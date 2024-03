Tras amenazas a las funerarias, este viernes en Moscú despedirán a Navalny bajo tenso clima

El funeral del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se realizará este viernes en Moscú, luego de un intento fallido de despedirlo este jueves, por amenazas a las funerarias que quisieron transportar el cuerpo del dirigente fallecido hace dos semanas en una cárcel del Ártico. Las autoridades no han comentado cómo manejarán el evento, que podría convertirse en una vergonzosa muestra de apoyo al fallecido líder y en un desfile de arrestos.

El servicio religioso se celebrará en una iglesia del distrito de Maryino, en el sureste de Moscú. De acuerdo con las prácticas ortodoxas, el cuerpo de Navalny, que abrazó el cristianismo, se exhibirá en un ataúd abierto. Dos horas más tarde, tendrá lugar el entierro en el cementerio de Borisovo, a pocos pasos de la orilla del río Moscova. Los detalles del funeral y cuántos dolientes podrán asistir aún no están claros. Las autoridades no se refirieron al evento, pero una docena de policías ya patrullaban el cementerio la víspera del entierro.

Vladimir Putin, quien nunca pronunció el nombre de Navalny en público, tampoco comentó la muerte, provocando indignación entre los líderes occidentales y la oposición local, que inclusive acusa al presidente de asesinar al político. El cuerpo estuvo retenido durante ocho días, en lo que su equipo cree que fue un intento de encubrir la responsabilidad de su muerte. La familia de Navalny y su equipo también han acusado a las autoridades de intentar impedir que tenga un entierro público digno por temor a que pueda convertirse en un foco de disidencia.

La familia "no quería un trato especial, sólo darle a la gente la oportunidad de decir adiós"

El equipo también alegó que los investigadores locales habían amenazado con enterrarlo en los terrenos de la prisión —al norte del círculo polar ártico— si su madre no aceptaba un funeral "secreto". Una vez que el cuerpo fue liberado, lucharon por encontrar una funeraria que aceptara celebrar la ceremonia. El jueves, los conductores de coches fúnebres se negaban a sacar el cuerpo de la morgue. "Qué vergüenza. Ahora los conductores de coches fúnebres se niegan a sacar a Alexei de la morgue", dijo Ivan Zhdanov, un aliado en el exilio que dirigía la Fundación Anticorrupción de Navalny.

Además, la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, dijo que los directores de la funeraria habían recibido llamadas amenazadoras de "personas desconocidas" advirtiéndoles que no transportaran el cuerpo a ninguna parte. La viuda del disidente, Yulia Navalnaya, teme que el funeral pueda verse interrumpido por nuevas detenciones. En las últimas semanas, 400 personas fueron detenidas en los monumentos conmemorativos al político opositor, informó la organización de derechos humanos OVD-Info.

"Aún no estoy segura de si será pacífico o si la policía arrestará a quienes han venido a despedirse de mi marido", dijo Navalnaya al Parlamento Europeo. Luego afirmó que la familia "no quería un trato especial, sólo darle a la gente la oportunidad de decir adiós". La mujer prometió el trabajo de Navalny, dedicado a exponer lo que, según él, era una corrupción desenfrenada en la cima de la administración de Putin. "Lo más importante que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando más desesperadamente y más ferozmente que antes", indicó Navalnaya.

La esposa de Alexei Navalny denunció que el cadáver fue abusado

Yulia Navalnaya volvió a responsabilizar a Vladimir Putin por la muerte de su marido y denunció que el cadáver fue "abusado" mientras era retenido por las autoridades del Kremlin. La mujer del histórico adversario de Putin habló este miércoles ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y una vez más tuvo fuertes declaraciones contra el gobierno ruso.

Por un lado, acusó a las autoridades rusas de haber "torturado durante tres años" a su esposo por orden de Vladimir Putin, a quien llamó "mafioso sanguinario" y describió como "líder de una organización criminal". Al respecto, la mujer insistió con la premisa de que mataron al dirigente y agregó que "abusaron de su cuerpo". "Pasó hambre en una pequeña celda de piedra, aislado del mundo exterior y se le negaron visitas, llamadas telefónicas e incluso cartas. Y luego lo mataron”, denunció.

Navalnaya dijo que Putin "debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexéi"

Asimismo, afirmó que los funcionarios rusos retuvieron el cadáver durante más de una semana, antes de entregárselo a su madre. En su discurso, Navalnaya atacó al mandatario ruso, a quien definió como "líder de una organización criminal". En su opinión, no será posible afectar a Putin con sanciones que no sean fundamentalmente diferentes de las ya adoptadas. "No se puede derrotar a Putin pensando que es un hombre de principios y moral. Él no es así, y Alexéi se dio cuenta de eso hace mucho tiempo", postuló la mujer.

Putin, continuó Navalnaya, "debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexéi". Navalny falleció en una remota colonia penal en el ártico ruso donde antes funcionaba un gulag y donde las temperaturas llegan a los -30º. El político había sido arrestado en enero de 2021 cuando regresaba a Rusia después de haber sido tratado en Alemania por un ataque de envenenamiento y cumplía con una sentencia de 19 años de prisión.

ML