El Gobierno pidió acuerdo para extenderle el mandato a un juez que este miércoles rechazó suspender el DNU

Con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobierno le envió al Senado el primer pedido de acuerdo para un cargo del Poder Judicial. La voluntad del Ejecutivo es que se le extienda por cinco años la función del camarista Jorge Grecco, del Fuero Contencioso Administrativo, que ayer rechazó distintos planteos que pedían la suspensión del DNU de desregulación económica.

Grecco es vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal. En el 2018, al cumplir 75 años, había recibido la convalidación del gobierno nacional, en ese entonces con Mauricio Macri a la cabeza, para continuar por cinco años más frente a su Vocalía.

Ahora, el gobierno de Milei repite el planteo.

Este miércole, el ministro de Justicia y el presidente le enviaron un documento al Senado que sostiene: "Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente, con el fin de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminsitrativo Federal de la Capital Federal, sala III, doctor Carlos Manuel Grecco, quien oportunamente fuera nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional, para desempeñar dicho cargo (...)".

El pedido ingresó el último día de enero al Senado, que deberá iniciar el proceso para que el magistrado pueda continuar por el término de cinco años más al completarse los primeros cinco años de extensión del cargo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quién es el juez Grecco

Ayer nomás, el juez Grecco, integrante junto a Sergio Fernández de la Sala de Feria de la Cámara había rechazado una serie de planteos que buscaban suspender el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por Milei en acuerdo de ministros y ampliamente objetado en la Justicia. Entre otros, rechazaron las presentaciones del ex titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y del Observatorio de Derecho a la Ciudad, dos de los que primerearon en el cuestionamiento judicial.

El de Grecco es el primer pedido del Ejecutivo para que el Senado nombre a un juez. Vale recordar que el pasado 12 de diciembre, apenas dos días después de haber asumido, el Gobierno decidió retirar más de 60 propuestas que Alberto Fernández, expresidente, había remitido al Senado para su acuerdo. Lo mismo con el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración.

"Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos", decía una comunicación oficial.

Grecco es un abogado de carrera en la función pública. Fue decano de la Universidad del Salvador, integró el escalafón jurídico de la Fuerza Aérea Argentina entre 1967 y 1973 y también integró el área juridica de la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia, en 1974. Es parte del Poder Judicial desde diciembre de ese año: fue juez de primera instancia y vocal de cámara.

Además de las decenas de vacantes que hay por cubrir a lo largo de todos los fueros del Poder Judicial, el Gobierno tiene pendientes definiciones en lugares clave. Sólo por mencionar dos casos importantes: deben proponer un nuevo procurador para que se termine el interinato de Eduardo Casal y también un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que con el final de la feria judicial retomó este jueves sus actividades.

Cúneo Libarona pidió excusarse en causas en las que es querellante

Este jueves, el Gobierno aceptó la excusación planteada por el ministro de Justicia para intervenir "en toda cuestión relativa" a cuatro causas judiciales en las que es querellante desde su rol de abogado previo a asumir la función.

Consejo de la Magistratura: la silla del Ejecutivo está vacía.

Se trata de las causas contra el ex juez de la causa Amia, Juan José Galeano, por malversación de caudales públicos y privación ilegal de la libertad; otra contra el ex secretario judicial Carlos Velazco, contra el ex policía Juan José Ribelli, todos vinculados al caso AMIA; y una cuarta contra el juez federal Julián Ercolini por la causa Lago Escondido.

"Encomiéndase la intervención en las cuestiones mencionadas en el artículo precedente a la titular del Ministerio de Seguridad, doctora Patricia Bullrich o a quien la reemplace ante ausencia o impedimento y/o quien la suceda en el orden de la Ley de Ministerios", dice el texto publicado en el Boletín Oficial.

