera progresiva, consignó la agencia AFP.

Las últimas medidas que se mantenía se seguían aplicando a negocios y reuniones sociales. A partir de ahora, si bien los negocios privados pueden optar por mantener las medidas de cuidado voluntariamente, no será necesario ningún cuidado en especial.

Por ejemplo, los restaurantes no va a haber limitación horaria ni de distancia entre las mesas, los cines podrán volver a vender el aforo completo, no habrá protocolos de desinfección en los gimnasios, las peluquerías y salones de belleza no tendrán que recopilar la información de contacto de sus clientes, entre otros.

De todas maneras, el estado seguirá adhiriéndose a las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que recomiendan a los no vacunados seguir llevando mascarilla en interiores o mantener distancia de seguridad, y deja en vigor medidas preventivas en lugares como escuelas, transporte público, centros médicos, refugios para personas sin hogar y prisiones.

Nueva York: ofrecen marihuana gratis a quienes se vacunen contra el COVID

"Los neoyorquinos siempre han sido fuertes, pero este último año han probado cuanto lo son. Felicitaciones neoyorquinos por todo lo que su duro trabajo ha conseguido", dijo Cuomo en un comunicado.

En esa línea, anunció que para marcar el hito 13 sitios icónicos del estado, incluido el edificio Empire State, el World Trade Center y las cataratas del Niágara, serán iluminados en color azul y dorado. También se lanzarán fuegos artificiales en varios sitios como el puerto de Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el lunes un gran desfile para rendir homenaje a los trabajadores esenciales el 7 de julio sobre la avenida Broadway.

Algunos pequeños estados ya alcanzan tasas de vacunación incluso más elevadas que Nueva York, como Vermont, en el noreste del país, que ha logrado vacunar a más de 80% de los adultos con una dosis y también levanta las restricciones desde este martes.

ED