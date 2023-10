Gérard Depardieu negó las acusaciones de violación: "Quiero decirles por fin la verdad"

Gérard Depardieu decidió hablar sobre las acusaciones de violación y agresión sexual que se presentaron en su contra en los últimos años y abordó estos casos en una carta abierta que fue publicada en el periódico Le Figaro.

“Ya no puedo permitir lo que escucho, lo que he leído sobre mí durante varios meses. Pensé que no me importaba, pero no, en realidad no. Todo esto me afecta. Peor aún, me aniquila”, escribió.

Un caso de violación presentado contra el actor francés avanza actualmente en los tribunales, con la acusación realizada por la actriz Charlotte Arnould en 2018. Además, en abril, el sitio web de investigación Mediapart publicó un informe detallado en el que 13 mujeres acusaron al actor de conducta sexual inapropiada, y durante el verano, la estación de radio France Inter informó sobre dos nuevas acusaciones.

En una carta abierta titulada "Finalmente quiero decirles la verdad", publicada en el sitio web del periódico Le Figaro el domingo por la noche, Depardieu negó las acusaciones. Hizo referencia a la acusación de violación hecha por Arnould, sin mencionar su nombre, insinuando que ella había acudido a su habitación de manera consensuada. La actriz, cuyos padres tenían una relación previa con Depardieu, inicialmente se acercó al actor con la esperanza de trabajar juntos en un proyecto en honor a la cantante francesa Bárbara.

Qué dice la carta abierta de Gérard Depardieu

“Hoy ya no puedo cantar Bárbara porque una mujer que quería cantar Bárbara conmigo me acusó de violación. Finalmente, quiero contarte mi verdad. Nunca, jamás, he abusado de una mujer”, escribió en primer lugar la estrella francesa.

"Hacer daño a una mujer sería como patear a mi propia madre en el estómago", continuó. “Una mujer vino por primera vez a mi casa, con paso ligero, subiendo a mi habitación por voluntad propia. Hoy dice que fue violada allí. Regresó por segunda vez”.

“Nunca ha habido coerción, violencia o protesta entre nosotros. Quería cantar conmigo las canciones de Barbara en el Cirque d'Hiver. Le dije que no… Ella puso una denuncia”, sostuvo.

En ese mismo hilo, Gérard Depardieu también abordó las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado en el set. “A menudo he hecho lo que otros no se atreverían a hacer: sobrepasar límites, sacudir certidumbres, hábitos en el set entre dos tomas, entre dos tensiones… para hacer reír”, dijo. “No todos se rieron. Si al creer vivir intensamente el presente herí, escandalicé a alguien, sea quien fuere, nunca fue mi intención herir, y les ruego que me disculpen por comportarme como un niño que quería divertirse en una galería”, escribió.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, dijo estar “conmocionada y escandalizada” por la carta en una entrevista con la estación de radio francesa France Info el lunes por la mañana.

"Señor. Depardieu dice que está exponiendo su verdad, pero ciertamente no es la verdad de Charlotte y ciertamente no será la que será confirmada por los tribunales”, afirmó la letrada del actor.

Gerard Depardieu bate récords de denuncias por agresión sexual

El pasado mes de abril, trece mujeres acusaron al actor francés Gérard Depardieu de haber cometido actos de violencia sexual durante las grabaciones de diversas producciones a lo largo de 18 años. A pesar de ya estar siendo investigado por la presunta violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould, el artista de 74 años niega haber llevado a cabo estas acciones delictivas.

Según los informes publicados este miércoles en el medio de comunicación Mediapart, las mujeres declararon haber experimentado "gestos o comentarios sexuales inapropiados" por parte del famoso actor, de diferente gravedad, durante el rodaje de once películas o series que se estrenaron entre 2004 y 2022, así como en otros lugares externos.

En reiteradas ocasiones, el actor francés negó "formalmente todas las acusaciones", según declaró a diferentes medios el bufete de abogados Temime.

Algunas de las trece mujeres compartieron sus experiencias de manera anónima o bajo seudónimos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, solo tres presuntas víctimas proporcionaron su testimonio a las autoridades, aunque no presentaron ninguna denuncia formal.

Entre las acusadoras, se encuentra una mujer que trabajó como intérprete y miembro del equipo técnico en producciones como la serie "Marsella" de Netflix.

La denuncias a Gérard Depardieu

Todas las presuntas víctimas describen un "modus operandi" común por parte de Gérard Depardieu, quien supuestamente tocaba partes de sus cuerpos sin su consentimiento y hacía comentarios sexuales inapropiados. Además, algunas de ellas aseguran que, cuando se quejaban, algunos testigos respondían con comentarios como: "Oh, está bien, es Gérard!".

Uno de los testimonios recogidos por 'Mediapart' es el de 'Lyla' (nombre ficticio para proteger su identidad), quien tenía 24 años cuando participó como extra en 2014 en la película 'Big House' (estrenada en 2015), dirigida por Jean-Emmanuel Godart, en la que Depardieu interpreta al dueño de un burdel.

"Sin avisar, Gérard Depardieu metió su mano bajo mi vestido, sentí sus dedos intentar deslizarse para llegar a mis bragas", relató a Mediapart una de ellas, figurante en 2014 en la película Big House (2015).

Pese a apartar su mano, la mujer detalló en su relato: "él continuó, se volvió agresivo, intento apartar mis bragas y meterme los dedos: comprendí que no estaba actuando. Si no lo hubiese parado, lo habría conseguido", añadió.

Gérard Depardieu ante la justicia francesa

Desde diciembre de 2020, Depardieu fue acusado formalmente de violación y agresión sexual después de que la actriz Charlotte Arnould lo denunciara por haberla violado en la residencia parisina del actor, ubicada en una mansión del distrito 6 de la capital francesa.

Pese a los nuevos testimonios, este miércoles, la Fiscalía de París informó que hasta la fecha no había recibido ninguna nueva denuncia y que la investigación iniciada en julio de 2020, tras la acusación de la actriz Charlotte Arnould, aún estaba en curso.

En ese año, Depardieu fue objeto de una investigación judicial después de que Arnould lo acusara de violarla dos veces en agosto de 2018 en el domicilio del actor en París, cuando ella tenía 22 años.

En sus audiencias como parte de la investigación judicial, el actor negó ser "un depredador" y se describió a sí mismo como "un caballero amante del cortejo". Asimismo, afirmó ser "opuesto a toda forma de violencia, ya sea verbal, física o psicológica" y que es "extremadamente modesto" en cuestiones sexuales.

