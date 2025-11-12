La Corte Suprema frenó la designación de una abogada externa en el juzgado federal de Vaca Narvaja

La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó a la Cámara Federal de Córdoba en un conflicto por la designación de funcionarios y cerró la posibilidad de que el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja designe a la abogada particular, Claudia del Valle Trujillo como secretaria de Leyes Especiales del tribunal de primera instancia que él preside.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn), gremio que dirige Julio Piumatto a nivel nacional, celebró en Córdoba la resolución de la Corte como una conquista propia.”Respeto a la carrera judicial y fin de los paracaidistas”, exclamó el secretario general en Córdoba, Juan Triputti.

PROTESTA GREMIAL. Empapelaron con la imagen de una vaca para reclamar respeto por el escalafón y cuestionar designaciones de abogados externos.

¿Por qué intervino la Corte?

Vaca Narvaja había solicitado la intervención de la Corte para revisar dos acuerdos de la Cámara Federal (N° 140/2025 y N° 144/2025) vinculados al manejo interno de cargos en su dependencia.

El conflicto se originó tras la vacante producida por la renuncia por jubilación de la exsecretaria penal, Maria Buteler. En ese contexto, la Cámara autorizó mediante el acuerdo N° 140/2025 el traslado del doctor Patricio Lutteral desde la Secretaría Civil a ese cargo.

Pero la discrepancia mayor surgió cuando la Cámara no autorizó la propuesta para designar a Claudia del Valle Trujillo, una abogada externa al Poder Judicial de la Nación, como secretaria de Leyes Especiales en el Juzgado de Vaca Narvaja.

El juez consideró que la Cámara incurrió en un “exceso en las facultades de superintendencia” al arrogarse atribuciones que correspondían al magistrado de primera instancia. Sin embargo, la Corte entendió que no se configuraban los supuestos excepcionales que habilitan la avocación prevista en el artículo 23 bis del Reglamento para la Justicia Nacional.

En su fallo, el máximo tribunal destacó que la Cámara Federal actuó dentro de sus competencias reglamentarias, sobre la designación y promoción de funcionarios.

40 empleados en gateras

La Cámara había señalado que existían más de 40 agentes en condiciones de acceder al cargo vacante, entre ellos 11 del propio juzgado, por lo que la propuesta de incorporar a una persona ajena al escalafón judicial resultaba improcedente.

La Corte también recordó que la distribución funcional del personal puede ser revisada por las cámaras de apelación en el marco de sus facultades de superintendencia, y que sólo procede la intervención del alto tribunal ante casos de manifiesta arbitrariedad o extralimitación, circunstancias que —afirmó— no se verificaron en este caso.

En consecuencia, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron “no hacer lugar a las avocaciones planteadas por el titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba”, con lo cual quedó firme la decisión de la Cámara Federal de Córdoba y se mantiene la imposibilidad de que el juez Vaca Narvaja designe a la abogada Trujillo como secretaria del tribunal.

Ahora Vaca Narvaja deberá elegir entre los 11 empleados en condiciones de ascender de su juzgado o los 30 restantes de la jurisdicción para la secretaría vacante.

El Poder Judicial sigue sin concursos abiertos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca reglamentó la Ley 26.861 de acceso igualitario y democrático al Poder Judicial, aprobada en 2013, por eso no rige para personal de juzgados, cámaras y tribunales orales. Los únicos que rinden concursos y son designados con acuerdo del Congreso son los magistrados.

Por el contrario, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación tramitan periódicamente concursos para designar al personal administrativo y funcionarios.

Los jueces tienen otro sistema. El único parámetro objetivo es el escalafón que garantiza los ascensos de la carrera judicial. Cuando se produce una vacante, los jueces proponen y la Cámara dispone. Y para el ingreso, es un secreto a voces admitido por todos, que pesan los vínculos sanguíneos y de amistad.