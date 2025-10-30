La Cámara Federal porteña revisará en los próximos días el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, presunto autor del disparo que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo mientras sacaba fotos durante una protesta de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo pasado.

Ante la Sala II del tribunal, los abogados de Guerrero pidieron revocar el procesamiento, dictado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría , a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. En su resolución, emitida el 7 de octubre, la magistrada determinó que Guerrero fue el autor del disparo que hirió a Grillo, y que lo hizo de manera deliberada y en contra de todos los protocolos de uso de esas armas. Por eso, el gendarme fue procesado por lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por ser miembro de una fuerza de seguridad.

Represión frente al Congreso: el protocolo de Bullrich volvió a aplicarse contra los jubilados

La defensa asegura lo contrario. Guerrero, asistido por los letrados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, sostuvo que no se acreditó que él fuera el autor del disparo. Los abogados afirmaron que la conducta del gendarme se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases y que no actuó con intencionalidad.

La querella insiste en la ilegalidad del disparo

En contraposición, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y defendió la validez de las medidas de prueba. Entre los elementos probatorios se encuentran un informe balístico de la Policía de la Ciudad y una reconstrucción elaborada por peritos forenses.

La querella remarcó que la normativa del Ministerio de Seguridad establece que el empleo de armas lanzagases es “excepcional”, y afirmó que el agente Guerrero no se encontró en una situación de este tipo, que justificara la violencia desatada.

Durante la audiencia, el padre del fotógrafo, Fabián Grillo, aseguró ante los jueces que “una persona con experiencia en armas puede pegar donde quiere, y ese es el caso” de Guerrero.

El tribunal, integrado por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quedó en condiciones de resolver en los próximos días si confirma o revoca el procesamiento del gendarme. El incidente ocurrió durante una protesta de jubilados en el centro porteño el 12 de marzo pasado, donde Pablo Grillo sufrió lesiones gravísimas a causa del disparo con una pistola lanza gases.

La familia brinda detalles sobre la rehabilitación

Recientemente, la familia brindó novedades sobre la salud del fotoperiodista. El 23 de octubre, la cuenta Justicia por Pablo Grillo difundió un parte médico en la red social X. El informe indicó que Pablo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía por una febrícula. El paciente continúa con los controles postoperatorios de la craneoplastía. La familia afirmó que su rehabilitación sigue siendo “positiva” y que “Le está poniendo una fuerza terrible”.

Fabián Grillo también se refirió a la ministra de Seguridad de aquel entonces, Patricia Bullrich. El padre del fotógrafo criticó duramente a la funcionaria, manifestando que “El hecho de que esté suelta esta persona, el hecho de que no esté en cana, es algo terrible”. Grillo afirmó que Bullrich “siempre produjo daños” y que su historia política es un “prontuario”.

El padre de Pablo Grillo lamentó que la exministra obtenga fueros en el Senado y criticó que el Estado le pague la custodia, llamándola "basura". La familia también reprochó la falta de contacto oficial. Fabián Grillo aseguró que “Jamás nos llamó nadie, ni de ella, ni de su grupo, ni del Gobierno nacional” para preguntar sobre el estado de salud de su hijo.