Revocaron el fallo de la jueza Pascual y la Ley Penal Juvenil vuelve a estar vigente en la provincia de Buenos Aires

La Sala I de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del fallo que dictó la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien consideraba que no estaban dadas las condiciones para implementar la baja de la edad de la imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense.

El fallo había sido dictado por la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La resolución se originó en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo que interpuso la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, una organización que salió en defensa de los adolescentes que queden expuestos al sistema de encierro.

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El núcleo de la decisión judicial cuestiona la viabilidad de la reforma impulsada a nivel nacional. En su escrito, la jueza sintetizó el dilema al plantearse si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables. Para la magistrada, avanzar con la normativa sin la infraestructura adecuada vulnera derechos fundamentales.

Para fundamentar la suspensión temporal, el tribunal se respaldó en el “principio precautorio” que rige en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bajo esta perspectiva, la magistrada advirtió que “no es necesario esperar a que el perjuicio consumado ocurra para intervenir”, sino que corresponde dictar medidas de resguardo preventivas frente al riesgo inminente de colapso en los centros de alojamiento.

Durante el proceso, el fallo se basó en los informes brindados por autoridades del propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. En distintas audiencias, los funcionarios expusieron un panorama crítico sobre la situación edilicia y de recursos humanos en los dispositivos vigentes, un diagnóstico que terminó por inclinar la balanza hacia la paralización temporal de la ley.

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