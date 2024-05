Daniel Menendez: "Quieren desorganizar a las organizaciones sociales para cumplir un plan de saqueo"

Daniel Menéndez señaló que las denuncias hacia organizaciones sociales por irregularidades sólo corresponden al 0,3%: “Hay un alto porcentaje de lo que hacen las organizaciones que tiene que ver con solidaridad, compromiso, y apenas el 0,3% tiene que ver con delitos”, afirmó. Además, el dirigente social aseguró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus , que el sector del macrismo que está con Javier Milei opina que fue un error del gobierno de Juntos por el Cambio no desarticular la organización comunitaria: “Tienen el objetivo de repensar su política social desde una situación mucho más agresiva y con menos republicanismo”.

Daniel Menéndez es coordinador nacional de Barrios de Pie, fue secretario del Consejo de Economía Popular y del Salario Social Complementario durante el último año de gestión de Alberto Fernández. Desde el año 2006 hasta la actualidad forma parte del partido político de izquierda Movimiento Libres del Sur

¿Qué es lo malo y qué se exagera respecto de las denuncias por irregularidades en la llegada de alimentos a los comedores y de la asistencia social?

Hay una dificultad para acercarse a la noticia con objetividad. Hay un mundo de postverdad que está consolidado y del cual este Gobierno hace un elemento de construcción de su relato, al igual que otros gobiernos de derecha en el mundo. Cuando uno pone las cosas en su contexto, lo que ha habido al inicio de la gestión de este Gobierno es la difusión de una línea para fomentar las denuncias de situaciones de irregularidad . Eso generó una gran cantidad de denuncias que se canalizaron en la Justicia, pero fueron apenas el 0,3% del universo del Potenciar Trabajo y los planes sociales.

Lo primero que hay que hacer es ubicar la magnitud del hecho, no se puede negar que hay situaciones propias de esta sociedad y de organizaciones masivas que no son deseadas y son repudiables. Hay que ver si estas situaciones están tipificadas como un delito, la Justicia lo investigará, pero es el 0,3%. ¿Alcanza ese porcentaje de situaciones investigadas, ni siquiera condenadas, para constituir una forma en la que las organizaciones sociales se desarrollan? ¿Este es un plan sistemático de las organizaciones sociales? Yo estoy convencido de que no. Hay un alto porcentaje de lo que hacen las organizaciones sociales que tiene que ver con solidaridad y compromiso, y apenas el 0,3% tiene que ver con delitos.

Cuando uno utiliza esta situación no deseada como una generalización de las prácticas de las organizaciones sociales, lo que se ve claramente es una voluntad de desorganizar, impugnar la decencia determinados intereses que son afectados por el Gobierno, producto de la devaluación , de la desfinanciación de la política social y de las dificultades que se ven a diario.

Lo que quiere el Gobierno es que las organizaciones tengan menos capacidad para poder ser canalizadoras del malestar. Saben que el volumen del cuestionamiento social con organizaciones populares es un impedimento para llevar adelante su plan económico. Quieren desorganizarse porque tienen un plan de saqueo del país y las organizaciones sociales son uno de sus obstáculos más significativos junto con el cuestionamiento que ya se ven en varias provincias.

En otro momento te preguntaría si creen que hicieron algo mal en la comunicación, el posicionamiento y el prestigio que fueron adquiriendo, para que una parte de la sociedad considere creíbles estas denuncias, pero ahora agregaste el problema de las fake news y la posibilidad de que todo sea verosímil.

En esta realidad es muy difícil discutir las realidades que presenta este Gobierno. La sociedad está esperando algún escenario de mejora, hay que tratar de acudir a los elementos más claros que hacen a la realidad. Hay un desfinanciamiento claro de la política social, hay un congelamiento del ingreso de los programas de asistencia que se quedaron en $78.000, hay un desabastecimiento absoluto de la asistencia alimentaria.

Macri tenía más o menos los mismos funcionarios económicos y de seguridad que lo que tiene Milei. Sin embargo, la política de él incluía aumentar la asistencia social. ¿Qué cambió en la sociedad para que Milei cambie de estrategia con funcionarios similares?

Cuando uno lee el libro de Mauricio Macri encuentra mucho del plan del Gobierno actual. El sector que hoy está con Milei y ayer estuvo con Macri asegura que un error de aquel Gobierno fue no desarticular la organización comunitaria y establecer un diálogo con los sectores más humildes que no resolvió con ninguna política de fondo pero contuvo.

Ellos hicieron una revisión crítica de la situación y plantearon que el Gobierno tiene que desfinanciar a los actores que ejercen presión en el sentido contrario al rumbo del plan económico. Hay una intencionalidad, desde la revisión crítica del gobierno de Macri, de empobrecer, generar situaciones angustiantes y de desorganizar a los grupos comunitarios.

No se explica que haya 5 millones de kilos de alimentos en los galpones que dejó el ministerio de Desarrollo Social de la administración anterior y que no se asista a los comedores. Se agrede al comedor porque es una organización colectiva donde la gente se junta, se reúne y se discute la realidad cotidiana. La gente socializa y eso es un problema. No es solo un problema fiscal o de tipo de política procedimental. Es una decisión de desarticular todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria.

También hay una intolerancia a la disidencia, se manejan de la misma forma con los artistas, con los gobernadores que piensan distinto. Y en todo esto se agrega la Justicia. Hay una "Gestapo social", al igual que aquella "Gestapo Sindical" que articuló María Eugenia Vidal.

Hay sectores del Poder Ejecutivo que están junto con sectores de la Justicia que impulsan causas y se suman a los medios de comunicación y al poder concentrado. Hay periodistas que se la pasan más en Olivos que en las redacciones o en los canales de televisión. Tienen el objetivo de repensar la política social del macrismo desde una situación mucho más agresiva y con menos republicanismo. El macrismo hizo su autocrítica y ahora tiene menos apego a la República, a las libertades individuales y trata de llevarse puesto todo.

