El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, dijo este miércoles que se designarán nuevos jueces tras las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

El funcionario hizo el adelanto en el canal de streaming Carajo TV, durante el programa conducido por Daniel Parisini, líder de “Las Fuerzas del Cielo” y más conocido como “Gordo Dan”.

Amerio sostuvo que, durante el gobierno de Alberto Fernández, “la única política que decían tener para combatir los homicidios de las mujeres era ese ministerio de propaganda (en referencia al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género), y descuidaron todas las otras políticas”.

“Descuidaron la política judicial, porque no nombraban jueces”, indicó el secretario de Justicia, y agregó: “Es el deber de todo gobierno nombrar jueces, que es lo que vamos a hacer nosotros después de las elecciones”.

Esta decisión ya había sido anticipada por el presidente Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En esa ocasión, el mandatario explicó que enviaría al Senado los pliegos de jueces, fiscales y defensores para cubrir las vacantes en la Justicia federal que “hoy faltan designar, y que son alrededor del 40% de los magistrados”.

El porcentaje es correcto. Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, los cargos vacantes en la Justicia federal, incluyendo juzgados, fiscalías y defensorías, representan un 33% del total; en el caso del Ministerio Público Fiscal, la cifra supera el 40%.

Lo que Milei no mencionó es que el problema de las vacantes se profundizó durante su propia gestión, ya que desde que asumió como presidente no se designó ningún magistrado federal.

Al no producirse nuevos nombramientos, las vacantes generadas por renuncias, jubilaciones o fallecimientos de magistrados desde diciembre de 2023 aumentaron la proporción de juzgados, fiscalías y defensorías sin cubrir.

De hecho, una de las primeras medidas del gobierno de Milei, en diciembre de 2023, fue retirar del Senado todos los pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por el expresidente Alberto Fernández que aún estaban pendientes de aprobación legislativa.

En el caso de los jueces, es la primera vez desde el año 2000 que el Poder Ejecutivo no realiza designaciones.

Los motivos podrían ser diversos, aunque la causa más probable es la debilidad de La Libertad Avanza en el Congreso.

El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa cuentan, cada uno, con su propio sistema de concursos para seleccionar magistrados. Lo que tienen en común los tres es que requieren del acuerdo posterior del Senado.

Es posible que el Gobierno decida avanzar con nuevas designaciones de jueces ante la nueva composición del Congreso, que el Ejecutivo espera sea más favorable, al contar con más bancas propias y de aliados.

En otra parte de la entrevista, Amerio se refirió a la tasa de homicidios en Argentina y aseguró que: “Estamos casi en índices europeos”.

El funcionario explicó que el gobierno de Milei trabaja “para que el ciudadano de bien se deje de sentir mal porque el otro, el chorro, el delincuente, la pasa bien”, y agregó que “este país es un chiste”.

Amerio detalló que, al asumir la gestión libertaria, “teníamos (una tasa de) 5,5 de homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos en 3,7. Estamos casi en índices europeos”.

No obstante, la cifra no coincide con los datos oficiales de organismos internacionales. Según el sitio especializado Datosmacro, una tasa de homicidios de 3,7, como indicó Amerio, coloca a Argentina a la par de países como Moldavia (3,08), Turquía (3,23), Estonia (3,69) y Birmania (3,9).

En contraste, en los países europeos más cercanos a la Argentina, Datosmacro registra tasas mucho más bajas: Italia tiene 0,57, España 0,69, Portugal 0,72, Alemania 0,91 y Francia 1,34 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Según información de la organización internacional especializada Insight Crime, los países de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de homicidios son Venezuela (26,2), Colombia (25,4), Honduras (25,3) y Brasil (21,1).

En el caso de Argentina, se encuentra por debajo de Chile (5,50) y por encima de Bolivia (3,00). Uruguay, en tanto, presenta una tasa de homicidios de 10,6 por cada 100.000 habitantes, siendo la más elevada de América del Sur.

