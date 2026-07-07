Caso Loan: declaran familiares y el testigo clave que vio huellas en el barro

El juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tendrá este martes una nueva jornada de audiencias con la declaración de familiares del niño y de varios testigos considerados relevantes para reconstruir lo sucedido el día de su desaparición. Uno de los testimonios más esperados será el de Roque Valeriano Noguera, quien según consta en el expediente judicial, encontró huellas en el barro durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

El debate se desarrolla en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional y corresponde a la octava audiencia del proceso judicial que busca determinar las responsabilidades de los siete principales acusados.

La expectativa está puesta en los testimonios convocados por el Ministerio Público Fiscal, que intentará profundizar la reconstrucción de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024, cuando Loan, de 5 años, desapareció en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio.

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De acuerdo con la citación realizada por el fiscal Carlos Schaeffer, deberán comparecer Miguel Ángel Noguera, Diego Arnaldo Peña, Alfonso Benítez, Gabina Valeria Noguera, Lidia Isabel Noguera y Roque Valeriano Noguera, todos ellos vinculados al entorno familiar del menor o a las primeras horas de la investigación.

Testimonio clave: el testigo de las huellas

Uno de los testimonios más esperados será el de Roque Valeriano Noguera. Según consta en el expediente judicial, fue quien encontró huellas en el barro en las primeras horas de la búsqueda.

Ese dato podría aportar elementos para esclarecer los movimientos registrados en la zona donde Loan fue visto por última vez y contribuir a la reconstrucción cronológica de los acontecimientos.

Además de estos familiares, el fiscal también convocó a Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre, quienes prestarán declaración como testigos en esta nueva audiencia. Sus aportes serán evaluados por el Tribunal junto con el resto de las pruebas ya incorporadas al expediente.

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El juicio busca determinar qué ocurrió con Loan después de que participara de un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina. Según la investigación, tras la comida el niño caminó junto a un grupo de adultos y otros menores hacia un naranjal cercano, momento en el que se perdió todo contacto con él. A partir de entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que movilizó a fuerzas federales y provinciales.

Con el avance de la investigación, la Justicia dejó de considerar la posibilidad de un simple extravío y orientó la causa hacia la hipótesis de una presunta sustracción y ocultamiento del menor, línea sobre la que se desarrolla el actual debate oral.

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El Tribunal Federal de Corrientes juzga al ex comisario Walter Maciel; a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; a Laudelina Peña, tía de Loan; a Antonio Bernardino Benítez; a Mónica del Carmen Millapi; y a Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos enfrentan acusaciones vinculadas con la presunta desaparición del niño y deberán responder por los hechos que la fiscalía considera acreditados durante la investigación.

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La Justicia también impulsa una causa conexa por el supuesto encubrimiento y desvío de la investigación. En ese expediente son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes están imputados por distintos delitos presuntamente cometidos durante el desarrollo de la pesquisa.

La fiscalía espera que las declaraciones previstas para este martes permitan aclarar aspectos vinculados a las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan.

CS/fl