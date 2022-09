El ex ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, enfatizó que "es bueno que Argentina pase las revisiones" del Fondo Monetario Internacional. "Vamos a seguir teniendo problemas macroeconómicos hasta no corregir el gasto público", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). A su vez, expresó que "Sergio Massa es más pragmático", pero "hay un problema de diseño en el programa".

¿Qué reflexión podés hacer sobre la aprobación del segundo tramo de revisión del FMI para la Argentina?

Es bueno que Argentina pase las revisiones porque peor sería lo contrario. Pero también tenemos una economía con una inflación llegando al 100% anual, crecimiento de la pobreza, caída real de los salarios, reservas del Banco Central exhaustas, y todo eso se produce en el macro de un programa con el Fondo donde supuestamente se cumplían las metas. Hay un problema de diseño en el programa porque los resultados son muy malos.

El otro tema es cómo se cumplen las metas. Los resultados son muy pobres porque no se están atacando los problemas reales de la economía argentina. Si salimos del corto plazo, la Argentita tiene un enorme problema macroeconómico por haber casi duplicado el gasto público entre 2004 y 2015. Vamos a seguir teniendo problemas macroeconómicos hasta no corregir el gasto público.

Las medidas del ministro de Economía

Entrevistamos a Carlos Heller, que lleva adelante la comisión de presupuesto, y le decíamos que, llegar con una inflación del 60% anual y 2% de crecimiento, hace poco competitivo al oficialismo. Por eso Sergio Massa podría hacer un plan parecido al Austral. ¿Es posible hacer algo así en este contexto económico?

Cuando uno mira las proyecciones del presupuesto, si consultás a cualquier economista te va a decir que es de una probabilidad muy baja. Es difícil que se cumplan las metas del presupuesto 2023. Para tener esos números hace falta un programa de estabilización que se lance ahora. Hay que remover las causas que originan eso porque tenemos un déficit fiscal muy elevado.

Para tener una inflación más baja necesitás un programa de estabilización pronto, si no es muy difícil. Con esta tasa vamos a tener deterioro de los salarios y aumento de la pobreza. El presupuesto tendría que explicar cómo llega a una tasa del 60% y no creo que estén ahí las respuestas.

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva

¿Podrá estar pensado implícitamente este plan dentro del presupuesto?

No lo podría contestar, pero sin un plan antinflacionario, la inflación no va a ser del 60% en el año. Hay que sincerar los precios relativos, las tarifas y el tipo de cambio alineados, y ahí pensar en la nominalidad a un ritmo más bajo. Ojalá estén pensando en algo más integral, por ahora tenemos un programa de parches, porque no se enfrenta el gran problema estructural, no se ve un norte.

El rol del Fondo Monetario Internacional

Fernando Meaños (FM): Hablaba del problema de diseño en el plan económico y el oficialismo habla de la carga que implicó la deuda con el FMI. ¿cree que hubo un error en ese acuerdo?

Cuando el Fondo financia con un programa Stand by, puede ser refinanciado con facilidades extendidas. Este gobierno ha recibido fondos netos del FMI, prácticamente no le pagamos nada en estos años. Es poner el foco en la cuestión ideológico. El Gobierno ha tomado muchos programas con el FMI, en términos de endeudamiento, con el mercado local.

El gran problema que tiene la Argentina es el déficit fiscal y nosotros lo financiamos con deuda porque sabíamos que la emisión monetaria descontrolada nos iba a dejar una inflación como la de ahora.

FM: ¿Ese plan ya fue pensado para ser refinanciado?

Por supuesto que era pagable en los términos originales. Nosotros íbamos a tener superávit fiscal e íbamos a acceder al mercado, pero no se mantuvieron las políticas. Podíamos pagarlo con financiamiento del mercado o combinarlo con el superávit.

Nuria Am (NA): ¿Por qué cree que el Fondo tiene una mirada beneficiosa para la Argentina? ¿Qué piensa de los que hablan de ir a una economía bimonetaria para bajar la inflación?

Desde la salida de Martín Guzmán hay una mirada más favorable hacia la Argentina porque Sergio Massa es más pragmático y se lo ve con más capacidad de avanzar sobre algunos temas, como los subsidios o la renovación de deuda.

Con respecto a la economía bimonetaria, el problema de la Argentina, en términos macroeconómicos, tiene que ver con que tuvimos un fisco desordenado y eso generó un proceso gradual de desconfianza en nuestra moneda y nos llevó a refugiarnos en el dólar. El resto de los países resolvieron esto hace 20 años.

