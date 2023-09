Una periodista española fue abusada sexualmente en vivo: lo confrontó y el hombre fue detenido

La policía española detuvo a un hombre por presunta agresión sexual a una periodista, tras manosearla mientras realizaba un móvil en vivo. El caso fue llamativo ya que el hombre, luego de tocar a la periodista por la espalda, permaneció en la escena, salió durante varios minutos en cámara y negó su abuso.

La reportera Isa Balado estaba realizando un móvil en Madrid este martes, informando sobre un robo para la cadena Cuatro, cuando fue interrumpida por un hombre que se acercó por atrás y la manoseó. “¿De qué canal sois?”, le consultó el agresor inmediatamente, a lo que la periodista, con risas nerviosas, atinó a explicar que estaba en vivo y dio un paso al costado.

Sin embargo, el periodista que conducía el programa desde el piso no dejó pasar la situación: “Isa, perdona que te interrumpa, pero ¿te acaba de tocar el culo?”. La periodista respondió que sí, con una evidente expresión de incomodidad. “Es que no puedo entenderlo, ¿me pones a ese señor delante, por favor?”, solicitó el conductor, dado que llamativamente, el agresor había permanecido junto a la movilera.

“Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo, estoy trabajando”, le recriminó la joven, a lo que el hombre negó los hechos, ella insistió y él extendió su mano pidiendo “perdóname”. “Lo que tú quieras, no te he querido tocar el culo. Yo te respeto, yo te respeto”, añadió el hombre, antes de tocarle el pelo a la periodista e irse.

La periodista española Isa Balado. FOTO: Instagram @isabalado

“Isa, siento mucho lo que te acaba de pasar. Menudo imbécil. Hemos grabado”, le informó el conductor del noticiero a la joven y le explicó que ella no tenía nada de que disculparse. “Estás haciendo tu trabajo como siempre y llega un imbécil y te toca el culo en directo con ningún derecho. De verdad, me indigna”, añadió el conductor e invitó a la movilera a que termine su informe.

En otra salida al aire, la reportera ahondó en el caso de su abuso y relató que lo mismo le estaba sucediendo a todas las mujeres con las que el acosador se cruzaba por la calle. “Es muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando”, dijo. El hombre se encontraba en la esquina, por lo que se acercó al móvil e increpó a la periodista a que “diga la verdad”. “No me apetece darle más protagonismo”, concluyó la movilera.

Posteriormente, el conductor del noticiero comunicó al aire que el programa había tomado medidas ante lo sucedido y habían decidido llamar a la policía: "Les hemos llamado porque tienen que actuar”. La policía informó en una publicación de X (exTwitter) que el hombre había sido detenido por “agredir sexualmente a una reportera en directo”.

La periodista española Isa Balado. FOTO: Instagram @isabalado

Las repercusiones del abuso sufrido por Isa Balado

El conductor del noticiero que vio el ataque a su compañera en vivo, comentó: “En una sociedad que queremos que sea mejor esto no puede ocurrir y no puede existir esta sensación de impunidad. Esto es una falta de respeto y espero que caiga sobre él todo el peso de la ley".

Por su parte, Mediaset España, propietaria de Cuatro, dijo que "repudia categóricamente cualquier forma de acoso o agresión. Apoyamos plenamente a Isa Balado, reportera de En boca de todos, tras la situación absolutamente intolerable que ha sufrido en el día de hoy".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que el incidente no debe quedar impune. "Es el machismo el que hace que periodistas sufran agresiones sexuales como ésta, y que los agresores no se arrepientan ante la cámara", escribió en X.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también envió su apoyo a Balado. "Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad", afirmó.

El hecho ocurrió en un momento en que España está inmersa en un debate sobre el sexismo desatado por el escándalo de un beso en los labios del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la campeona del mundo Jenni Hermoso.

La indignación por el beso se ha convertido en un estandarte del movimiento Me Too que fue construyendo durante años en una nación cada vez más intolerante con las actitudes machistas y la mala conducta sexual.

