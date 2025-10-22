Bartolomé Abdala reflexionó sobre el escenario post electoral y el futuro del Senado

Bartolomé Abdala, senador de San Luis por La Libertad Avanza y presidente provisional del Senado, reflexionó sobre el escenario postelectoral y aseguró que el resultado será "favorable" para el oficialismo. "El día lunes el país seguirá con normalidad, con el entusiasmo y la esperanza confirmada de muchos argentinos que buscan un cambio de rumbo", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Bartolomé Abdala es contador y político argentino. Fue diputado provincial por San Luis y también ministro de Turismo de esa provincia. Actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de San Luis, en representación del partido La Libertad Avanza. Además, ocupa el cargo de presidente provisional del Senado de la Nación desde el 13 de diciembre de 2023.

De campaña, Luis Caputo promete que sigue el esquema de bandas: "No va a haber ningún cambio"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuál es su evaluación de lo que cree que va a pasar en la Argentina el día después de las elecciones de este domingo?

Como hombre de La Libertad Avanza, somos optimistas respecto de lo que va a suceder el día domingo, entendiendo un resultado que le va a ser favorable a nuestro espacio político. Entiendo que el día lunes el país seguirá con normalidad, con el entusiasmo y la esperanza confirmada de muchos argentinos que buscan un cambio de rumbo, y por supuesto, con el compromiso de poner a la Argentina de pie, tratando de modificar muchas de las cosas que, a nuestro entender, se venían haciendo de manera equivocada, y que hubo que corregir y se han corregido.

Hay mucho por hacer, seguramente, pero estamos tranquilos y esperanzados de que el 26 de octubre será un día en donde el águila blanca va a tener la aceptación de muchos ciudadanos. En función de eso, claramente el día lunes va a ser un día postelectoral. En esta oportunidad creo que va a ser un día tranquilo, y no va a haber ningún tipo de drama que asuste a la gente.

Hay voces coincidentes respecto de que el día 27 de octubre el Gobierno va a precisar desarrollar otro nivel de capacidad de consenso, de acuerdos y de entendimiento con quienes piensan distinto: la oposición y los gobernadores. Usted se caracteriza dentro de La Libertad Avanza por ser uno de los más consensualistas, uno de los que habla con todo el mundo. Me gustaría su propia visión sobre la necesidad de consenso y por qué cree que usted puede aportar allí, dado su experiencia y su actitud anterior, más en el futuro.

Creo que el diálogo es una herramienta que la sociedad nos ha brindado para lograr muchos acuerdos. Cuando entré en política en algún momento usaba un término hoy un poco viejo, que es que cuando Saddam Hussein cortó el diálogo con Estados Unidos vino la guerra. Entonces, me parece que justamente lo que hay que fortalecer es el diálogo institucional que ha existido a través de los referentes que tenemos en el Congreso. A decir verdad, entre muchos de nosotros, en el Senado y en Diputados, hay un diálogo franco y abierto. Obviamente, son posiciones diferentes, disímiles, tan disímiles que personalmente me resulta inverosímil creer y acompañar que, cuando hay una ley o un proyecto de ley con algún articulado positivo, haya congresales que lo voten en contra. Me refiero, por ejemplo, a lo que fue el RIGI, donde había senadores de provincias como Catamarca que lo votaron en contra y hoy están altamente favorecidos por ese proyecto de ley.

Entonces, cuando no brilla el sentido común y lo que está en juego es el bienestar general, muestran que algunos entienden que no los va a favorecer políticamente ante su electorado. Y así no generamos leyes que deberían salir en Argentina, en su mayoría, por unanimidad. Lo que desearía yo es que se haga la mejor ley y que todos la podamos acompañar. Lamentablemente, muchas veces no ocurre, lo que no quita que haya un diálogo. Obviamente, por distintos motivos y razones, a veces por órdenes que reciben quienes tienen bajadas de línea específicas, no nos acompañan.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se va a integrar al Senado el 10 de diciembre. Ella ha dicho recientemente que espera colaboración por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, dando a entender que hasta ahora siente que no la ha habido. ¿Cómo se imagina usted allí teniendo a Bullrich con usted en un cargo jerárquico superior? ¿Y cómo imagina la relación de Bullrich con la vicepresidenta?

En primer lugar, quiero desearle muchos éxitos en la elección del domingo, donde realmente juega un rol fundamental en representación de La Libertad Avanza. Seguramente va a ganar. La esperamos en el Senado, donde creo que va a ser valioso su aporte. Por mi paso por el PRO la conozco, tengo diálogo con ella, y vamos a estar todos comprometidos para fortalecer las ideas que no hemos podido llevar adelante en estos dos años, en función de los pocos senadores y diputados que obtuvimos oportunamente en 2023. Fortaleciéndonos a partir de 2025, entiendo que se podrán plasmar en conjunto, porque acá hay que trabajar realmente en consenso y en acuerdo. Tenemos que lograr ese número mágico de 87, y por qué no más, para lograr las reformas que Argentina necesita: esencialmente, generar confianza en materia tributaria, previsional y, por supuesto, la ansiada reforma laboral.

El Gobierno prepara una Ley Bases 2 tras las elecciones legislativas

¿Usted imagina una mejor relación entre el Ejecutivo y la vicepresidenta? ¿Y cuál es su propia relación con la vicepresidenta?

La futurología es difícil de hacer, pero mi deseo es que Argentina transite el rol institucional que debe cumplir. En función de eso, la vicepresidenta cumple un rol en el Senado, y tendremos que trabajar en consecuencia para que aquellas ideas y proyectos que mande el Ejecutivo, con sesiones extraordinarias, para se traten con celeridad. Tendremos que trabajar codo a codo para cumplir con el mandato que la ciudadanía nos ha dado, que es nada más y nada menos que fortalecer las instituciones y sacar a la Argentina de un letargo. A decir verdad, el lema que hoy se usa, “Si no votás a La Libertad Avanza, Argentina retrocede”, lo comparto plenamente.

Usted habló de extraordinarias. ¿Cree que el Presupuesto 2026 se va a resolver en las ordinarias de lo que resta del año o en las extraordinarias, ya con el nuevo Congreso?

Sería importantísimo que lo pudiéramos resolver en ordinarias. Sabemos que el presupuesto siempre es difícil. Sé que ha tenido muchas críticas por parte de la política, tanto de aliados como de opositores. En eso está trabajando el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, quien está llevando reuniones adelante y recibiendo diferentes propuestas. Veremos si lo podemos sacar en ordinarias. Creo que en este caso también va a ser muy importante cómo se trabaje con el Ejecutivo, en función de los consensos y acuerdos que se logren.

Existe una discusión en la Cámara de Diputados respecto de la posible renovación o no del presidente del cuerpo, Martín Menem. En el caso del Senado, también se pone a votación la presidencia provisional. ¿Cómo es su situación y cómo se imagina el día de diciembre usted mismo?

En el caso del Senado se vota en febrero, y en Diputados, en diciembre. En el exitismo que tenemos en la Argentina, siempre se habla y se especula con muchas cosas. Desde lo personal, en el Senado estoy tranquilo. Hay que esperar que llegue ese momento, ver cómo queda conformada la Cámara y qué se resuelve en función de la voluntad de los congresales que estemos presentes en ese momento. Desde ese punto de vista, faltan por lo menos cuatro meses, y me parece demasiado prematuro ocuparnos de ese tema.

TV/ff