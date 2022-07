Daniel Artana: "Hay que ver si Batakis hace las cosas que Guzmán no pudo"

El economista, Daniel Artana, habló en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y afirmó que "la inflación va a generar un ajuste en los gastos sociales". Además, aseveró que Batakis dio claras muestras de "intentar acercarse a las metas con el Fondo" y que en el Gobierno actual "están haciendo contención de los daños".

¿Qué te pareció el discurso de Silvina Batakis? ¿Era lo que vos esperabas?

Analicemos lo que se dijo y lo que no se dijo, también. Va a haber un ajuste de caja, es el primer anuncio sobre limitar el gasto que pueden hacer los ministerios. Van a tratar de unificar el manejo de todos los fondos de los organismos públicos, los que se llama la cuenta unificada, hay algunos que no están dentro de ella y otros que poseen plazo fijo.

Se dijo que se va a ir adelante con la segmentación de tarifas, acá la duda es la reducción de gastos aunque sea de caja y segmentación de tarifas son cosas que se vino rechazando, veremos que apoyo tienen y sí forma parte de lo que se conversó con el Presidente, vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados. Hay que ver sí Batakis hace las cosas que Guzmán no pudo.

Después no se anunció, no se habló del tema del dólar net, parecería que sigue el solidario que es más barato que el MEP. ¿Alcanza para calmar las cosas? Tiene sabor a poco, pero sobre todo va a depender de que el Gobierno se encolumne detrás de esta cuestión modesta que muestra una intención de controlar en alguna medida el déficil fiscal.

Batakis, en un simulacro de Ministerio

Esto como señal polìtica, si se avanza, tiene alguna relevancia porque es justamente lo contrario de lo que viene diciendo la vicepresidenta. Lo que se va a mirar es si la ministra podrá avanzar con algo, no lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo porque estas cosas no tienen efecto hoy y veremos números en agosto, septiembre u octubre.

El discurso de Batakis no está más cerca de la vicepresidenta, sino más lejos de ella que el de Guzmán. Uno puede decir, por un lado, que la ministra no está puesta por Cristina y el plan económico no es de ninguno del ex y actual ministra, sino del Presidente y, por el otro, la vice se asustó que la salida de Guzmán producía que el dólar se fuera a $300. Finalmente, por miedo, le acepta lo que no le aceptaba al ministro saliente. ¿Te parece plausible alguna de estas conjeturas?

Creo que son plausibles. Hubo un momento, en octubre del 2020, en el que dólar escaló a los $190 o $200, la vicepresidente dio vía libre porque mira los números como los miramos todos para una reducción del gasto que sucedió en el primer semestre del 2021 y que hizo Guzmán, a quien lo echaron por gastador o incumplir el acuerdo con el Fondo por ser demasiado prudente.

Era un gastador crónico. Coincido con vos que en Batakis no parece ser la candidata de Cristina que le asusta la brecha cambiaria porque en el fondo sabe que, mientras más lío económico, menos votos va a tener en el 2023. Dije muchas veces que el interés de la vice está ordenar la cuestión fiscal, sino lo hace es peor.

Alberto Fernández rompió el silencio sobre Guzmán: "Él sabe lo que pienso de cómo lo hizo"

Ni siquiera le digo que mire al país, le pido que mire su interés. La inflación no se va a frenar con controles, tampoco la brecha cambiaria. Cuando más controles, más salta. Ahora no tienen más que ordenarse y es en realidad un ordenamiento a lo bruto.

Nuria Am (NA): ¿Las medidas cree que fueron acordadas o anunciadas a la vicepresidenta para no tener choques posteriores a esto?

No tengo idea. Nos vamos a enterar en el próximo discurso de Cristina. Puede ser que lo hayan hablando en estas reuniones que tuvieron el fin de semana, sería lo lógico, pero como nada lo es en este Gobierno, yo no puedo acceder a eso.

NA: ¿Argentina está en condiciones de cumplir con las metas con Fondo Monetario y achicar el gasto público?

El Fondo ya dijo lo que hay que hacer. El gasto tiene que crecer ocho puntos por debajo de la inflación en el segundo semestre. Incluso anunció por dónde calcula. Una de las cosas es que caiga la inversión pública, la inflación va a generar un ajuste en los gastos sociales porque se corrigen con un desfasaje, entonces, cuando la inflación se acelera esto pasa.

Tampoco sabemos la magnitud del ajuste de caja que van a hacer, por eso digo que hay una gran incertidumbre porque no es que se puso adelante de una mesa en un programa de reformar el Estado que a uno le permite que va a haber un ahorro permanente, esto es un ahorro de caja, ni siquiera alcanza.

Batakis dio una señal a los mercados: pagó vencimientos de deuda con el FMI y bonistas

Se reduce hoy y mañana puede volver, no es un ajuste basado en sacar excesos. Hasta que no lo implementen no podemos saber hasta dónde van a ir con esto, hay una señal de intentar acercarse a las metas con el Fondo, totalmente lo que quería el cristinismo duro.Yo lo diría desde ese ángulo, es ese que se asustó con el tipo de cambio a $300.

En el mejor de los casos, están haciendo contención de los de daños porque para salir de esto tendrían que haber presentado un programa integral. No solo no hubo nada por el lado cambiario, sino que no hubo ningún intento de subir impuestos, en parte porque no puede, pero en alguna medida eso también es un divorcio de lo que se había especulado el fin de semana con la renta inesperada.

