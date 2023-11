Marcelo Tinelli versus Jonatan Viale: todo lo que se sabe de la multimillonaria demanda por calumnias

Marcelo Tinelli y Jonatan Viale protagonizan un conflicto inesperado que deberán dirimir ante la Justicia. La escalada que derivó en una demanda ocurrió luego de una serie de comentarios de alto impacto que realizó el periodista contra el empresario y conductor más famoso de la televisión argentina.

La acción legal de Tinelli ocurrió luego de un picante editorial del conductor de LN+ en el que lo acusó, entre otras cosas, de estar vinculado al narcotráfico. También lo tildó de "cómplice" del exjefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, poco después de que se desatara el escándalo de su viaje de lujo a Marbella con la modelo Sofía Clerici.

A partir de las declaraciones incendiarias que expresó Viale, el presentador del Bailando 2023 no se quedó quieto y propició su primera denuncia contra un periodista por daños y perjuicios. Luego de que fracasara un intento de mediación seguido de un acercamiento fallido entre las partes, se allanó el camino a un juicio contra el periodista y el medio en el que trabaja, el Grupo La Nación.

Si bien Viale por ahora no fue notificado, según consignó a PERFIL este jueves 30 de noviembre, se espera que comparezca ante la justicia por una demanda que incluye una robusta cifra de decenas de millones de pesos y que, en caso de ganar, Tinelli donará al Hospital Garrahan.

Por qué Marcelo Tinelli demandó a Jonatan Viale

En un principio, la información trascendió en manos de Marina Calabró, donde expuso el fragmento exacto por el que el conductor del Bailando 2023 accionó contra el periodista. "Por primera vez en la historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista, contra Jonatan Viale", anunció al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), y pasó a contar el origen de la demanda.

"Cuadro de situación: el yategate. Es por algo que ocurrió hace poquito. Por esto que vamos a compartir es que lo demanda", anunció la periodista y puso al aire un recorte del editorial del 6 de octubre del programa + Realidad, en el que Jonatan Viale disparó contra el conductor televisivo.

"¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa? Repito, no es él, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele corruptos, periodistas y políticos corruptos que viven del juego clandestino y el narcotráfico", apuntó Viale en vivo por LN+, en la previa a las elecciones generales, un momento sacudido por el cimbronazo político que se generó por el viaje a Marbella (en España) que realizó el entonces jefe de gabinete de Axel Kicillof.

La demanda penal de Marcelo Tinelli a Jonatan Viale

La reacción de Viale

Poco después de que trascendiera la demanda, el periodista Fede Flowers habló con Jonatan Viale para conocer su postura sobre el tema, y se lo tomó con humor.

"Estoy juntando guita, ¿tenés unos mangos? Jajaja", disparó el presentador de LN+ en un primer mensaje. "Estamos haciendo una colecta con Maratea para juntar la guita. Abrazo grande. Sigo laburando, gracias", agregó.

Días después, ante la consulta de PERFIL, el periodista dijo que está "todo bárbaro", sin dar mayor detalle.

El fracaso de la mediación

En tanto, el abogado de Viale apuntó que la notificación para la audiencia de conciliación podría no haber llegado porque fue al domicilio de la madre. "Nunca llegó la notificación y por eso no nos enteramos'".

Por su parte, desde la defensa de Marcelo Tinelli, a cargo de Osvaldo Pereira, apuntaron que después de que Viale no compareciera a la audiencia no se buscará una conciliación ni una rectificación de su parte, sino que irán a juicio directo.

"A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo (...) Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible'", indicaron.

Cuál es la cifra millonaria que pide Tinelli

El periodista Ángel de Brito, cercano a Tinelli, leyó al aire de LAM (América TV) la charla que tuvo con el demandante respecto a los detalles de la demanda, que especifica una compensación de 60 millones de pesos.

"No voy a ir a ninguna mediación, no me interesa la rectificación, voy a juicio derecho porque las acusaciones exceden la crítica. No me importa que me critiquen por la mesa del hambre, por la gestión de San Lorenzo, lo que les parezca el programa o mis dichos", dijo Tinelli.

Además, el periodista y conductor televisivo señaló que si Marcelo Tinelli ganara dicho juicio, donará el dinero a la Fundación Garrahan que apadrina. "Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible'", continuó.

El supuesto inicio del antagonismo

Marcela "Enana" Feudale, que acompaña a Marcelo Tinelli desde hace más de 30 años, recordó que el inicio de este enfrentamiento se dio hace algunos años, cuando Jony Viale intentó venderle al conductor del Bailando un departamento en Le Parc que pertenecía a su padre, Mauro Viale.

Uno de los motivos para que Marcelo Tinelli dijera que no, fue el precio que le pareció excesivo y el otro fue que era la misma torre en la que vive su ex mujer, Paula Robles, lo que habría "enojado" al periodista.

CD / Gi