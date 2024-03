Carlos Fara: "Este pacto de Milei de pacto tiene poco"

Carlos Fara sostuvo que Unión por la Patria tuvo poca reacción al discurso presidencial porque su táctica es “dejar hacer” al Presidente para ver cuándo entra en crisis sólo. Además, cree que Massa volverá a aparecer en la escena política, aunque es difícil un recambio de liderazgos en el peronismo. “Mientras exista Cristina es difícil que aparezca un liderazgo alternativo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Fara es consultor político. Se especializa en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Actualmente preside la Asociación Internacional de Consultores Políticos.

Alejandro Gomel: Afirmaste que detrás de la convocatoria de Milei a un pacto nacional se oculta la intención de hacer fumar una especie de “acta de rendición” a los gobernadores. ¿Es una negociación o un emplazamiento a los gobernadores lo que hace Milei?

Si tenemos en cuenta lo que dijo el Presidente el viernes a la noche, suena más a un emplazamiento. Dijo que mandaba una serie de puntos, no dijo “vamos a negociarlos, vamos a consensuarlos”, y puso como condición que primero se apruebe la Ley Ómnibus, con lo cual eso de pacto tiene poco, tiene más de imposición.

Pero bueno, obviamente, digamos, de acá a ese momento falta una eternidad, porque para el 25 de mayo faltan ochenta y pico de días. El Presidente ahora deja trascender que podría llegar a mejorar la coparticipación por el tema ganancias, seguramente se sumarán diversas cosas ahí y veremos si logra volver a poner en carriles algunas partes de la ex Ley Ómnibus, haciendo aprobar algunas partes en particular, por lo menos para generar otro clima en la relación con los gobernadores.

AG: En su discurso, Milei prácticamente no habló de las implicancias del ajuste, pidió confianza y paciencia a la gente. ¿Notás que hay confianza y paciencia? ¿Se puede extender esta confianza y paciencia mucho tiempo?

Acá hay dos cuestiones. Primero, el ritmo de baja de la inflación, que no va a ser fácil durante marzo-abril, por el impacto de los nuevos ajustes que se van haciendo. Luego, el tema de que la recesión pega fuerte. Ayer vimos unos saqueos en Corrientes. Me parece que tiene que ver con una situación en la que quizás vos bajes la inflación pero después tenés que tener en cuenta que, eventualmente, después de dos o tres meses esto se convierta en una crisis de desocupación. Desde ese punto de vista, quizás después cambie la agenda, porque bajar la inflación con una recesión no es lo más simpático, pero de última algún efecto tiene. Ahora, cuando entrás en una crisis de desocupación es mucho más difícil reanimar la economía.

AG: Ayer CAME daba los números de caída del consumo y son impresionantes, sobre todo lo que tiene que ver con caída en alimentos, más del 30% en alimentos y bebidas, los supermercados hablan de 20% de baja del consumo. Ante esto, con el ajuste, la baja del consumo y la licuación de salarios, ¿cómo ves a la oposición? Hablo del radicalismo, los gobernadores y, por otro lado, qué pasa con el peronismo…

Creo que, en primer lugar, todos están necesitados de que haya paz como para llegar a algún tipo de acuerdo, porque la situación es ultra complicada. Los gobernadores vienen aguantando, pero veremos qué pasa con el tema inicio de clases en varios lados. La verdad es que están al borde de la asfixia desde el punto de vista financiero, y eso es lo que va a hacer que más de uno, tarde o temprano, termine recurriendo a las cuasimonedas, no porque quiera, sino porque no queda otra.

Para Carlos Fara, la propuesta de un Pacto de Mayo tiene mucho de imposición.

Me parece que ahí los gobernadores son como la pieza más importante porque, en definitiva, van a terminar impactando sobre el funcionamiento de los bloques en las dos cámaras.

Me parece que ahí hay ganas de acordar algo por necesidad mutua, no de hacer una guerra, pero bueno, veremos. Luego, lo que tiene que ver con Unión por la Patria, me parece que lo están esperando al Presidente, como diciendo, “dejalo que corra, que en algún momento entre en crisis, y después vemos”. Por eso creo que han tenido una reacción poco ruidosa con el discurso del Presidente.

La posible renovación del peronismo

AG: Incluso todavía no dijo nada Axel Kicillof, que estuvo el viernes en el Congreso y durante el viernes no ha dicho nada, veremos hoy en la apertura de la legislatura provincial. Con respecto a esto, ¿qué vislumbrás que puede pasar con el liderazgo en el peronismo? ¿Es Kicillof el que puede asomar ahí? ¿Podría haber algún otro liderazgo que aparezca? ¿Podría haber una unificación con el peronismo cordobés?

Creo que mientras exista Cristina es difícil que aparezca un liderazgo alternativo, aún desgastado, empezando por el propio Kicillof. El propio Kicillof responde totalmente a las directivas de Cristina, es muy difícil que piense un liderazgo propio si no es con un aval de Cristina.

Segundo, una figura que está prácticamente en silencio pero que en algún momento va a volver es Massa. Fue candidato a presidente, es un personaje muy astuto, siempre va a estar en la política, de manera que, en algún momento, algo va a retomar. Sospecho que también tomándole el tiempo a Milei para ver en qué momento aparecer y defendiendo también su relación con Cristina y los gobernadores.

Veo menos probable a corto plazo una confluencia del peronismo cordobés con el resto, en tanto y en cuanto esté Cristina en el medio. Me parece que Llaryora piensa en la construcción de un liderazgo esperando que en algún momento esa liga empiece a tomar alguna autonomía, pero por el momento lo veo difícil.

AG: ¿Llaryora asoma como un nuevo liderazgo en el plano nacional?

Sin lugar a dudas. Por edad, porque es parte de una provincia grande, porque ha tenido una actitud de confrontación con Milei en estas semanas, me parece que todo eso está pensado en función de asomar la cabeza para un liderazgo nacional y después se verán als circunstancias.

El futuro del PRO

AG: ¿Cómo ves al PRO? Apareció Larreta diciendo “no estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Milei, ¿hay un acompañamiento de Macri, que apareció con un tuit el viernes por la noche? ¿Qué puede pasar con ese partido?

Mirá, primero creo que va encaminado a que Macri retome la presidencia. Están llevando adelante negociaciones para ver cómo acomodan las fichas internas con la gente de Patricia y de Horacio. Me parece que Macri necesita encarrilar formalmente al PRO antes de avanzar en una negociación política con Milei, pero para esto tiene tiempo y también lo espera un poco a Milei, a ver cómo le va en el próximo tiempo. Más allá de la cercanía ideológica está la duda política, qué pasa si Milei es incontrolable y entonces nos metemos en una fiesta “sin comerla ni beberla”. Hay ánimo para ayudarlo, pero por ahora es un juego de póker.

