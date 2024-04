"José me violó" | La contundente frase que la expareja de la sobrina de Alperovich reveló en el juicio

En el marco del juicio contra José Alperovich por acusaciones de abuso sexual, se reveló una confesión impactante por parte de la expareja de la denunciante y sobrina del exgobernador de Tucumán. David Mizrahi, quien fuera concejal por San Miguel de Tucumán, declaró ante el tribunal que la víctima le confesó que su tío "la había violado".

La declaración de Mizrahi, quien mantuvo una relación sentimental con la denunciante a mediados de 2018, provocó revuelo en la sala de los tribunales porteños donde se lleva a cabo el juicio oral contra Alperovich. Además, reveló que se enteró de los presuntos abusos cuando alguien del círculo político del exgobernador tucumano recibió un mensaje del padre de la denunciante, sorprendido por lo que su hija había revelado.

El juicio oral contra Alperovich, que se tomó licencia de su cargo como senador nacional, comenzó a principios de febrero de 2024 a raíz de las tres denuncias de abuso sexual -dos de ellos en grado de tentativa- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal en perjuicio de su sobrina. Para la fiscalía los hechos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en el barrio porteño de Puerto Madero, y en las ciudades tucumanas San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.

José Alperovich (derecha), exgobernador de Tucumán.

La contundente declaración de la expareja de la denunciante: "José me había violado"

Mizrahi, uno de los testigos citados por la justicia este lunes 15 de abril, declaró que había retomado contacto con la denunciante en los primeros meses de 2019, momento en el que ella le detalló lo que había sufrido. "Ella me dijo que José (Alperovich) la había violado", relató el testigo ante el juez Juan María Ramos Padilla.

La declaración indagatoria, que se concretó de manera virtual, comenzó con preguntas del fiscal Sandro Abraldes sobre los tratos que daba Alperovich a su entorno. Mizrahi, por su parte, expresó el shock que vivió ante la denuncia, señalando que su expareja estaba muy afectada por la situación.

"Me dejó helado cuando me dijo eso. Ella estaba incluso muy mal", recordó el joven, quien detalló en un breve lapso de cinco minutos sin presencia de la prensa, según su propio pedido, porque se le preguntaba sobre cuestiones "muy íntimas" sobre las que debía responder.

El juez de la causa, Juan María Ramos Padilla.

Revelaron un llamado de Alperovich al tío de la joven que lo denunció por abuso: "¿Cuánto me va a costar esto?"

"¿Usted le creyó?", le preguntó el fiscal Abraldes, según detalló el diario tucumano La Gaceta. "No creo que alguien mienta sobre algo tan delicado", contestó el testigo.

Además, durante la testimonial se mencionaron también detalles sobre la conducta de Alperovich en su entorno, destacando una entrevista en la que el político habría tenido expresiones inapropiadas hacia una periodista, con frases como "te llevo de viaje" o "no te pongas mala". "Una vez tuvo una semana difícil cuando no salió bien en La Gaceta porque no había sido bien tomada por la gente", resumió el testigo.

El vínculo entre Mizrahi y Alperovich

David Mizrahi fue la mano derecha del exgobernador José Alperovich durante muchos años y hasta fue uno de sus colaboradores más cercanos en la campaña para las elecciones a gobernador de 2019.

El calvario de una soldado voluntaria que denunció por abuso sexual a un superior en Campo de Mayo

El testimonio de Mizrahi adquirió relevancia en el juicio, ya que la defensa de Alperovich, a cargo de Matías Cuneo Libarona, sugiere que la denuncia es un armado político de la oposición y señalan a Mizrahi como una figura que habría causado problemas a la denunciante debido a su relación pasada.

También reveló que la relación entre él y la denunciante se inició a mediados de 2018 y se hizo pública a finales de ese año, terminando en marzo o abril de 2019; mientras que la denunciante, por su lado, ya había comunicado a su entorno familiar los presuntos abusos que sufría por parte de Alperovich en los primeros meses de 2018.

La declaración de Mizrahi reforzó la gravedad de las acusaciones contra el exgobernador de Tucumán por la presunta conducta delictiva que se le imputa. El juicio, en tanto, continúa su curso mientras se espera la presentación de más pruebas y testimonios.

CD CP