La tapa de Diario PERFIL de este sábado 31 de octubre

A continuación, los principales títulos de la edición impresa número 1564 del Diario PERFIL de este sábado 31 de octubre de 2020:

El Presidente cree que la idea de Grabois sobre las tierras “no es descabellada”. Recibió el respaldo de Fernández a su proyecto de buscar terrenos alejados para familias vulnerables. De su pelea con los Echevehere a los apoyos del kirchnerismo.

Mauricio Macri pone reparos a un eventual diálogo mientras Elisa Carrió y Larreta hablan de 'gestos'. Negó que haya contactos con Cristina Kirchner y condicionó una convocatoria de Alberto Fernández. El jefe de Gobierno porteño y Vidal mostraron sintonía con Lilita.

Alberto Fernández seguirá con las conversaciones ya iniciadas, pero no negociará con Mauricio Macri. El Gobierno asegura que los canales para el debate ya funcionan con los dirigentes que gestionan. Enumeran a los gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas.

En medio de internas, Santilli avaló la postura de Carrió sobre Rafecas. Larreta, además, visitó a Lilita junto a Vidal. Hubo apoyo a la idea de aprobar al procurador que propuso el Gobierno. Cruces en el Senado.

Con la intervención del Gobierno, la brecha cayó al 116%. Para los analistas, es un “parche” temporario. La diferencia entre oficial y paralelo debería reducirse al 70% para evitar una mayor pérdida de las reservas.

Aseguran que la nueva cepa europea de coronavirus aún no circula en Argentina. Según los expertos, la apertura de fronteras y el relajamiento de la prevención en ese continente facilitaron la expansión de la cepa 20A.EU1. No hay indicios de que infecte más.

A Bailar con Maga, la tiktoker más popular de Argentina. Magalí Castagno tiene más de seis millones de fans en TikTok y su cuenta es la más grande del país. A punto de sacar su primer libro cuenta su historia y reflexiona sobre la creación de contenidos para redes sociales.

En el ciclo Periodismo Puro:

Gerardo Morales: "La actitud actual de Mauricio Macri no le hace bien al PRO ni a Juntos por el Cambio". A lo largo de la pandemia, estableció un vínculo más profundo con Alberto Fernández, de quien destaca su racionalidad, y critica al “kirchnerismo reaccionario” que profundiza la grieta. De su propia coalición, dice que el radicalismo tiene que proponer un programa económico que contemple las necesidades de la gente. Convencido de que Macri cumplió un ciclo, le recomienda a Horacio Rodríguez Larreta disputarle el poder “de aquí hasta la China”.

Ernesto Sanz: "Las cosas no le van bien al Gobierno". En 2015, luego del dolor que le produjo que Macri anunciara que no haría un gobierno de coalición, sintió que su vida era una olla a presión. Le dijo que no a un puesto ministerial y se quedó en su Mendoza. Con el tiempo, volvió a acercarse al gobierno y hoy cree que Juntos por el Cambio debe darle más lugar a la Unión Cívica Radical, convencido de que la ecuación electoral de 2021 será muy distinta a la de 2019, porque muchas de las razones de los moderados para votar a Alberto Fernández perdieron vigencia.

Además, escriben Roberto García, De Angelis, Rabossi, Markman, Ares, Croxatto, Vegh Weis, Stanley, Paz, Tara, Fernández Pedemonte, Broder, Cloppet, Dario, Gómez, Radusky, Berardo, Giampaolo, Kohan, Casas, Guebel, Link, Spregelburd y Fontevecchia.

B.D.N.