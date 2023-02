Big Time Rush estrena su nuevo single antes de su visita a la Argentina

Antes de su llegada a nuestro país para su show del 26 de febrero en Estadio Obras, la banda Big Time Rush sorprende con un nuevo single a puro pop.

La boyband que pasó del éxito de la ficción en la serie Big Time Rush de Nickelodeon al estrellato real a escala global llega a Buenos Aires en el marco de su ansiada gira. La cita será el 26 de febrero en Estadio Obras y los últimos tickets se encuentran a la venta, en hasta 3 cuotas sin interés con Santander American Express o hasta en 24 cuotas con todos los medios de pago, únicamente a través de la web de All Access.

Big Time Rush trae su singular estilo pop al Estadio Obras de Buenos Aires el próximo 26 de febrero en el marco del Forever Tour. Previo a su paso por nuestro país, la banda dio una exitosa gira por Norteamérica en 2022, con shows sold out se concretó el reencuentro de la famosa boyband.

Big Time Rush - Can't Get Enough

Sobre Can’t Get Enough

"La historia detrás de la canción no es muy complicada", dice la banda sobre el nuevo single. "En pocas palabras, ‘no tenemos suficiente', no nos cansamos de hacer música nueva y no nos cansamos de actuar para todo el mundo”, destacaron.

“Estamos influenciados por muchos artistas, estilos y décadas diferentes y Can't Get Enough es un guiño a la era disco. Estamos deseando que todo el mundo escuche la canción y todo en lo que hemos estado trabajando", sostuvieron.

3 recitales para disfrutar de tus ídolos en los próximos meses

El éxito de Big Time Rush

La banda se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en 2009 con el lanzamiento de la serie de televisión Big Time Rush de Nickelodeon. La serie fue un gran éxito y catapultó al grupo al estrellato en la vida real, ya que publicaron tres álbumes de estudio y actuaron en todo el mundo, incluyendo cinco giras de 2011 a 2014.

En junio de 2020 el grupo organizó una reunión virtual sorpresa para celebrar el décimo aniversario de su gran éxito Worldwide que provocó la histeria colectiva de sus fans y de los medios de comunicación. En marzo de 2021, las cuatro temporadas de Big Time Rush de Nickelodeon se añadieron a Netflix y la banda se hizo viral una vez más aumentando la demanda de los fans de una reunión oficial. Poco después, la banda anunció que se reuniría para dos conciertos especiales en Nueva York y Chicago, que agotaron las entradas en cuestión de minutos superando todas las expectativas y demostrando el poder del devoto fandom de la banda. En 2022 se agotaron las entradas de su gira Forever Tour por Norteamérica y lanzaron los exitosos singles "Honey", "Fall" y "Not Giving You Up".

MVB FM