RDI: indignación en la comunidad LGBT+ por el cambio de fecha para la Marcha del Orgullo ante la visita del Papa

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, Pedro Paradiso Sottile, abogado, defensor de los derechos humanos y referente histórico del movimiento LGBT+, defendió la fecha de la Marcha del Orgullo y cuestionó los intentos de modificar su convocatoria en medio de una posible visita del Papa a Argentina. Además, denunció un retroceso en las políticas públicas destinadas a la diversidad sexual durante el gobierno de Javier Milei.

“Yo creo que nosotros desde el primer momento, desde el inicio y como lo sostuvimos desde diciembre del 2015 oficialmente, la marcha iba a ser el 7 de noviembre”, afirmó Pedro Paradiso Sottile.

Marcha del Orgullo: por qué se mantuvo la fecha del 7 de noviembre

Paradiso Sottile sostuvo que la controversia surgió a partir de intentos de modificar la fecha de la movilización. Según explicó, la posible visita del Papa fue utilizada para impulsar ese cambio, pese a que la actividad inicial del pontífice estaba prevista en Luján. “Hubo personas que aprovecharon tanto desde el ámbito de los gobiernos como también de las sociedades civiles, aprovecharon la situación para cambiar la fecha”, señaló.

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El referente recordó que la marcha se trasladó históricamente de junio a noviembre por las condiciones climáticas y por la historia del movimiento argentino. También destacó la dimensión política de la movilización: “La marcha de Buenos Aires, de Argentina, es una de las marchas más grandes del mundo y tiene esa diferencia con las marchas en otros lugares del mundo que aparte de celebrar tienen una connotación política, institucional muy fuerte de protesta, de resistencia”.

Sobre la posibilidad de cambiar la convocatoria, fue contundente: “Nosotros primero que no íbamos a negociar ni conceder nada, no vamos a conceder jamás ni una consigna, ni una fecha”.

Y explicó el fundamento de esa posición: “Además la consigna es una expresión política”. Según remarcó, la legislación de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que la decisión corresponde a quienes organizan la marcha.

La autonomía de las organizaciones y el operativo de seguridad

El dirigente también cuestionó que se hablara de un supuesto consenso para trasladar la movilización al 21 de noviembre. “Y ahí hicimos un clic, acá pasa algo, ¿con quién están hablando?”, expresó sobre las conversaciones que, según relató, se habrían desarrollado sin claridad acerca de qué organizaciones participaban.

Paradiso Sottile advirtió que organizar una convocatoria de esta magnitud implica una responsabilidad logística y de seguridad considerable. “El tema que era un tema para nosotros muy difícil, porque si no tenés los permisos, no tenés los camiones, los trabajadores, las trabajadoras, los seguros, era una forma de impedirnos la marcha”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Asimismo, aclaró que el movimiento no se opone a la visita del Papa y que reconoce la importancia de los líderes religiosos. Sin embargo, defendió la necesidad de discutir la relación entre las instituciones religiosas y el Estado: “Podemos incluso hablar mucho más y hacer visibles las cuestiones que estamos reclamando y exigiendo en cuanto a la intromisión de la Iglesia Católica, en este caso, en las cuestiones del Estado que debe ser laico”.

Los prejuicios contra la comunidad LGBT+ y el vínculo con el Vaticano

Paradiso Sottile rechazó las acusaciones que históricamente vincularon a las marchas del orgullo con ataques a iglesias o monumentos. “Esto es bien para que quede bien claro, digamos, si nosotros estarían todas las iglesias, estarían tanto católicas como cualquiera, digamos que hayan promovido la homofobia, el odio”, afirmó.

Al abordar el vínculo con el Vaticano, recordó que participó en 2019 de un encuentro entre el papa Francisco y organizaciones LGBT de distintas partes del mundo: “Uno tiene que salir de la cuestión personal, uno tiene que entender diplomáticamente, políticamente y socialmente la importancia que tiene un mensaje de amor y no de odio y no de violencia”.

También valoró las declaraciones de Francisco sobre las personas LGBT y advirtió sobre las consecuencias de los discursos discriminatorios: “La cantidad de jóvenes LGBTQ más en el mundo que se suicidan es terrible”.

Pedro Paradiso Sottile cuestionó el retroceso de las políticas LGBT+ con Milei

Sobre el impacto del gobierno de Javier Milei, Paradiso Sottile criticó el discurso presidencial pronunciado en Davos en enero de 2025, en el que el mandatario vinculó la ideología de género con el abuso infantil. “Por supuesto que cada vez que escucho me revuelve el estómago, porque aparte, es infame, pero aparte también es absolutamente una mentira totalmente demostrable empíricamente”, afirmó.

El dirigente recordó la movilización antifascista que siguió a aquellas declaraciones y enumeró medidas que, a su entender, representan un retroceso: la disolución del INADI, la eliminación del Ministerio de Igualdad y la reducción de políticas públicas vinculadas con la diversidad. “Si bien ya con los actos de gobierno ya había empezado un retroceso terrible, con mencionar solamente la eliminación y la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, la eliminación del Ministerio de Igualdad, la eliminación de políticas públicas, el ataque continuo, digamos, a estas cuestiones”, sostuvo.

Además, denunció incumplimientos del Estado argentino en materia de derechos humanos y mencionó el retroceso en políticas como el cupo laboral travesti-trans. “Por un lado, aparte, está retrocediendo, como dije, en las legislaciones y en las políticas públicas, el tema del cupo laboral trans, travesti trans”, señaló.