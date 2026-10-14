Una jequesa árabe fue encontrada con sobredosis de drogas en las calles de Londres

Un grave episodio sacudió a la aristocracia internacional en las últimas horas, luego de que saliera a la luz que Mahrah Al Nahyan, integrante de la familia real de Abu Dhabi, fuera hallada desvanecida en una vereda en Londres tras un severo consumo de cocaína.

El hecho provocó una profunda conmoción social debido a que la mujer se encontraba a cargo de un niño de tres años, quien quedó desprotegido y caminando sin calzado a pocos metros del tránsito vehicular.

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El incidente requirió la intervención urgente de transeúntes y de efectivos de la Policía Metropolitana de Londres, quienes acudieron al lugar al advertir el inminente peligro del menor. La integrante de la realeza permaneció inconsciente durante al menos 30 minutos sobre la acera, rodeada de juguetes infantiles.

Cuando los testigos y los agentes lograron reanimarla, la reacción de Al Nahyan estuvo marcada por el desconcierto y los gritos hacia las personas cercanas. Testigos dijeron que la mujer exclamó: "Esto no es un matadero, ¿por qué les importa tanto? ¿Por qué están tan preocupados?".

El hecho constituye uno de los escándalos públicos más graves que involucran a miembros de las familias reales del Golfo Pérsico

Al ser requisada en el lugar por las fuerzas de seguridad, los oficiales hallaron elementos para el consumo de drogas, aunque en ese instante no portaba sustancia ilícitas entre sus pertenencias.

Proceso judicial por negligencia infantil

Tras el arresto, el caso avanzó en los tribunales británicos. El magistrado a cargo emitió una severa condena verbal contra la imputada: "Al dejarlo jugar descalzo en la calle bajo los efectos de las drogas, demostró una temeridad y un desprecio absoluto por su seguridad".

El tribunal detalló que, durante los minutos en que la mujer permaneció desplomada en el suelo, el niño corrió hacia la calzada. La tragedia se evitó únicamente gracias a la rápida reacción de un transeúnte, quien logró contener al pequeño antes de que fuera alcanzado por los vehículos.

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La defensa legal de la mujer argumentó ante la corte que su clienta ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación de adicciones para someterse a un tratamiento intensivo. Asimismo, precisó que tiene previsto continuar su recuperación asistiendo como paciente ambulatoria a las reuniones de la organización Narcóticos Anónimos.

El acontecimiento reavivó el debate sobre la imprudencia y la opulencia de los círculos aristocráticos en Europa, dado que la dinastía gobernante de Abu Dhabi maneja fortuna estimada de 250.000 millones de libras. A pesar de la causa penal iniciada en Gran Bretaña, se conoció que Al Nahyan continúa percibiendo una asignación mensual superior a los 10.500 dólares otorgada por su familia.