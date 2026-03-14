Un dron golpeó este sábado la embajada estadounidense en Bagdad

Un dron cuya procedencia no fue informada pero se presume iraní impactó este sábado la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak, información que fue confirmada por funcionarios de seguridad iraquí, mientras se veía una clumna de humo saliendo del techo del complejo diplomático.

“Un dron atacó la embajada”, indicó a la agencia AFP uno de los encargados. Por el momento, se desconoce de manera quién fue responsable del atentado, aunque se cree que puede ser parte de las represalias iraníes luego que el presidente Donald Trump anunciara en su red Social Truth que Estados Unidos había bombardeado objetivos militares en la isla de Kharg, donde se asienta la mayor terminal de expporatción de crudo del régimen de Teherán.

Drones, agentes encubiertos y blancos civiles: los escenarios que evalúa Estados Unidos ante una represalia de Irán

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El ataque ocurrió tras una serie de bombardeos realizados este sábado antes del amanecer contra un grupo armado proiraní, que provocó dos muertos en Bagdad, informaron fuentes de seguridad.

El ataque del 10 de marzo contra una instalación diplomática estadounidense en Irán

Un centro de apoyo logístico que usan los diplomáticos estadounidenses situado cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad fue atacado con drones la noche del martes 10 de marzo, en medio de las represalias organizadas por Irán y sus aliados contra Estados Unidos como venganza a la ofensiva que lanzó Washington junto a Israel.

La agencia iraquí de noticias NINA detalló lo ocurrido: “Una fuente de seguridad ha anunciado que este martes se han producido seis ataques consecutivos con drones, cada uno de ellos cargados con explosivos, contra un campamento de apoyo logístico estadounidense situado cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad”. Hasta ahora se desconoce el origen de los misiles.

Pocas horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó públicamente un ataque contra una base militar estadounidense. “La sede del Ejército agresor estadounidense en la base de Harir, en la región del Kurdistán, ha sido atacada por cinco misiles por parte de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria”, expresaron.

HM