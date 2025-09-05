Suiza debe anteponer la libertad de prensa al secreto bancario

Suiza, admirada durante mucho tiempo por su estructura federalista, su estabilidad política y su compromiso con el Estado de Derecho, ha socavado uno de los principios más fundamentales de una democracia liberal: la libertad de prensa. Detrás de su pulida imagen de bastión de la neutralidad, el país está utilizando sus leyes de secreto bancario no para proteger la privacidad, sino para ocultar conductas indebidas, amordazar a los periodistas y disuadir a posibles denunciantes.

En el centro de esta controversia legal está el artículo 47 de la Ley Bancaria suiza, que penaliza la divulgación de datos de clientes bancarios, independientemente del motivo o del interés público. Aunque la información filtrada revele corrupción, abusos de los derechos humanos o financiación ilícita, los periodistas y medios de comunicación que la publiquen pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión y multa. Los propios denunciantes también se arriesgan a penas de prisión.

No se trata de una cuestión abstracta. En 2022, la investigación "Suisse Secrets" -dirigida por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (donde uno de nosotros trabajaba entonces)- informó sobre la filtración de registros de más de 18.000 cuentas de Credit Suisse pertenecientes a clientes extranjeros. En lugar de investigar a las decenas de clientes identificados como implicados en corrupción, blanqueo de dinero, narcotráfico y tortura, las autoridades suizas abrieron una investigación penal sobre posibles violaciones del secreto bancario. Poco después, la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, Irene Khan, describió la ley como "un ejemplo de criminalización del periodismo".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Atacar a la Reserva Federal es contraproducente

Los cargos presentados en virtud de la ley no auguran nada bueno para los esfuerzos por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En abril, el Bank Reyl, con sede en Ginebra, presentó una denuncia penal después de que Le Monde, OCCRP, IrpiMedia y Paper Trail Media (que uno de nosotros cofundó) se dirigieran a él para comentar un artículo. La investigación, que se basó en comunicaciones filtradas, descubrió que el Banco Reyl se enfrentaba al escrutinio de la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros por su gestión de cuentas vinculadas a regímenes autocráticos y personas políticamente expuestas.

Y lo que es más preocupante, en junio, la fiscalía de Zúrich registró el domicilio y la oficina de Lukas Hässig, fundador y editor del blog financiero Inside Paradeplatz, incautándose de ordenadores portátiles, teléfonos y notas. Su presunto delito fue utilizar datos bancarios filtrados en su reportaje de 2016 sobre Pierin Vincenz, entonces consejero delegado del Raiffeisen Bank que posteriormente fue condenado por fraude. El mensaje a los periodistas es claro: quienes denuncien conductas financieras indebidas en bancos suizos serán castigados.

Los efectos de la ley rozan el absurdo. Neil Barofsky, ex fiscal de EE.UU. contratado por Credit Suisse para investigar los vínculos no revelados del banco con nazis y colaboradores nazis, probablemente no podrá compartir sus conclusiones - ni siquiera con el Senado estadounidense, porque podría infringir la legislación suiza. Esto no es proteger la privacidad; es consagrar el secreto a expensas de la verdad, la responsabilidad y la justicia.

¿Es Trump el Presidente de Europa?

El sistema financiero mundial es más opaco que nunca, mientras que los crecientes riesgos geopolíticos amenazan su estabilidad. En un entorno así, los periodistas de investigación y los denunciantes de irregularidades desempeñan un papel esencial. Para denunciar y penalizar la evasión de sanciones, la ocultación de la riqueza de los oligarcas, la corrupción transfronteriza y la delincuencia organizada, las sociedades democráticas dependen de que los iniciados puedan hablar, y de que la prensa pueda informar libremente.

Pero este no es el caso de Suiza. Los medios de comunicación suizos rechazan cada vez más ofertas para participar en investigaciones transfronterizas por miedo a represalias legales. El periódico suizo Tages-Anzeigertuvo que declinar una invitación para trabajar en "Suisse Secrets", y en su lugar publicó una mordaz caricatura política: Helvetia, el símbolo personificado de Suiza, de pie detrás de un periodista amordazado y atado mientras los autócratas lo observan desde las alas. En Suiza, los denunciantes recurren ahora a periodistas extranjeros para que revelen la verdad. Una democracia no debe funcionar así.

Las soluciones agrícolas que África necesita para garantizar la seguridad alimentaria

Algunos políticos suizos -principalmente socialdemócratas y verdes, pero también algunos centristas escarmentados- empiezan a admitir que la ley, que se endureció considerablemente en 2015, puede haber ido demasiado lejos. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno se ha mostrado desdeñoso, recurriendo al argumento de que ningún periodista ha sido condenado en virtud del artículo 47, como si esta herramienta de intimidación, que conduce a la autocensura y al autoexilio, no creara ya un efecto amedrentador en la profesión. Además, el caso de Hässig e Inside Paradeplatz puede acabar invalidando la premisa.

La elección a la que se enfrenta Suiza es clara. Puede aferrarse a un modelo anticuado de secreto que reprime la libertad de prensa, o puede alinear sus leyes con las normas democráticas y garantizar que el periodismo de interés público esté protegido, no perseguido. Ninguna democracia debe criminalizar la verdad, y ningún periodista debe ir a la cárcel por denunciar un delito. El artículo 47 es un ejemplo de cómo las democracias liberales pueden subvertirse a sí mismas. Suiza debe eliminar esta amenaza.

(*) Delphine Halgand-Mishra, ex directora en Estados Unidos de Reporteros sin Fronteras, es directora ejecutiva de The Signals Network, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a los denunciantes que comparten con la prensa información de interés público. Frederik Obermaier, periodista de investigación galardonado con el Premio Pulitzer y ex jefe adjunto de investigaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung, es cofundador y codirector de la redacción de investigación Paper Trail Media. / Project Syndicate