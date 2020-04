Así recibieron los vecinos a una mujer dada de alta por coronavirus en España

por Florencia de Sousa

España es uno de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus: registrar más de 15.000 muertos, y casi 150.000 infectados. En medio de los estragos que causa la enfermedad en la península ibérica, se registró un conmovedor hecho que de inmediato recorrió las redes sociales: una mujer que fue dada de alta de COVID-19, fue recibida con aplausos y ovaciones desde los balcones de su barrio por sus vecinos de un barrio de Sevilla.

En la secuencia, que dura poco más de un minuto y medio, y fue filmada con un celular desde un balcón el domingo 5 de abril, se puede ver a la paciente descender con una barbijo puesto y una bolsa en una de sus manos, de una ambulancia en el ingreso del complejo de edificios donde vive y, cuando pone un pie en la vereda, comienzan a escucharse los aplausos y las ovaciones.

Mientras camina, alcanza a levantar una de sus manos en señal de saludo, ante semejante muestra de cariño. Las imágenes fueron compartidas por la sobrina de la mujer, la periodista española Elisa Lasso y . "Mi tía ha estado ingresada con coronavirus. Ayer, domingo de Ramos, le dieron el alta. Así la recibieron en Triana. Increíble. Vellos de punta", escribió como mensaje en el posteo. Luego agregó el hashtag "Todo va a salir bien".

En diálogo con PERFIL, la profesional detalló: "Se llama Maricarmen Contreras y tiene 54 años. Estuvo cuatro días internada con coronavirus y le dieron el alta justo un día que en Sevilla es muy especial para los cristianos". Asimismo aseguró: "La verdad es que fue muy especial cómo la recibieron".

En ese sentido, contó además cómo es la situación en su país: "En España se está viviendo una auténtica locura. Está superando todas las previsiones que se hicieron cuando solamente teníamos dos o tres casos. Creíamos que iba a ser algo como lo que se vivió cuando la ‘Gripe A’ o las vacas locas, y mucha gente incluso se lo tomaba con humor. Tanto en la parcela sanitaria como en la economía está siendo devastador, y lo peor está aún por llegar".

"Oficialmente estamos en estado de alerta hasta el 26 de abril, pero ya se habla de que se prevé, como mínimo, hasta el 10 de Mayo. Da miedo salir a la calle, incluso para ir a trabajar. Los hospitales y crematorios no dan abasto. Se acumulan los cuerpos en pistas de hielo que se han habilitado como morgues en ciudades como Madrid, que es la más afectada. Muchos familiares no localizan a sus fallecidos. Aún así, sabemos que lo peor serán las consecuencias de esta masacre cuando todo termine".

España con cifras alarmantes. Este miércoles 8 de abril, según el balance presentado hoy por el ministerio de Sanidad de ese país, se produjeron 683 muertes en las últimas 24 horas lo que hace un total de 15. 238 victimas fatales hasta al momento. Además, se informó que la cantidad de infectados alcanzó los 152.446 casos.

Las autoridades locales remarcaron desde hace días que el país ya superó el pico de contagios, pero pidieron a la población mantener el respeto a las medidas de distanciamiento social para poder "aplanar la curva" de la epidemia.

"Nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia", manifestó jefe de Gobierno Pedro Sánchez. En España el aislamiento obligatorio se extendió hasta el 25 de abril.

Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles no pueden salir de casa excepto para realizar actividades básicas como comprar comida o medicamentos. Desde el 30 de marzo hasta ahora se paralizó toda actividad económica no esencial.

Situación crítica en los geriátricos. Por otra parte, las autoridades reconocieron que la cifra de muertes por el coronavirus registradas en las residencias de ancianos de Madrid podría ser cinco veces más alta a la oficial, con casi 3.500 víctimas a las que no se les realizó un test.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, indicó que del 8 de marzo al 8 de abril fallecieron 4.750 de las alrededor de 50.000 personas residentes en los geriátricos de la región, la más afectada por la epidemia en ese país.

"Las cifras son mucho más altas que en un mes ordinario", manifestó. Allí crecen las dudas sobre si la cantidad de víctimas fatales de la tercera edad por la epidemia está subestimada. La alta mortalidad en las residencias de ancianos causó conmoción en el país y se iniciaron investigaciones judiciales en algunos de los casos.

El ministerio de Defensa envió unidades del ejército a desinfectar cientos de geriátricos y la ministra titular de esa dependencia, Margarita Robles, afirmó que encontraron adultos mayores "absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas" en algunos de estos centros.

