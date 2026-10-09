RDC: Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional y la Unión Europea salió a respaldar al tribunal

Las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un nuevo frente de tensión con organismos internacionales y gobiernos europeos. Las medidas buscan limitar la capacidad operativa del tribunal y generaron cuestionamientos por su posible vínculo con las investigaciones y denuncias sobre presuntos crímenes cometidos en la Franja de Gaza.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Francia, Juan Luis Francia, analizó las repercusiones de la decisión y las críticas de la Unión Europea y Amnistía Internacional. También vinculó el escenario con las acusaciones de genocidio contra Israel y el debate sobre el papel de la justicia internacional frente a los crímenes de guerra.

Por qué Estados Unidos sancionó a la Corte Penal Internacional

Según lo expuesto durante el segmento, el objetivo de las sanciones estadounidenses es afectar la capacidad de funcionamiento de la CPI, en particular mediante restricciones vinculadas con las transacciones y los recursos necesarios para operar. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue señalado como una de las principales voces del anuncio.

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Francia sostuvo que el gobierno de Donald Trump considera al tribunal una amenaza, especialmente por su capacidad de investigar presuntos delitos que involucren a militares estadounidenses. En ese sentido, recordó la postura de Washington contra la posibilidad de que ciudadanos de Estados Unidos sean sometidos a la jurisdicción de la Corte.

La CPI fue creada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad. Su alcance y su relación con los Estados que no adhieren al tribunal forman parte de una discusión más amplia sobre los límites de la justicia internacional.

Las denuncias sobre Gaza y las críticas a las sanciones

Uno de los puntos que generó suspicacias, según Francia, fue la coincidencia temporal entre el anuncio de las sanciones y el reconocimiento a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional, mencionada durante el programa en relación con las denuncias sobre Gaza.

El corresponsal recordó que una comisión independiente determinó que en Gaza se había cometido un genocidio por parte del Estado israelí. Esa evaluación se encuentra en el centro de una controversia internacional que involucra acusaciones contra Israel y discusiones sobre la responsabilidad de sus autoridades.

Durante el segmento también se señaló que el gobierno de Benjamin Netanyahu celebró las sanciones estadounidenses. En contraste, la Comisión Europea las repudió y anunció que respaldaría a la Corte para que pudiera continuar funcionando con normalidad.

La Unión Europea y Amnistía Internacional cuestionaron las medidas

La respuesta europea apuntó a sostener el funcionamiento de la CPI frente a las restricciones anunciadas por Washington. El respaldo, según se indicó en la conversación, busca evitar que las sanciones obstaculicen las tareas del tribunal.

Amnistía Internacional también criticó la decisión y exhortó a la comunidad internacional a resistir las medidas. En su comunicado, según la cita reproducida durante el segmento, la organización calificó la ofensiva de Trump como "un ataque existencial contra dicho organismo".

Las críticas reflejan una preocupación por las consecuencias que las presiones económicas y políticas pueden tener sobre la capacidad de investigar y juzgar delitos graves. La discusión también involucra el principio de que las denuncias de crímenes de guerra puedan ser examinadas por una instancia judicial internacional.

La justicia internacional como condición para alcanzar la paz

Francia retomó una idea atribuida a Navi Pillay sobre el vínculo entre justicia y paz: cuando quienes cometen crímenes son identificados y sometidos a juicio, pueden generarse condiciones para una salida pacífica. Por el contrario, advirtió, la impunidad dificulta la construcción de acuerdos duraderos.

El debate excede las sanciones y se relaciona con el papel de los tribunales internacionales ante conflictos armados. La posibilidad de investigar responsabilidades, incluso cuando involucran a dirigentes o fuerzas estatales, constituye uno de los ejes de la controversia entre Washington y la CPI.

Sudáfrica, Netanyahu y el antecedente de Nelson Mandela

Durante la conversación también se recordó el papel de Sudáfrica en las acciones impulsadas ante la justicia internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las denuncias vinculadas con Gaza. Francia relacionó esa iniciativa con una tradición diplomática sudafricana favorable a una solución de dos Estados para Israel y Palestina.

El corresponsal evocó el legado de Nelson Mandela y su defensa de una salida política al conflicto. La referencia sirvió para contrastar la búsqueda de una paz duradera con las tensiones actuales en torno a la justicia internacional y las sanciones estadounidenses.