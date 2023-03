El Dr. Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, se refirió a la decisión del joven de hacer pública su denuncia contra el músico y conductor televisivo Jey Mammon, luego de que la Justicia prescribiera la causa. "Su interés es que lo que le pasó a él no le suceda a nadie más", afirmó.

"Lucas fue el motor para otras denuncias, en causas que demostraron que no mentía y, a mi juicio, no hay razones para no creerle esta acusación", destacó el letrado en una entrevista con la señal C5N. Entre otros casos, Moral lo defendió en casos contra el psicólogo Jorge Corsi y el profesor de música Marcelo Rocca Clement.

Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de "un reconocido conductor de Telefe", al que luego identificó como quien estaba al frente del programa de los domingos en ese canal. Tras conocerse que se trataba de Juan Martín Rago -nombre real de Jey Mammon-, el presentador hizo un descargo, donde manifestó que se trata de un "episodio falso en gran parte de su contenido" y que había sido extorsionado.

"En los primeros párrafos dice que no todo lo que dice Lucas es verdad, con lo cual hay una parte que sí lo es", indicó Moral. Y comentó que el interpes de Lucas es que "lo que le pasó a él no le suceda a nadie más" y "no dejar a ninguno de sus abusadores sin denunciar" para cerrar un capítulo en su vida.

Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto.

