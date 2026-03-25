Juan Bautista Bairoletto: el origen y la vigencia del Robin Hood pampeano

Juan Bautista Bairoletto nació en 1894 en Santa Fe, pero su leyenda se forjó en las áridas tierras de la pampa central. Hijo de inmigrantes italianos, su juventud estuvo marcada por las labores rurales hasta que un conflicto con la autoridad policial cambió su destino. El asesinato de un gendarme, motivado por una disputa amorosa, lo obligó a vivir en la clandestinidad.

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Este hecho inicial no fue un acto criminal premeditado, sino el detonante de una huida que duraría décadas. Bairoletto se refugió en el monte, conociendo cada rincón de los territorios de La Pampa, Mendoza y San Luis. Su capacidad para evadir a la justicia le otorgó una fama inmediata entre los peones rurales y los sectores más desprotegidos del campo.

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La figura del bandolero comenzó a tejerse sobre la base de la solidaridad y el desafío al orden establecido. Se dice que repartía parte de sus botines entre las familias pobres que lo cobijaban durante sus persecuciones. Esta dinámica generó una red de protección civil que hacía casi imposible su captura por parte de las fuerzas de seguridad de la época.

El legado del bandolero rural y su santuario en General Alvear

Las crónicas de la época describen a un hombre de principios firmes, que evitaba la violencia innecesaria pero respondía con precisión cuando era acorralado. Según el historiador Hugo Chumbita en su obra Jinetes rebeldes, Bairoletto representa el último eslabón de los bandidos sociales que cuestionaban la injusticia de las estructuras agrarias del país.

Su muerte, ocurrida el 14 de septiembre de 1941 en General Alvear, Mendoza, permanece rodeada de misterio y versiones contradictorias. Mientras la versión oficial indica que fue abatido por la policía en un tiroteo, el relato popular sostiene que Bairoletto se suicidó para evitar que su familia fuera castigada por las autoridades locales.

El cuerpo del "Robin Hood de las Pampas" fue velado ante una multitud que desbordó las calles del pueblo mendocino. Ese momento marcó el fin del hombre y el nacimiento del mito religioso. La gente comenzó a atribuirle milagros, transformando su tumba en un centro de peregrinación constante donde se piden favores de salud y trabajo.

En el cementerio de General Alvear, su mausoleo está permanentemente cubierto de flores, placas de agradecimiento y ofrendas diversas. Los devotos no solo lo recuerdan como un fuera de la ley, sino como un protector de los humildes. El culto se extendió por toda la Patagonia norte, llegando incluso a tener pequeños altares en las rutas.

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A diferencia de otros santos populares, el culto a Bairoletto conserva una fuerte carga de identidad regional pampeana. Su imagen, habitualmente representada con sombrero y vestimenta de campo, simboliza la resistencia del hombre común frente a la adversidad. Las oraciones que se le rezan suelen enfatizar su carácter de hombre justo y perseguido.

La literatura y el cine también han capturado su esencia, intentando desentrañar la verdad detrás de sus asaltos a pagadores de estancias. Sin embargo, para sus seguidores, los datos históricos son secundarios frente a la eficacia de su intercesión. En la memoria colectiva, Bairoletto sigue cabalgando por el desierto como un símbolo de libertad.

Los objetos personales del bandolero, como sus armas o documentos, son considerados hoy piezas de un valor histórico incalculable en la región. Museos locales exhiben sus pertenencias para explicar una etapa de la Argentina donde la frontera entre el delito y la justicia social era, a menudo, una línea difusa por la miseria rural.

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La persistencia de su imagen en el siglo XXI demuestra que la figura del "bandido rural" satisface una necesidad de protección en el imaginario popular. Cada aniversario de su muerte, miles de personas renuevan su fe en el hombre que desafió a los poderosos. Su tumba sigue siendo un punto de encuentro para quienes buscan justicia.

El impacto de Bairoletto en la cultura argentina trasciende lo delictivo para instalarse en el terreno de lo antropológico. Su vida refleja las tensiones sociales de una nación en formación que buscaba sus propios héroes. Hoy, el nombre de Bairoletto evoca tanto la rebeldía del pasado como la esperanza de los fieles que aún le rezan.