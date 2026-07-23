Donald Trump decidió cobrarse la guerra por adelantado y con plata del enemigo. En medio de la escalada de violencia en el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos le avisó a Irán que cualquier daño que sufran los buques mercantes o sus cargamentos será pagado directamente con los fondos islámicos que Washington mantiene congelados bajo su estricto sistema de sanciones.

La advertencia llegó a través de su cuenta de Truth Social, el canal que suele usar para marcarle el ritmo a la geopolítica. Allí, Trump afirmó que "todos y cada uno de los daños" causados a las embarcaciones serán cubiertos con el dinero que su país tiene bajo control. Además, escribió que aunque los costos operativos y materiales sean altísimos, utilizar esa plata incautada es una medida "justa y equitativa".

Trump reveló que el Pentágono tiene en carpeta una operación a gran escala

Sin embargo, el mandatario no dio precisiones sobre qué mecanismo legal usará la Casa Blanca para confiscar esos dólares ni qué tipo de incidentes específicos activarán la medida. Sin embargo, el golpe apunta directo al "talón de aquiles" financiero de Teherán: el Departamento del Tesoro norteamericano mantiene bloqueadas decenas de miles de millones de dólares en ingresos iraníes como parte de su estrategia de asfixia económica.

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Este giro cae en el peor momento posible para la región. Las fuerzas de Estados Unidos e Irán ya acumulan 13 días ininterrumpidos de combates desde que voló por los aires la última tregua. Este choque constante convirtió la circulación marítima por el estratégico estrecho de Ormuz en una verdadera ruleta rusa para el comercio mundial.

Para colmo, la jugada de Trump dinamita uno de los pocos puentes diplomáticos que quedaban en pie. El acceso a esos fondos bloqueados en el exterior era la carta de negociación central de un reciente memorando de entendimiento entre ambos países. Ese texto buscaba frenar la guerra y darle un respiro a la golpeada economía iraní, pero ahora quedó al borde del colapso.

Irán toma el control del estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos intenta calmar a sus aliados árabes

La amenaza de un ataque sin precedentes

Mientras ajusta el cepo financiero, la administración estadounidense también prepara el terreno para redoblar la ofensiva militar. Lejos de buscar paños fríos, Trump reveló que el Pentágono tiene en carpeta una operación a gran escala que "dejaría chica" a la incursión del pasado 28 de febrero, fecha que marcó el inicio formal de esta guerra.

En una breve entrevista telefónica con el portal de noticias Axios, el líder republicano explicó que si bien todavía no apretó el botón rojo, la opción extrema está sobre la mesa y a punto de concretarse. "Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo sin rodeos.

Este combo de presión refleja la nueva estrategia de la Casa Blanca para intentar doblegar a Teherán en dos frentes simultáneos. Con la amenaza de vaciarle las cuentas congeladas por cada barco dañado y la promesa de una lluvia de misiles inminente, Washington busca acorralar al Gobierno iraní para recuperar el control absoluto del tránsito en Medio Oriente.

TC