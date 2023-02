Dante Camaño: "Voté por Macri a muerte"

Dante Camaño no ve con buenos ojos la coyuntura política y social Argentina. "No es solamente la economía, nuestra sociedad está enferma, entonces, todos los esfuerzos que se quieran hacer están condenados al fracaso" sentenció el sindicalista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted dijo que estamos peor que en la pre pandemia, cuéntenos su visión.

Sí, estamos peor. Tenemos menos puestos de trabajo y una economía totalmente destrozada. No es solamente la economía, el problema es que nuestra sociedad está enferma, entonces, todos los esfuerzos que se quieran hacer están condenados al fracaso. No compramos un kilo de carne con el billete más grande de nuestra economía. Sube el dólar y se descontrola nuestra moneda por el control de la emisión, por el mal uso, por los déficit que se tienen, por la incompetencia en el manejo del mercado. Lo mismo pasa en la gastronomía.

Lo de esperar en los restaurantes es una verdad mentirosa, porque eso sucede en 40/50 establecimientos, y eso pasa en los países que están a punto de una crisis terrible o de una guerra. Funcionan los restaurantes más caros, pero el resto de la industria funciona muy mal, estamos con bajos niveles de ventas y bajos niveles de consumo porque la gente no tiene plata en los bolsillos.

Dimos los resultados del IPC de la Ciudad de Buenos Aires que adelantan más del 7% del aumento de precios generales. El aumento del precio de restaurantes y hoteles fue 12%. ¿Es posible que los dueños de los restaurantes estén tratando de recuperar la rentabilidad perdida y aumentando por arriba de la inflación?

Hay varios elementos. Uno es la avaricia que tienen a veces los comerciantes, pero otro es que no hay una fijación de precios en el mercado. Un proveedor le provee lo mismo a un restaurante de barrio y a uno que está de moda, pero te lo venden con una gran diferencia de precio.

Interpreto que el costo de un restaurante tiene que ver con la locación, el lugar, y que la comida es solamente un componente

La comida es un componente. Lo que yo digo, es que es un país enfermo, entonces todo está enfermo. Hay una economía enferma, partiendo de que la base de la economía es la moneda que se utiliza para el cambio y Argentina no quiere ni respeta el peso, y el gobierno menos porque la emisión es fantástica.

Usted tuvo buena relación con Luis Barrionuevo, que además fue su cuñado. ¿Cuál es su vínculo con el secretario general del gremio a nivel nacional?

Hace años no hablo con él, no tengo una relación, éramos diferentes. Yo creo en un país federal, pero este es un país unitario. El presidente parece un monarca, dijo que somos ricos todos los gastronómicos, que la inflación es una imaginación, y Luis cree en esas cosas, yo creo en el federalismo. Estamos muy mal. Tenemos otras cosas, por ejemplo, el manejo de la obra social está mal dado porque el sistema es malo, no solo porque sea deshonesto, sino que se maneja mal, porque está sobrecargado de deudas, de obligaciones y tiene poca recaudación. Creo en diferentes sistemas de canales de democracia. Me parece mal que haya dirigentes sindicales que sean empresarios. Si tenés empleados a tu cargo no podes ser dirigente sindical. Aunque se pueda, no es ético.

¿A quiénes se refiere?

A muchos. Entre ellos a Luis Barrionuevo.

A mí nunca me hacen reportajes, nunca me interesó, pero si estoy preocupado por mi gremio y el país. Estos planteos los hice hace 20 años, mientras no se metían con la Ciudad de Buenos Aires no dije nada del manejo que hacían, ahora me tengo que defender.

Siempre pasa que el subalterno ataca al superior porque quiere sus cargos, yo nunca quise los cargos de Barrionuevo ni me interesan, él me atacó a mí porque yo hice una gran caja durante la pandemia. Fue una cuestión natural, los gremios si estamos organizados bien tendríamos que estar muy ricos, porque casi tres años no dimos servicios, y si esa plata no la gastaste, la tenés que tener.

Fernando Meaños (FM): En un gremio como el de ustedes donde las pymes o un bar que tiene 5/10 empleados, tenga la misma legislación y las mismas obligaciones que una gran cadena, ¿No cree que para terminar con esos problemas hay que reformar cosas que ya están instaladas?

Hay que actualizar la legislación, porque la reforma ya está hecha. El cambio lo hizo la gente, mi gremio cambió mucho, hoy hay mucha tecnología.

Hay que hacer una reflexión sobre lo que la gente necesita, es evidente que no es justo que se le aplique la misma ley a las pymes que a las empresas grandes.

Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar, tenemos que modernizar el sistema laboral.

¿De dónde vienen los genes que usted comparte con Graciela Camaño? Hábleme de sus padres

De leer y preocuparnos, y entender que no podemos ser el centro de la vida. Mis viejos laburantes a muerte. Los conceptos de familia y trabajo que tengo son diferentes.

Recibí una educación que era mejor. Fui al Nacional Sarmiento y le aseguro que los conocimientos culturales y de educación que teníamos cuando salimos de ahí, eran muy superiores a los que yo veo ahora en graduados universitarios. Hoy estamos dando educación de baja calidad. Creemos que la cantidad puede superar la calidad.

Usted decía que se tuvo que defender del ataque de Barrionuevo ¿Eso tuvo que ver con los problemas de Luis con su hermana?

No, tuvo que ver que pensábamos totalmente diferente, y otras cosas que me dan vergüenza ajena.

De todos modos, yo muchas veces disiento con Graciela, ella es muy defensora del estatismo y yo soy un descreído total del estado. No porque sea un ultra liberal, sino que los argentinos somos muy disciplinados como para confiar en el Estado, y así está la situación.

¿Usted dice que en los países que tienen una disciplina distinta el Estado podría funcionar mejor?

Me gusta el socialismo que tienen Dinamarca, Noruega, Estonia, países sin corrupción y sin crimen, otra forma de vivir.

Acá hubo una inversión en el populismo y generamos ideas falsas.

¿Votó por Macri?

Si, voté por Macri a muerte. No solo lo voté, sino que lo ayudé mucho.

¿Va a votar por JxC? ¿Prefiere a Macri, Bullrich o Larreta?

Si. Creo que necesitamos a todos en las posiciones que sean. Es imposible levantar así no más el problema que tenemos. Es una decisión que tienen que tomar ellos.

Yo voy a estar con la oposición, porque creo que han secuestrado el peronismo. Esta gente no es peronista. Perón odiaba a los montoneros, y estos quieren inventar un peronismo populista de izquierda que se le puede vender solo a la gente ignorante.

Es ridículo pensar que Perón pueda ser de izquierda.

¿Y Evita?

Utilizaba un término para llamar a la izquierda que era “comunas”.

