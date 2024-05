Daniel Bensusan: "La postura de Unión por la Patria en el Senado es rechazar la ley en general"

El senador de Unión por la Patria, Daniel Bensusan, aseguró que los otros bloques opositores del Senado dicen tener "criticas muy profundas" al texto de la Ley Bases, con lo cual, si mantienen esa postura, es probable que se produzca el rechazo de la ley en general. Además, criticó a aquellos senadores que especulan con su voto en base a las amenazas del Gobierno contra sus provincias. "Votar para que te den los fondos para una obra no es el juego de la democracia" declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Bensusan es senador nacional por La Pampa de Unión por la Patria, electo en 2021 con mandato hasta 2027, y apoderado del Partido Justicialista en su provincia. Fue ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa entre 2015 y 2021, integrante del Consejo de la Magistratura de su provincia en 2007, subsecretario de Gobierno, Justicia y Seguridad en 2011.

Al igual que ocurrió en Diputados, Unión por la Patria vuelve a aglomerarse a pesar de sus internas y se ubica como el principal frente opositor al Gobierno, dentro y fuera del Parlamento. ¿Cómo cree que va a terminar atravesando el Senado la llamada Ley Bases?

Es demasiada futurología lo que me pedís, pero bueno. Hoy a la tarde, a las 15:00, continúa el cuarto intermedio del plenario de comisiones, donde ahora van a exponer diferentes representantes de cámaras empresariales, de los trabajadores y de los organismos públicos que se pretende privatizar. Con lo cual, vamos a escuchar otra campana de lo que fue la semana pasada la exposición de los funcionarios nacionales.

Nosotros dentro del interbloque somos 33 senadores y senadoras y nuestra postura es el rechazo en general de ambas leyes, tanto de la Ley Bases como de las medidas fiscales, porque vemos que no hay ni un artículo de ambas leyes que favorezca a las provincias, al contrario, la mayoría las perjudica. Y lo que hemos escuchado de otros integrantes del Senado, de otros bloques, han sido críticas muy profundas al texto de ambas leyes. Con lo cual, si mantienen ese pensamiento al momento de emitir el dictamen, o de votar el día que esté en el recinto, hay chances de que sea rechazado en general. Pero bueno, veremos a ver cómo seguimos avanzando en comisión.

Hablas del bloque unido en el Senado, ¿qué pasa con quienes recomiendan a sus legisladores votar a favor? ¿Crees que puede haber senadores que, como ocurrió en Diputados, terminen votando a favor de la Ley Bases?

Mira, por lo menos de las reuniones internas que hemos tenido en el bloque, la postura es ir por el rechazo en general. No debería ser así que el Gobierno nacional, de alguna manera, le exija por cuestiones de desfinanciamiento de la provincia a los gobernadores que obligue a sus legisladores nacionales a votar de tal o cual manera, si es que sus propios legisladores no están de acuerdo. Más allá que yo estoy en consonancia con mi gobernador y él está de acuerdo en que rechacemos en general ambas leyes, creo que el juego de la democracia no es ese, de que se le exija a un gobernador que sus legisladores nacionales voten de alguna u otra manera para ver si te doy los fondos para una obra o no.

Me parece que estamos tratando una ley que en algunos capítulos, por ejemplo lo que es el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, pretende legislar de acá a 30 años, me parece que no lo podemos pensar con la coyuntura que hoy estamos viviendo. Por eso ojalá que cada legislador nacional, al momento de votar, lo haga realmente a conciencia, de acuerdo a lo que él piensa y de acuerdo también a cuál fue el mandato de cada una de las personas que eligieron o votaron en las provincias para que los representemos.

Alejandro Gomel: ¿Ve la posibilidad de cambios en algunos artículos, sobre todo en lo que es RIGI y Ganancias?

Sobre todo lo que es Ganancias, muchos legisladores, sobre todo de La Patagonia, que seguramente deben estar en contra de votar la ley, son los que dicen que le quieren dar algún tipo de herramienta al Presidente para que siga avanzando. Pero más allá de eso, introducir alguna modificación en Ganancias o en el RIGI, o en cualquier capítulo de la ley, después esa modificación tiene que volver a Diputados.Salvo que esas modificaciones en el Senado se aprueben con dos tercios de los presentes, cosa que es muy difícil porque estaríamos hablando del voto de 48 senadores.

Después cuando vaya a Diputados, con la simple mayoría que ya aprobó el texto original, pueden insistir con ese texto. Es decir, para que se entienda, por ejemplo, ahora modificamos el piso de ganancias, lo subimos a dos millones y medio, y que las guardias médicas no paguen ganancia, que es una barbaridad lo que han puesto ahí con eso. Después va a volver a diputados, y diputados con la misma mayoría simple, de casi 140 votos que van a insistir con el texto original. Y finalmente la ganancia se va a aprobar para que trabajadores de la cuarta categoría y los médicos paguen ganancia en sus guardias.

O sea, es un juego, es una encerrona que tenemos en esto. Por eso nosotros decimos, rechacemos en general, y después sí debatamos tema por tema en una ley en particular, porque han metido capítulos de delegación de facultades, procedimiento administrativo, reforma laboral, tema energético, tema inversiones, todo junto en un gran paquete, cuando en realidad lo debemos discutir ley por ley y escuchar en particular cuáles son los beneficios.

AG: ¿El rechazo en particular de algunos artículos sería una trampita para que se termine aprobando lo mismo que se aprobó en Diputados?

Exactamente, ni más ni menos que eso. Y es lo que hoy estamos viendo que quiere hacer el Gobierno, decir bueno, yo quiero modificar tal o cual cuestión. Bueno, modifícala, total, después Diputados vuelve a insistir.

Como nosotros somos una cámara revisora, la cámara de origen es Diputados, nosotros hacemos una modificación, vuelve a Diputados y allí con la misma mayoría, si es que nosotros no llegamos a votar, que aprobó la media sanción original, vuelve a insistir con ese texto.

Claudio Mardones: ¿Que cree que puede pasar con el paquete de privatizaciones? ¿Para el bloque de Unión por la Patria está todo dicho?

Te reitero. Nosotros vamos por el rechazo en general.

Fíjate que ya están hablando nuevamente con los diputados nacionales del oficialismo para ver qué va a pasar cuando vuelva la ley. Para eso ya pasamos nosotros por el Senado. Pero bueno, veremos cuál es el resultado final.

Coincido con vos, justo ayer me hicieron una nota respecto a Aerolíneas Argentinas. Nosotros en la Patagonia, si no fuera por la aerolínea de bandera, quedan incomunicadas las mayores localidades. Nosotros tenemos miles y miles de kilómetros de distancia hacia los grandes centros urbanos.

Además, del último informe o el último balance de Aerolíneas, por lo menos que se dio a conocer en el 2023, fue superavitario. Es decir, dio ganancias, el Gobierno Nacional no tuvo que poner fondos. Porque “están llenos de vagos los organismos nacionales, pierden miles y miles de millones de dólares”. Se lo dijimos al Ministro del Interior, tráiganos los balances. ¿Cuáles son los balances de las empresas que quieren privatizar? ¿Por qué las quieren privatizar? Muchas de ellas también dan un servicio social a la comunidad, no solo es ganancia. Bueno, de eso no tuvimos ningún tipo de respuesta.

