Un viceministro ruso que criticó la "invasión fascista" de Ucrania murió al enfermarse durante un vuelo

Una nueva muerte se suma entre las élites de Rusia. Esta vez se trata de Pyotr Kucherenko, viceministro de Ciencia de Moscú, quien falleció el último sábado durante un vuelo por causas que aún son desconocidas. El hombre habría criticado en privado la guerra con Ucrania que liberó el Kremlin, calificándola como una "invasión fascista".

Kucherenko, de 46, estaba viajando desde La Habana a Moscú, tras participar en la XX sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. En medio del trayecto, el hombre habría enfermado gravemente, por lo que el avión aterrizó de emergencia en la ciudad rusa de Mineralnye Vody. Un comunicado de prensa detalló que los doctores abordaron la aeronave e intentaron reanimarlo, pero que a pesar de "hacer todo lo que pudieron para salvar al paciente, desafortunadamente murió".

Rusia dijo que tiene "control total" en Bajmut, pero Ucrania lo negó y advirtió que sigue el combate

Según indicó el canal estatal Zvezda, su familia explicó que el episodio estuvo relacionado con una condición cardíaca subyacente y se habría tratado de un paro cardíaco. Sin embargo, se negaron a dar más detalles mientras se encuentran a la espera de la autopsia que será llevada a cabo este miércoles. Por su parte, el vocero de Kremlin Dmitry Peskov indicó a la prensa este martes que desconocía la causa de muerte de Kucherenko.

"El 20 de mayo murió el Secretario de Estado - Viceministro de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa, Pyotr Aleksandrovich Kucherenko. Kucherenko se sintió mal mientras viajaba en el avión con la delegación rusa que regresaba de un viaje de negocios a Cuba. El avión aterrizó en la ciudad de Mineralnye Vody, donde los médicos intentaron asistirlo, pero no pudieron salvarlo. Ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos", informó en un comunicado el Ministerio de Ciencia.

¿Se rebeló el Grupo Wagner? Los mercenarios de Putin, señalados por traición a Rusia en Ucrania

Kucherenko se habría mostrado crítico de la invasión de Ucrania según indicó en su canal de Telegram el periodista Roman Super, quien huyó de Moscú poco después de la avanzada sobre el país europeo. El reportero manifestó que mantuvo una conversación con el viceministro, a quien consideraba "un viejo amigo", "unos días" antes de huir de Rusia. En esa ocasión, ambos habrían hablado sobre planes para escapar de Rusia y la frustración que sentían por la escalada militar en Ucrania.

Super manifestó que el funcionario lo alentó a abandonar el país y abandonar su familia. "No te puedes imaginar el grado de brutalización de nuestro país. En un año no vas a reconocer para nada a Rusia. Abandona el país y haz lo correcto", habría sugerido Kucherenko.

En respuesta, el periodista le preguntó si él tenía planeado hacer lo mismo, ante lo que el viceministro explicó que no tenía posibilidad de llevar a cabo ese plan. "Ya no es posible hacer eso. Ellos confiscaron nuestros pasaportes. Y no hay un mundo que estaría feliz de ver a un viceministro ruso después de esta invasión fascista", explicó el funcionario.

Alexander Lukashenko, aliado de Putin, estaría "gravemente enfermo" tras misteriosa desaparición

Según Super, Kucherenko le confió que estaba tomando "antidepresivos y tranquilizantes al mismo tiempo a puñados" para lidiar la situación en Rusia. "Realmente no está ayudando mucho. No duermo mucho. Me siento terrible. Todos somos rehenes. Nadie puede decir nada. De lo contrario, somos inmediatamente aplastados como insectos", indicó el viceministro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su pesar por el fallecimiento del viceministro ruso Kucherenko. "Con profundo dolor conocimos del fallecimiento del viceministro ruso Piotr Aleksandrovich Kucherenko, al regreso a su país tras la realización en nuestra nación de la Comisión Intergubernamental. Llegue a sus familiares, al Gobierno y pueblo rusos nuestras más sentidas condolencias", publicó en su cuenta de Twitter.

También compartió un mensaje la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, quien se había reunido con Kucherenko durante su estancia en la isla. "Lamentamos profundamente el fallecimiento del joven viceministro de Ciencia y Educación. Nuestras condolencias al gobierno y pueblo rusos y su familia", expresó la mujer.

mb / ds