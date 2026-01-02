Rusia acusó a Ucrania de matar a 24 civiles en otro ataque con drones durante los festejos del Año Nuevo

Los ataques y los cruces de acusaciones entre Rusia y Ucrania no cesan. Este jueves 1 de enero, el Kremlin denunció que Ucrania atacó la región de Jerson ddejando 24 muertos y decenas de heridos, mientras por su parte Kiev acusó a Moscú de lanzar más de 200 drones contra sus infraestructuras de energía. Todos estos episodios se producen en medio de las conversaciones que buscan poner fin a la guerra impulsadas por el presidente norteamericano Donald Trump.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Acusaciones cruzadas

En la región ucraniana de Jersón, actualmente bajo control del ejército ruso, Moscú asegura que, durante la celebración del Año Nuevo, Kiev usó drones para atacar una cafetería y un hotel de la localidad de Jorly, ubicada a orillas del mar Negro. Vladimir Saldo, el gobernador de la región nombrado por Vladimir Putin, dijo en su cuenta de Telegram que, por lo menos, 24 personas fallecieron y “decenas” fueron heridas. Acompañando sus palabras compartió fotos donde pueden verse cuerpos carbonizados.

Posteriormente, la cancillería rusa aseguró que Kiev busca “torpedear deliberadamente cualquier intento de buscar soluciones pacíficas al conflicto” con estos ataques, y le pidió a los gobiernos extranjeros que condenen el “sangriento atentado”.

En Jerson ataques con drones presuntamente desde Ucrania dejaron decenas de muertos y heridos

Volodimir Zelenzki, presidente de Ucrania, no respondió a estas denuncias, pero sí acusó a Moscú de volver a atacar las infraestructuras energéticas de su país: “Rusia empieza deliberadamente el nuevo año continuando con la guerra, lanzando más de 200 drones”. Sin embargo, el mandatario aseguró que seguirán realizándose las reuniones establecidas con el fin de progresar en las negociaciones para ponerle fin a la guerra.

El sábado se realizará un encuentro en Ucrania con asesores de seguridad de los aliados europeos de Kiev del que participará, por videoconferencia, un equipo estadounidense y también representantes de la Unión Europea y la OTAN. El lunes 12 de enero, se realizará una reunión entre los responsables militares para establecer las “garantías de seguridad” que pueden darle sus aliados a Ucrania. “En el plano político, casi todo está listo, y es importante resolver cada detalle del funcionamiento de las garantías... si logramos poner fin a la guerra”, remarcó Zelenski, que luego anunció que el martes se realizará una cumbre con los jefes de Estado occidentales, sin revelar donde será el encuentro.

En la previa del encuentro Trump- Zelenski, cayeron más bombas rusas sobre Ucrania

El mandatario ucraniano, en su discurso de Año Nuevo, afirmó que hay un acuerdo con Rusia que “está listo en un 90%” pero sería el 10% restante quien definiría “el destino de la paz”.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

La postura de Rusia sobre el fin de la guerra con Ucrania

Esta semana, el Kremlin aseguró que “endurecería” su posición a la hora de negociar el final del conflicto, tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la vivienda que Putin tiene en la región de Novgorod. Kiev negó esa denuncia y declaró que Moscú la está usando como excusa para poder seguir atacando Ucrania y paralizar el posible acuerdo de paz.

Mientras tanto, los bombardeos no se detienen. Solo en diciembre, el ejército ruso lanzó 5.310 misiles y drones de largo alcance contra territorio ucraniano, apuntando especialmente sobre a infraestructuras eléctricas y gasísticas. Como respuesta, Kiev atacó refinerías y depósitos petroleros rusos.

Claves del plan de paz que Zelenski le lleva a Donald Trump

De acuerdo a un análisis de datos proporcionados por Kiev que realizó la agencia AFP, Rusia lanzó contra Ucrania, durante el 2025, 54.592 drones de largo alcance y 1.958 misiles en bombardeos nocturnos.

