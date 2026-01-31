Pobres ucranianos: además de los bombardeos hay apagones masivos y se cortó hasta el agua

La red eléctrica de Ucrania registró interrupciones de gran escala este sábado a raíz de un desperfecto técnico que derivó en la caída de las interconexiones energéticas que vinculan a Moldavia, Rumanía y Ucrania, de acuerdo con lo comunicado por el titular de la cartera energética del país.

La falla en el sistema provocó la interrupción del abastecimiento de agua potable en Kiev, la capital ucraniana, y obligó a la suspensión completa del servicio de subterráneos, lo que dejó sin transporte a miles de usuarios en plena jornada.

"Hoy a las 10:42 a. m. (08:42 GMT), se produjo una falla técnica que provocó el cierre simultáneo de la línea de 400 kilovoltios entre las redes eléctricas de Rumanía y Moldavia y de la línea de 750 kilovoltios entre el oeste y el centro de Ucrania", declaró el ministro de Energía, Denys Shmygal, en Telegram.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ucrania denunció un ataque ruso

"El suministro eléctrico se restablecerá en las próximas horas", añadió.

Reacción del Gobierno ucraniano y trabajos de emergencia

El presidente Volodymyr Zelensky definió el episodio como una situación de "emergencia" y aseguró que los equipos técnicos ya habían iniciado las tareas necesarias para normalizar el servicio afectado.

"La tarea es estabilizar la situación pronto", declaró en Telegram. El episodio se suma a la creciente exigencia sobre el sistema eléctrico de Ucrania, que ya operaba bajo condiciones críticas tras varias semanas de ataques aéreos rusos de alta intensidad

Desde el inicio de la invasión, hace casi cuatro años, Rusia golpeó de manera sistemática la infraestructura energética ucraniana. Sin embargo, las autoridades de Kiev sostienen que el actual invierno ha sido el más severo hasta el momento, con ofensivas que dejaron a millones de personas sin suministro eléctrico ni calefacción en medio de temperaturas extremas.

León XIV condenó los ataques en Ucrania y pidió redoblar los esfuerzos por la paz

Impacto en el transporte y uso del subte como refugio

El servicio de subte de Kiev interrumpió totalmente su funcionamiento este sábado como consecuencia directa del apagón que afectó a la ciudad.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas el año pasado, cerca de 800.000 pasajeros utilizan diariamente la red subterránea de la capital.

Rusia no ve avances en las conversaciones sobre Ucrania con EE.UU.

Además de su función como medio de transporte, las 52 estaciones del sistema son empleadas por los habitantes como refugios antiaéreos durante los bombardeos rusos.

La red permanecerá habilitada como espacio de resguardo hasta que el suministro eléctrico vuelva a normalizarse, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a través de una publicación en Telegram.



NG