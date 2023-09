Carlos Castagneto: "Hoy no tenemos quórum para sacar Ganancias"

El ex diputado nacional se refirió a la promesa de campaña de Sergio Massa de eliminar Ganancias si llega a la presidencia. "No creo que espere a ganar las elecciones, sino que va a presentar un proyecto de ley". Además, reconoció errores de la actual gestión. "Queremos que ganen los empresarios y la ciudadanía", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La AFIP recibió el reconocimiento de la Asociación Internacional de Seguridad Social. ¿Podrías explicar un poco de qué trata esto?

Sí, la AISS ha distinguido a la AFIP y la Argentina con premios a las buenas prácticas para las Américas del 2023. De certificados con mención especial fueron el ACCIÓN, la evaluación socioeconómica para la prestación de la seguridad social, fiscalización en empresas de plataformas. Además, hubo menciones con certificado de mérito, el libro sueldo, Mi Trabajo y Mi Trabajo Registrado en línea. El ACCIÓN es un sistema donde los ministerios de trabajo de cada provincia, cuando hacen una fiscalización, cobran multas de intereses si encuentran un trabajador no registrado.

Con el desarrollo de este sistema, se carga automáticamente un CUIL al CUIT del empleador. Y con esto hemos conseguido la regularización de más de 60 mil trabajadores.

Con respecto a las evaluaciones socioeconómicas, se centró mucho en el IFE, en el ATP y se hizo un trabajo mancomunado con el ANSES, donde antes de entregar un derecho, la División General de los Recursos de la Seguridad Social hace una evaluación de ese tipo. Por tal motivo, fue distinguida por su eficacia y eficiencia.

En cuanto a las fiscalización en empresas de plataformas, somos el primer país en el mundo que estamos fiscalizando con un profundo éxito. Vemos cómo es la relación laboral de los trabajadores con las plataformas digitales, donde en algunos casos hemos llegado a instancias judiciales con resolución favorable y muchas empresas de este tipo han registrado a sus empleados como corresponde.

También hemos detectado mediante el cruce sistemático que, en muchos casos, hay empresas que pagan mucho de Ganancias y no tienen trabajadores. Hemos desarrollado un ingreso mínimo de trabajadores, con más de 92, que son estimativos en función de la rentabilidad y productividad.

El libro sueldo digital es muy importante para el país, porque estamos online con todas las empresas, hemos regularizado muchas situaciones donde la liquidación de sueldo no está de acuerdo con los convenios colectivos de trabajo. Por el lado de Mi Trabajo, que es a través de la plataforma Mi AFIP, y también Mi Argentina en donde puede ver los últimos meses de aportes y contribuciones. Es un sistema para que los trabajadores puedan controlar, si es que el empleador no lo hace, y ver si tienes los aportes realizados.

En sí, ha sido una jornada muy importante en Costa Rica, que está demostrando que la Argentina es pionera en Seguridad Social. Enorgullece a los derechos de los trabajadores y de los empleadores.

Usted ha participado de cargos electos, ¿cómo están avanzando las perspectivas electorales del oficialismo a nivel nacional y en la Provincia?

Como dijo Massa, ya se jugó el primer tiempo y ahora viene el segundo que es decisivo. Él y el Gobierno están haciendo un esfuerzo muy grande para la distribución de la riqueza, se han cumplido las metas del Fondo y algunos pedidos que han hecho los sindicatos. A su vez, tiene que haber una devolución del IVA hasta 18 mil pesos a los jubilados. Creo que se va a ganar esta elección, porque hay un rumbo económico, social, cultural y trabajo digno.

En la oposición no hay una respuesta concreta, solo soluciones mágicas inconstitucionales. Es un Gobierno que ya estuvo y no fue nada positivo. Hablan más de privatizaciones que de Estado presente, activo y promotor.

Nosotros fomentamos el crecimiento de las empresas, tiene que haber una conjunción entre lo público y lo privado. A su vez, hay que fomentar la industrialización del país, el año que viene va a crecer bien y con distribución del ingreso. Va a ayudar Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner.

Se proyecta una recaudación muy buena con respecto a la cosecha, dado que aumentará un tercio más que este año atravesado por la sequía más grande de la historia. Si bien debemos reconocer que cometimos errores, de las tres fuerzas que habla Cristina, nosotros somos los que tenemos una idea más concreta de hacia dónde vamos. Queremos que ganen los empresarios y la ciudadanía.

Y en la Provincia de Buenos, Axel Kicillof está haciendo una gran gestión y ha recuperado un equilibrio económico y ha inaugurado escuelas y hospitales. Siempre está recorriendo los municipios y viendo las problemáticas locales para poder escuchar y ejecutar. Lo único que va a hacer la oposición es reprimir y desaparecer el Estado.

Nuria Am (NA): Massa anunció que ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias en el caso de que él sea presidente. Usted, como hombre de la política y titular de la AFIP, ¿por qué no ve posible que esa decisión la haya tomado antes como ministro de Economía y no usarla como promesa de campaña?

Porque no tiene potestad delegada, a través del Congreso, para anular el impuesto a las Ganancias. No creo que espere a ganar las elecciones sino que va a presentar un proyecto de ley, ya que será parte de la agenda de la campaña.

Considero que es oportuno, porque parte de la recaudación de Ganancias son de cuarta categoría, realmente lo pagan más los trabajadores que las empresas. Se paga un promedio cercano al 20%. Y muchas empresas que toman el ajuste por la inflación, más un fallo de la Corte que en algunos casos le permiten actualizar los quebrantos, algunos no pagan nada de Ganancias o sólo el 2,45%.

Entonces, estamos haciendo un estudio exhaustivo, junto con algunos organismos económicos del Estado, del costo-rentabilidad para saber cuánto es la rentabilidad que tienen las empresas.

NA: Insisto, ¿por qué tiene que esperar a ser presidente para mandar ese proyecto al Congreso?

Creo que lo va a hacer antes, es un debate que tiene que ser profundo. Además,estas reuniones que va a tener con los gobernadores del Norte Grande, las debería tener con todos los gobernadores, aunque no es una decisión que no corre solo por su parte. Hoy no tenemos quórum para sacar Ganancias.

Claudio Mardones (CM): Este sábado, en Tucumán, será el relanzamiento de la campaña de Sergio Massa, y se espera la presencia de todos los gobernadores del peronismo. Algunos piensan que este primer arranque es para disciplinar un poco el trabajo de campaña y empezar a reducir el peso de Milei en provincias clave. ¿Coincide con que este momento será para eso?¿Cuáles son sus expectativas del acto de mañana?

El acto es muy importante para estar cerca de la gente, no hay que perder ese vínculo. Las políticas se toman en función de las necesidades de cada provincia, economía y estructura. No se toman decisiones uniformes y por eso hay que escuchar primero.

Con respecto a las PASO, hubo un voto raro que fue para que nos demos cuenta. En general, en las provincias votaron a presidente a uno, a gobernador a otro y para intendente a otro. La gente nos quiso dar un llamado de atención porque no venimos por el camino correcto.

Cuando hablamos de economía los resultados no fueron buenos para la sociedad, pero primero hay que tener derechos, y obligaciones del Estado y de los privados. De todas maneras, todo el mundo está sufriendo este momento de salarios bajos. Por ejemplo, en Costa Rica, un trabajador gana 350 mil colones y de alquiler pagan 280 mil.

Asimismo sé que hay que cumplir y renegociar con el FMI porque sus exigencias son muy altas y la Argentina no está en condiciones de alcanzar todos los compromisos. Pero con todas las medidas que hemos tomado este último mes, el Banco Central pudo incrementar sus reservas en 1200 millones de dólares. Si seguimos este camino, vamos a distribuir mejor el ingreso.

