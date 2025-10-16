Valentina Olguín más complicada: la Justicia dispuso que sea procesada por contrabando tras usar el CUIT de cinco gobernadores 

Un año después de iniciarse la investigación, la Justicia Federal de Tucumán resolvió que Valentina Olguín sea procesada por el delito de contrabando y deba presentar su declaración ante un tribunal local. La cantante e influencer de 26 años es acusada de utilizar el CUIT de cinco gobernadores para ingresar ropa importada al país.

La denuncia contra la joven fue presentada en octubre de 2024, luego de que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, descubriera que sus datos fiscales habían sido utilizados para realizar compras en el exterior.

A partir de esa denuncia, la Justicia determinó que Olguín, oriunda de Santiago del Estero, también utilizó la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Axel Kicillof (Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa) para ingresar ropa al país mediante el servicio de courier.

Esta semana, el fiscal federal N.º 2 de Tucumán, Agustín Chit, agravó la situación procesal de Olguín al ampliar la acusación en su contra por el delito de contrabando simulado “en concurso real”, una figura que se aplica cuando se cometen dos o más delitos independientes.

Según la fiscalía, la maniobra le permitió superar el límite anual de importaciones establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que restringe las compras a cinco por CUIT. En total, la joven realizó 16 operaciones a nombre de distintos mandatarios provinciales: realizó cinco con los datos de Jaldo, otras cinco con los de Ziliotto, cuatro con los de Kicillof, una con los de Frigerio y otra con los de Orrego.

Además de ampliar la acusación, Chit dispuso que Olguín se presente a declarar el martes 4 de noviembre a las 10 en los tribunales locales. También se le prohibió salir del país hasta tanto se esclarezca su situación judicial.

Olguín se desempeña como cantante y realiza shows en distintas ciudades del país.

En mayo pasado, la cantante ya había sido procesada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, también de Tucumán, por el delito de contrabando por simulación. En esa oportunidad, el Juzgado Federal N.º 2 de la provincia le impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes, luego de que las justicias de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos se declararan incompetentes para seguir la causa.

En el caso del gobernador sanjuanino, Orrego, la Justicia provincial alcanzó un acuerdo de resarcimiento económico con Olguín, quien se comprometió a pagar 500 mil pesos como donación al Hospital de Niños local.

Cuando el hecho salió a la luz tras la denuncia de los gobernadores, Olguín intentó defenderse públicamente de las acusaciones. En declaraciones al diario Clarín, afirmó que había usado los datos de los mandatarios “desde la ignorancia de no saber”.

La joven explicó que necesitaba “muchos CUITs para hacer pasar ropa” enviada desde Estados Unidos y aseguró no haber tenido conciencia de que estaba cometiendo un delito. “No es que estoy estafando a nadie, lo hice de apurada, para agilizar”, sostuvo al inicio de la investigación.

