Chubut: comenzó el juicio por jurados contra tres policías por el crimen de "Tino" John en 2021

Este jueves 23 de octubre comenzó en Esquel, Chubut, el juicio por jurados por el homicidio de Alejandro "Tino" John. Tras más de cuatro años de espera, serán juzgados los imputados por el crimen ocurrido en mayo de 2021 en Lago Puelo, en el marco de un operativo policial del Grupo Especial de Operaciones (GEOP).

El proceso se lleva a cabo con un jurado popular y se extenderá hasta fin de mes, el mismo inició formalmente este jueves alrededor de las 9 de la mañana con una visita al lugar de los hechos, para dar paso al debate, según indicó el defensor jefe de Esquel, Marcos Ponce, en diálogo con el medio esquelense La Portada.

Ponce, quien representa a uno de los hijos de la víctima, brindó detalles sobre la visita al lugar del crimen y amplió: "Es una cuestión de logística compleja que corre por cuenta de la Oficina Judicial, que garantiza el traslado de los jurados, del juez y de las partes. Luego de ello se volverá a Esquel para continuar con la producción de la prueba testimonial".

"Se establecieron cuestiones organizativas, de orden, de cantidad de recusaciones y otras cuestiones. Nos parece fundamental que estén presentes, que puedan ver con sus propios ojos el domicilio donde mataron a 'Tino' John, para hacer una evaluación con los elementos más cercanos posibles al momento de decidir", agregó sobre la audiencia preparatoria.

El letrado aclaró que no se trata de una reconstrucción de los hechos, dado que esta figura no existe en el Código Procesal Penal argentino, sino de una visita para darle contexto a los jurados sobre el lugar de los hechos.

El juicio como tal comenzó formalmente este jueves a las 9 de la mañana, en la sede de la Asociación de Magistrados en Esquel. Dado que el espacio para el público es reducido, la Oficina Judicial se ocupó de garantizar la transmisión remota en la sala 2 del edificio de Tribunales para que se pudiera presenciar en directo.

"Si bien los juicios son públicos, hay restricciones importantes. No se pueden divulgar los rostros ni la identidad de los jurados, ni reproducir las declaraciones testimoniales hasta que concluya el juicio, para evitar la contaminación de los testigos", señaló el defensor.

Las audiencias dentro del proceso se realizarán hasta el 31 de octubre, realizando una pausa durante el próximo fin de semana debido a las elecciones legislativas nacional del 26 de octubre. Según se indicó, se programaron siete jornadas completas de juicio.

Durante el proceso serán juzgados tres imputados: Luis Américo Moggiano, Cristian Alejandro Soto y Omar Martínez, quienes aún continúan en funciones policiales a pesar de estar imputados por el homicidio de "Tino" John.

"Martínez está en la Comisaría de Trevelin, Soto sigue a cargo de los operativos del GEOP, y Moggiano continúa participando", precisó Ponce.

Con respecto a las imputaciones que enfrentan los tres imputados, el defensor indicó que Moggiano fue acusado por homicidio agravado por su condición de policía, con una pena en expectativa de prisión perpetua. En paralelo, Soto y Martínez serían acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena menor pero que implica la destitución inmediata de la fuerza policial.

El jurado al frente del juicio está compuesto por 12 titulares (6 varones y 6 mujeres) y 4 suplentes. "La palabra es satisfacción. Después de cuatro años y cinco meses de la muerte de Tino, vamos a poder hacer lo que nosotros queremos hacer: litigar, llevarle a un jurado popular el caso para que lo resuelva", destacó el abogado.

El reclamo de justicia de la familia de "Tino" John es acompañado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Eduardo Tavani, presidente de la entidad a nivel nacional y abogado querellante en la causa, se pronunció al respecto y sostuvo que "el asesinato no fue una tragedia, fue un un homicidio a manos de una fuerza de seguridad provincial".

Claudia Costa Basso, viuda de John, relató el momento posterior al crimen. “Ese día tuve que pedir que me tomen declaración porque me decían que fuera a descansar. Les dije: ‘Ayer fui a hacer las compras y mañana puedo estar muerta yo’”, recordó.

“Todo fue una puesta en escena, subestimando que éramos tontos. Vi cómo se reían mientras tomaban muestras, trataban todo como un trámite, como si fuera sacar un carnet”, dijo.

Costa Basso cuestionó además la actuación de la fiscalía: “El fiscal Díaz Meyer demoró un año y medio, quiso tapar a la policía cuando pidió el sobreseimiento de Moggiano y no quiso imputar a los comisarios. Asesinaron a un inocente y lo trataron como si nada”.

El asesinato de "Tino" John

La historia comenzó el 26 de mayo de 2021, cuando los incendios en la Comarca Andina afectaron la chacra donde vivía la víctima con su esposa, en el paraje Las Golondrinas, cerca de la localidad de El Hoyo. El hombre de 63 años era paciente bipolar y se descompensó por la cercanía de las llamas y la irrupción de algunas personas en sus terrenos.

John, en aquel momento, disparó al aire para que las personas se fueran del predio, por lo que se dio una alerta a la comisaría de El Hoyo sobre los disparos provenientes de la chacra. Efectivos policiales se acercaron al lugar y, según relató el jefe de la Policía de Chubut, Paulino Gómez, estos debieron replegarse porque los "corrieron a los tiros". En su momento, el entonces ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, reivindicó el accionar de los policías.

Los uniformados dieron aviso al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y, a la mañana siguiente, un conjunto de policías armados con armas largas, bombas de estruendos y gases lacrimógenos irrumpió en el domicilio de la víctima con una orden de allanamiento a pedido del fiscal Carlos Díaz Mayer.

Según relató la esposa de la víctima, la mujer sostuvo que fue atada con precintos de plástico, que vio a su esposo subiendo las escaleras y que luego escuchó explosiones y un vidrio roto, seguido del comentario de uno de los uniformados aseverando: "Hay que confirmar la muerte".

Luis Moggiano fue señalado como el autor del disparo y era el único imputado en un principio, hasta que luego también se imputó a los dos superiores a cargo del operativo, el jefe de la comisaría de El Hoyo, Omar Martínez, y del líder del GEOP, Cristian Soto.

Actualmente, el oficial se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado con expectativa de pena de prisión perpetua y deberá esperar la decisión del jurado popular, al igual que Martínez y Soto, quienes son acusados por homicidio culposo e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

