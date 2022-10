Calendario albiceleste: a 23 días del comienzo de Qatar 2022

En la Copa del Mundo, el margen de error se hace cada vez más chico, a medida que avanza el certamen. En consecuencia, los entrenadores no quieren dejar ni el más mínimo detalle sin pulir para afrontar el certamen. Un segundo, un mal pase, estar mal parado, son instantes determinantes que te pueden dar o quitar la gloria en un Mundial. Si bien el fútbol es un deporte que siempre se llevan los flashes los autores de los goles para el triunfo de un equipo, no sería lo mismo sin la performance de los arqueros, también grandes responsables del andar de un equipo. En Argentina desde 2021 apareció el nombre de Emiliano “Dibu” Martínez, un arquero que estaba fuera del radar del groso de los fanáticos argentinos, pero no de la mirada atenta de Lionel Scaloni que por algo es el entrenador argentino teniendo otra visión sobre los futbolistas. Así el entrenador que lleva el invicto más largo de la historia a cargo del combinado albiceleste puso las manos en el fuego por el “Dibu” y no falló.

En poco tiempo Martínez se compro a la gente a base de grandes rendimientos defendiendo los tres palos argentinos, dejando esa sensación en el hincha que en el arco hay un “loco lindo” que tiene tanta hambre de gloria que poder vencerlo no será una tarea sencilla. Firme para ir arriba, presencia, velocidad pese a su robustez y muy buen juego con los pies siendo otra vía para una salida limpia desde el fondo, el "Dibu" se ha convertido en uno de los pilares de la Selección Argentina y todo deja entre ver que quiere ir por más.

El debut del nacido en Mar del Plata en el primer equipo de Argentina se dio el 3 de junio de 2021 en un partido ante Chile correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. A partir de entonces, ese arquero desconocido empezó a sorprende y no se bajó de la titularidad. De hecho, fue el elegido como titular para afrontar la Copa América 2021. Autor de una definición inolvidable en la tanda de penales con Colombia atajando tres de los cinco penales ejecutados por los cafeteros. Desde ese 3 de junio 2021, el “Dibu” se ganó el puesto, diciendo presente en 18 partidos, recibiendo apenas 5 goles y cosechando dos títulos: la Copa América 2021 de Brasil y la Finalissima en Londres.

¿Cómo se da la llegada del “Dibu” a la Selección Argentina? Emiliano Martínez comenzó su carrera en Independiente arribando al club de Avellaneda en 2009 dejando atrás su Mar del Plata natal. Al poco tiempo de sumarse a las inferiores del Rojo, la vida de Martínez daría un giro inesperado. Desde el Arsenal del fútbol inglés levantaron el teléfono al interesarse por llevarse al Dibu a Londres para prepararlo de cara al futuro en el semillero de los Gunners. 500 mil euros desembolsó el Arsenal por el 60% del pase del “Dibu” que armó las valijas pegando el salto al fútbol europeo sin haber minutos en primera división.

Calendario albiceleste: a 24 días del comienzo de Qatar 2022

Luego de dos años en las inferiores del Arsenal, en mayo de 2012 fue cedido a préstamos al Oxford United para disputar el partido de los playoffs para obtener el ascenso a la League One. Como el resultado fue adverso, Martínez no tuvo más opción que retornar al Arsenal ya que si el Oxford ganaba dicha instancia el vínculo del arquero se hubiese prolongado. Recién en septiembre de ese año llegó su tan ansiado debut con la camiseta de los Gunners en la victoria 6-1 sobre el Conventry City por la Copa de la Liga.

Sin continuidad, Martínez fue cedido a préstamo al Sheffield Wednesday de la segunda división del fútbol inglés en octubre de 2013. El vinculo en dicho club fue hasta 2014 para otro retorno al Arsenal donde también vio minuto en un puñado de partidos, algunos importantes, por UEFA Europa League, pero no fueron suficientes para mantener su estadía. En agosto de 2015 pasó al Wolverhampton, también del Championship, donde estuvo por dos temporadas. Luego de su paso por los Wolves cambió de país desembarcando en España, en el Getafe en agosto de 2017. La misma suerte, con pocos minutos hicieron que el “Dibu” vuelva a Inglaterra, en este caso a vestir la camiseta del Reading en enero de 2019.

Atención Argentina: Se confirmó el grado de lesión de Nico González

Para terminar la temporada 2018-19 el “Dibu” retornó al Arsenal con pocas expectativas de revertir su andar. La lesión de Bernd Leno, arquero titular, le cedió terreno al “Dibu” que volvió a jugar un partido de Premier League desde su debut en la temporada 2016-2017, siendo el portero hasta el final del campeonato. En dichos partidos se ganó la confianza de los fanáticos y de la prensa, posicionado su nombre un poco más alto en la consideración. Al año siguiente, en agosto de 2020 fue pieza clave en el triunfo del Arsenal en la final de la Community Shield ante el Liverpool. Pese a su buen rendimiento Leno volvió de su lesión y recuperó su lugar dejando al argentino marginado nuevamente.

Si bien el “Dibu” expresó su deseo de pelear el puesto, llegó una oferta del Aston Villa que se llevó al arquero en septiembre 2020 desembolsando 20 millones de libras esterlinas. Dicha transacción convirtió a Martínez en el arquero argentino más caro de la historia. Ahora asentando en los Villanos, Martínez parece haber encontrado su lugar en el mundo, que le dio nada menos que su lugar en la selección.

De esta manera, apareciendo bajo las sombras, el “Dibu” Martínez a base de grandes rendimientos y de mucho trabajo se ganó la confianza de Scaloni, la confianza de los hinchas y de todo un país para ser el defensor indiscutible de los tres palos albicelestes en Qatar. Ganador de la Copa América 2021, siendo el mejor arquero del certamen elegido por CONMEBOL, campeón de la Finalissima, Dibu Martínez deja ver que irá por más. A 23 días de Qatar 2022, ese es Emiliano Dibu Martínez, el arquero que apareció de la noche a la mañana para darle a la Selección Argentina un arquero que no transmite más que confianza