Carlos Leyba: "Donde hay pobreza, hay déficit fiscal"

El economista, Carlos Leyba, comparó la supuesta intención de crear un plan para el primer trimestre del próximo año, que combata la inflación, con el que se desarrolló en su gestión. Por otro lado, aseveró que "donde hay pobreza, hay déficit fiscal", en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opina acerca de esas especulaciones acerca de que en algún momento del primer trimestre del año próximo Sergio Massa tendría que sorprender con un plan antinflacionario como el Austral, Convertibilidad o el Plan Real en Brasil?

Cualquier intento de corregir este proceso inflacionario de una manera solvente o cuidada puede ser posible.

Lo que si sé es que Massa tuvo una buena estrategia para disipar la idea de la inminencia del Rodrigazo, el cual puede existir, además de las condiciones objetivas. Necesita el personaje insólito o inexplicable.

Sería antigelenialismo. No ve una persona que pueda encarar lo que encaró Celestino Rodrigo.

Sería sorprendente que alguien pudiera llevar a cabo el paquete de medidas que se llevó a cabo en el cargo. Eso es imposible. Hubo una devaluación, aumento de tarifas, todo eso a niveles exóticos y en poco tiempo el movimiento sindical lo hizo perder en mil pedazos.

Hay una prensa que no cuenta cómo se hizo. Lo mismo pasa con el caso Malvinas que no se puede imaginar que podría haberse dado un cuadro estratégico y pensar que se las podían tomar contra la OTAN.

Detrás de la agenda judicial, la economía sigue siendo la mayor preocupación del FdT

Mauricio Macri dijo que la Argentina estaba al borde el Rodrigazo. Quizás se quiso referir también a una hiperinflación como fue la de Raúl Alfonsín en la que no hubo un actor como Rodrigo, sino que vino de abajo para arriba. ¿Encuentra alguna posibilidad para que se produzca en un escenario vacío o simplemente es una especulación electoral?

Hay mucha especulación electoral, sobre todo, de dónde vienen las palabras. Es evidente que Macri y Cristina se necesitan. No creo que estén dadas las condiciones para que eso ocurra porque hay gente que está dentro del FdT bastante preocupada para que eso no ocurra.

En el caso del economista que acompaña a Massa no es una persona que no esté siguiendo al minuto las cosas que ocurren, lo cual no quiere decir que todo lo que estén haciendo esté bien.

¿Tuvo a alguno de ellos de alumno?

Puede ser, no lo recuerdo.

¿Hay una diferencia entre un plan de estabilización inflacionario a un plan como el de Gelbard que pretendía cambiar la matriz productiva? ¿El plan Austral sería mucho menos que el de Gelbard?

¿El equilibrio macroeconómico produce desarrollo o el desarrollo produce el equilibrio macroeconómico? Esta pregunta es crucial porque la idea que esta instalada es que mágicamente logramos el equilibrio fiscal y monetario se abren las puertas para el desarrollo, esto como mínimo es un pensamiento incompleto.

¿Qué exigencias trae reactivar la economía?

Reactivar la economía y reconducir el potencial de desarrollo exige planes de largo plazo y grandes incentivos.

Argentina tenía una burocracia como los países desarrollados y la fue destruyendo. Cada grupo que llega lo hace con sus 20 o 30 asesores de "confianza".

Está claro que quienes piensan que para lograr el equilibrio fiscal primero hay que crecer y quienes piensan que para crecer hay que lograr el equilibrio fiscal. La discusión de qué va primero divide las dos percepciones respecto al futuro de la economía. ¿Es posible un plan antinflacionario, aunque no hubiera un plan de desarrollo, pero que por lo menos transitoriamente parase el desequilibrio macroeconómico o no?

Acá hay un problema grave que es la desestabilidad macroeconómica de la cual estamos todos conscientes de que hay tratar de palearla. Para resolverla, uno no puede tener al mismo tiempo elaborado, planteado y generado de un programa de desarrollo de Argentina.

Un país sin metas, no se puede ordenar. El consenso hoy está vinculado al orden macroeconómico. Donde hay pobreza, hay déficit fiscal. El pobre no contribuye y no tributa, y además el Estado en una sociedad democrática tiene que sostenerlo, es decir, genera gasto público.

Nicolás Dujovne: "Vamos a seguir teniendo problemas macroeconómicos hasta no corregir el gasto público"

Hoy con las posibilidades que se plantean en el nuevo orden internacional con la demanda de nuevas materias primas que Argentina tiene no solamente con la revolución agrícola, minerales, energía, litio, ¿hay un contexto internacional que hace suponer que Argentina hoy podría lograr tener un plan de desarrollo superior al que se aspiró cuando usted lo llevó adelante a comienzos de los '70?

Si. Creo que superior también. Podríamos hacerlo porque hay muchas oportunidades y recursos en Argentina.

Argentina no logra tener un consenso paradigmático. Destruímos nuestro potencial porque lo estamos dejando morir.

Todo es posible, pero la condición necesaria es que la clase política, los intelectuales, economistas, entre otros, tomen conciencia de que no es una cosa sin la otra. El país tiene que dar oportunidades para que la gente se desarrolle.

