El médico pediatra de 73 años Alberto Cirulnik fue condenado a través de un juicio por la Verdad por siete casos de abuso hacia exalumnos del Colegio ORT, que tuvieron lugar hace más de 30 años, cuando las víctimas eran menores de entre 8 y 14 años.

Los sometió a violación, corrupción de menores y violencia sexual agravada por ser encargado de su guarda, según lo que estableció la Justicia.

La causa se inició en el año 2018 con la acusación de tres de las víctimas por hechos de agresión sexual, ocurridos en el período comprendido entre 1980 y los 2000. La justicia penal convencional los había considerado prescriptos.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 41, Edmundo Rabbione ordenó medidas reparatorias para los damnificados, entre las cuales se cuentan la publicación de la sentencia; la comunicación de la decisión a los ministerios de Salud y Educación “a los fines que se estime corresponder”, como la posible suspensión de la matrícula. También exhortó a la dirección de la escuela ORT a “adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de abuso”.

Médico pediatra, Alberto Cirulnik

El psicólogo especializado Enrique Estola explicó que “quién ha sufrido una agresión sexual, durante toda su vida puede conectarse con ese momento doloroso, pero la posibilidad de consecuencias psicológicas o para su vida, está bastante relacionada no sólo a la estructura psíquica de la persona, sino también a la respuesta del medio”.

En esta línea, el juez Rabbione argumentó que “todas las personas que prestaron declaración fueron contundentes al relatar la vivencia de los hechos y agregó que “se trata de múltiples acusaciones efectuadas por quienes interactuaron con el acusado en diferentes ámbitos y épocas”.

El historial de la causa por abuso sexual en el Colegio ORT

Dos años después, en 2020, los integrantes de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvieron declarar extinguida la acción penal y disponer el sobreseimiento por prescripción de los hechos.

La ley 27.206 de "Respeto a los tiempos de la víctima", que determinó que el curso de la prescripción se suspende hasta que la víctima formule la denuncia para casos de abuso sexual en la infancia– no puede ser aplicada con retroactividad.

A partir de esta experiencia que busca reparar a las víctimas cuando no es posible imponer un castigo a los responsables, surgió la idea de realizar procesos para los casos de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes considerados prescriptos después de la sanción de la ley de respeto de los tiempos de la víctima.

Juicio por la Verdad por casos de abuso sexual en el Colegio ORT

En agosto de 2022 la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por la querella, pero habilitó a las víctimas a acceder a juicio por la Verdad de los hechos denunciados, con la producción de las medidas de prueba necesarias

Un testimonio

“Los abusos sucedieron desde los 8 a los 13 años y yo, como tantas otras víctimas, no pude verbalizarlo ni contárselo a nadie, me lo guardé, lo reprimí y hasta me lo olvidé”, relató uno de los ex alumnos del Colegio ORT, Darío Schvartz.

Caso de abuso sexual en el Colegio ORT

Reveló: “recién a los 22 años se lo conté a mi terapeuta de entonces, pero no pude trabajar allí este tema porque evidentemente no estaba preparado y dejé la terapia”.

