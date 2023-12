Una periodista española denunció que Gérard Depardieu la violó tras una entrevista en París

La periodista y escritora española Ruth Baza denunció que Gérard Depardieu la violó hace 28 años en París cuando colaboraba con la revista ‘Cinemanía’. La mujer, que en aquel entonces tenía 23 años, no denunció lo que había ocurrido “por miedo y por vergüenza”.

Baza tiene tiene 51 años y aseguró que el actor la abusó sexualmente el 12 de octubre de 1995, después de una entrevista por el estreno de la película ‘El Coronel Chabert’. La víctima presentó la acusación el último jueves 14 de diciembre en una comisaría de la localidad de Torremolinos, España, según informaron fuentes judiciales de Málaga.

En una entrevista concedida a la Agence France-Press (AFP), Ruth Baza contó que “empezó a repasar en su cabeza la dramática secuencia al leer las noticias sobre las 13 denuncias de mujeres contra Depardieu” y había sido revelada inicialmente por el diario La Vanguardia.



Gérard Depardieu negó las acusaciones de violación: "Quiero decirles por fin la verdad"

La periodista y autora española, Ruth Baza

Depardieu, un ícono del cine francés con más de 200 papeles protagónicos, había sido acusado previamente en 2020 en su país por varias mujeres.

En relación con ello, un informe de la televisión, incluyó imágenes del hombre que actualmente tiene 74 años haciendo comentarios sexistas, ha vuelto a poner las imputaciones en el centro de la escena y ha reavivado el debate en la industria cinematográfica de Francia.

Los testimonios de la periodista española, Ruth Baza y el relato de la violación

La periodista española, Ruth Baza relató que “el ataque del actor ocurrió tras culminar la entrevista, cuando se le abalanzó y comenzó a besarla en la cara y en el cuello” y puntualizó que “luego le puso su mano en la ingle”.

"El era muy grande de contextura física y yo muy delgada. Cuando se me abalanzó, no me podía mover. De repente, noté su mano en mi pecho y la otra en la entrepierna; desconecté de mi cuerpo porque me sentí totalmente invadida", describió RuthBaza, en un dramático testimonio al diario La Vanguardia.



Gerard Depardieu bate récords de denuncias por agresión sexual: 13 mujeres en un día

Gérard Depardieu negó las acusaciones de violación

Ruth Baza revivió la pesadilla y recordó que "no sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto tiempo duró". Tras dar detalles de la dolorosa situación atravesada, la periodista acusó: "Me penetró con sus dedos a través de la ropa".

¿En qué estado se encuentra la causa por violación contra Gérard Depardieu?

Según la ley de consentimiento sexual en España aprobada el 6 de septiembre del 2022, el cargo de agresión sexual abarca una amplia gama de delitos, desde abuso en línea y manoseos hasta violación, cada uno con diferentes castigos.

Una periodista española fue abusada sexualmente en vivo: lo confrontó y el hombre fue detenido

De acuerdo a las autoridades españolas, una condena por violación puede conllevar una pena de 15 años de cárcel.

La denuncia penal contra Gérard Depardieu tiene pocas posibilidades de dar lugar a cargos, ya que el hecho asentado ha prescrito en Francia. A pesar de ello, Ruth Baza decidió presentar la denuncia “con la esperanza de que ayudaría a otras personas a recuperarse”.

