¿Alguien tiene los votos para suspender las PASO?

El último tramo del período de sesiones ordinarias de este año transitará signado por un operativo, cada vez más potente, que apunta a suspender las PASO para el año que viene. Con el correr de las semanas los amagues cada vez toman más fuerza y, al parecer, son impulsados por los gobernadores norteños que desde este lunes compartirán una gira por los Estados Unidos junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Los nueve mandatarios del Norte Grande partieron este domingo junto al jefe de la cartera de Interior y pasarán toda la semana entre Wasghionton y Nueva York. Será una misión política y comercial. Nada les impedirá continuar con las negociaciones reservadas que mantienen desde hace meses para encontrar un punto de equilibrio entre quienes están empeñados en frenar las primarias 2023 (como los mandatarios que viajaron) y aquellos que dudan, como de Pedro, uno de los principales dirigentes de la organización La Cámpora.

La interna del oficialismo por la suspensión de las PASO

Hasta el viernes de la semana pasada en el bloque del Frente de Todos se preguntaban quién tiraría la primera piedra para corporizar el debate público y plasmarlo en un proyecto de ley. Algunos legisladores del oficialismo daban por descontado el ingreso de un nuevo texto pero otros sostienen que no es necesario porque se pueden impulsar los proyectos que ya fueron presentados el año pasado.

Leandro Santoro: "No corresponde suspender las PASO para 2023"

Hasta ahora la ofensiva sigue sin contar con un jugador que patee la primera pelota, pero esa jugada no se concreta porque todavía no esta claro quiénes son los integrantes del bloque oficialista, conducido por el rosarino Germán Martínez, que estarían dispuestos a respaldar una eventual suspensión de las primarias.

El espacio tiene 118 integrantes, pero cuenta con 117 votos porque la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, no vota pero aporta cuórum y sólo plasma su voluntad en caso de desempate.

Sin embargo. en la coalición panperonista no hay una posición común. Los desacuerdos son tan silenciosos con las negociaciones que surcan al Frente de Todos, pero hasta ahora no hay 117 voluntades peronistas detrás de una eventual suspensión.

Los casi 30 legisladores que se articulan detrás del liderazgo de Máximo Kirchner serán los últimos en pronunciarse y, tal como sostienen sus dirigentes con despacho en la Casa Rosada, no hay planes de frenarlas. Lo único que podría cambiar esa decisión es una directiva de la vicepreisdenta Cristina Kirchner, la principal impulsora de las PASO desde que la promulgó al final de su primer mandato como jefa del Estado.

El kirchnerismo va por la suspensión de las PASO y Javier Milei podría ayudar a lograrlo

La ausencia de una posición común dentro del FdT pone en crisis la tormenta de rumores que retumba dentro del Congreso desde hace semanas. Las fuentes que alimentan esa posibilidad dan por sentado que el oficialismo votaría de manera uniforme una eventual suspensión de las PASO, pero esa posibilidad hasta ahora no existe porque la coalición de Gobierno no lo tiene claro.

La demostración no solamente está en los recaudos que surgen del kirchnerismo, sino también en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández reconoció que el debate existe, pero el legislador Leandro Santoro dijo que no está de acuerdo con avanzar en un cambio de ese tipo. Se trata de una de las figuras más cercanas al Presidente y con su punto de vista deslizó que no están de acuerdo con el operativo que tiene un fuerte impulso desde el Norte Grande.

El rol de los libertarios

En ese contexto, sin ningún elemento que demuestre consenso en el FdT para frenar las primarias, se diluyen las posiciones expectantes que algunas fuentes le brindan a bloques menores, como es el caso de José Luis Espert y Carolina Píparo.

Ese espacio de ultraderecha no tiene una posición tomada, pero sus dos votos no alcanzarían a marcar ninguna diferencia si el oficialismo no ordena sus votos. Hasta que eso no suceda, las chances de contar con el respaldo de otros bloques menores no sale de los contornos de una especulación.

