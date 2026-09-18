Dólares, vencimientos de 2027 y empleo: economistas advierten en RDEco sobre los desafíos que enfrenta la Argentina

Consultado sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de 2027, Guillermo Hang, economista del Grupo Suramericana Visión, advirtió en +Perfil que podrían aparecer dificultades si se mantiene una elevada demanda privada de dólares y el contexto electoral incrementa la dolarización. El análisis contrastó con la posición oficial: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo en junio que los vencimientos en dólares de 2027 ya se encontraban prefinanciados mediante distintas fuentes de financiamiento.

“Yo creo que sí”, respondió Hang ante la consulta sobre eventuales problemas para cubrir los compromisos. El economista puso el foco en las compras de moneda extranjera y señaló que “este año no hay elecciones, el año que viene probablemente esa demanda por dólares sea más fuerte”.

La demanda de dólares y el desafío de 2027

El último informe cambiario disponible del Banco Central, correspondiente a julio, mostró que las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por US$4.124 millones, de las cuales US$2.916 millones correspondieron a billetes. “Mucho dependerá de esta demanda preelectoral y de la confianza que tengan también las propias empresas”, sostuvo Hang.

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El economista explicó que el cierre financiero dependerá además del crecimiento, las divisas necesarias para importaciones, el financiamiento de organismos internacionales y la disposición de los ahorristas a colocar fondos en instrumentos en dólares. “Es un momento inédito de términos de intercambio excepcionalmente bueno”, destacó, aunque consideró que ese escenario favorable no elimina los riesgos.

Desde el Gobierno mantienen otra lectura sobre la disponibilidad de fondos. Mientras Hang advierte que “probablemente esa demanda por dólares sea más fuerte” en 2027, Furiase afirmó que el programa financiero de 2026 y 2027 estaba “cerrado” y que los vencimientos en moneda extranjera habían sido prefinanciados con organismos multilaterales y otras fuentes.

Petróleo y soja como variables decisivas

José Tamborenea, tesorero de Adimra y vicepresidente de Cadieel, incorporó al análisis el precio internacional de las materias primas. “Estamos bendecidos por la benevolencia de que la soja vale 480 dólares y un poquito más, y el barril de petróleo vale más de 100 dólares”, señaló.

El petróleo efectivamente se mantiene por encima de los US$100 en medio de las tensiones y restricciones de oferta en Medio Oriente. “Si se resuelve el tema de la guerra y el barril se te va a 60, ojo, porque cambia todo el escenario completo”, advirtió Tamborenea sobre la sensibilidad de las cuentas externas argentinas frente a una eventual caída de los precios energéticos.

Vaca Muerta y el límite del modelo extractivo

Tamborenea reconoció la importancia de los nuevos sectores exportadores, aunque planteó que no alcanzan por sí mismos para sostener el empleo y la actividad. “Con Vaca Muerta vos salís adelante, pero no te alcanza. No te alcanza”, afirmó.

El dirigente industrial defendió el efecto multiplicador de la producción manufacturera sobre otros sectores. “El industrial, generador primario de riqueza, no lo podés eliminar, porque se te resiente el comercio, porque se te caen los consumidores, se te resienten los servicios porque la gente no lo puede pagar”, explicó.

Una economía a dos velocidades

El análisis también apuntó a las diferencias entre sectores y regiones. “Las dos velocidades también están en la sociedad”, sostuvo Tamborenea al remarcar que el crecimiento de actividades como el petróleo y la minería se concentra geográficamente lejos de los principales centros urbanos.

Esa distancia plantea límites para trasladar masivamente empleo y consumo hacia los nuevos polos productivos. “La gente no se va a ir masivamente a vivir a Neuquén, a Río Negro, a Jujuy, a Salta”, afirmó Tamborenea, quien planteó que la infraestructura, la industria y la distribución territorial del empleo deberán formar parte de la discusión sobre cómo generar las divisas necesarias sin profundizar las diferencias entre sectores y regiones.