La Corte Suprema revocó una absolución y ordenó reabrir la causa por la muerte de un niño con quemaduras en 2002

El máximo tribunal judicial de la Nación ha emitido un fallo contundente que anula la absolución de dos profesionales de la salud, ordenando reabrir una causa por la muerte de un niño ocurrida hace más de dos décadas. La Corte Suprema revocó la sentencia que había beneficiado a los médicos Karina Claudia Melillo y Oscar Enrique D’Onofrio, quienes enfrentan la grave acusación de abandono de persona seguido de muerte por la atención deficiente brindada a Héctor Valentín Estilo Izaguirre.

La tragedia que ahora vuelve a investigarse ocurrió en agosto de 2002. El menor, que había ingresado a la clínica “15 de diciembre” con quemaduras, falleció a causa de un edema agudo de pulmón. El expediente de la acusación detalló una serie de graves omisiones durante su internación: el niño no habría sido ubicado en una sala de aislamiento adecuada, y se detectó una inexplicable demora en la administración de antibióticos, que fueron suministradas el mismo día de su deceso.

La falta de cuidados se extendió a pesar de que el paciente presentaba síntomas alarmantes, como episodios de fiebre, vómitos y diarrea. La autopsia realizada en su momento determinó que la muerte fue causada por complicaciones directamente vinculadas a la gravedad de las quemaduras. Crucialmente, el informe forense no descartó la posibilidad de que la situación se hubiera agravado por un proceso infeccioso contraído dentro del hospital.

La decisión de reabrir la causa pone fin a una prolongada batalla judicial. El caso había sido desestimado inicialmente con la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 16, una resolución que luego fue ratificada por la Cámara de Casación al declarar el recurso de la fiscalía como inadmisible. Ante este doble rechazo, el Ministerio Público llevó el planteo a la máxima instancia judicial, sosteniendo que las instancias inferiores habían incurrido en una valoración parcial y defectuosa de la prueba, afectando el interés superior del niño.

La Corte Suprema, finalmente, hizo lugar a la queja al detectar graves irregularidades en el proceso. Los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Rocío Alcalá y Pablo Candisano Mera (con el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz), advirtieron que los tribunales inferiores no habían evaluado de manera integral los informes periciales y no los contrastaron con testimonios que describían falencias en la atención médica. Por ello, el alto tribunal revocó la absolución y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento que revise la responsabilidad de los médicos.

El abandono y la intervención judicial

Una mujer fue detenida en la ciudad de Santa Fe, acusada de un grave caso de abandono de persona, tras dejar a su hijo de nueve años con síndrome de Down en una plaza céntrica. El suceso, que activó los protocolos de protección infantil, motivó el inicio de una causa penal contra la madre, cuya identidad se mantuvo en reserva, por haber puesto en riesgo la integridad física del menor.

Las autoridades tomaron conocimiento del incidente el pasado martes cerca del mediodía. Efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona de "El Palomar" fueron alertados y se dirigieron a Plaza Colón, ubicada en pleno centro de la capital santafesina. En el lugar, los agentes encontraron al niño jugando solo en el piletón de la plaza.

Tras la intervención, los agentes pusieron al pequeño bajo resguardo y activaron de inmediato los protocolos de protección infantil correspondientes. Se dio intervención al área local de Niñez, que asumió la custodia y tomó cartas en el asunto para asegurar el bienestar integral del niño. En las próximas horas, la mujer será formalmente imputada por la Justicia.

