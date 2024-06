Dante Sica: "No me parece que Caputo sea un ministro de transición"

El titular de la Consultora ABECEB, Dante Sica, mencionó que la visión de gobierno de Milei, de una economía integrada al mundo, desregulada y con mayor competencia en los mercados, implica etapas y cambios progresivos. Señaló que la aprobación de la Ley Bases es "una señal importante para el Gobierno" desde el punto de vista de la gobernabilidad y la competitividad. En cuanto a la caída de la industria, sostuvo que la economía encontró un piso en el segundo trimestre e identificó crecimiento positivo en sectores como el agro, energía y minería. “Siempre hay actividades que pueden a lo mejor tener una caída todavía mayor o todavía no han encontrado el piso definitivo, pero da la sensación de que en términos agregados la economía ha encontrado un piso”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Dante Sica es economista y titular de la Consultora ABECEB. Fue ministro de Producción y Trabajo de la Nación, entre 2018 y 2019, secretario de Industria, Comercio y Minería en 2002, jefe de Gabinete de la Secretaría de Industria y Comercio de Minería de la Nación, entre 1998 y 1999, y coordinador nacional de la Pequeña y Mediana Empresa en dicho Ministerio en 1996. Además de tener experiencia en el área privada, la tiene en el área pública con las presidencias de Menem, Duhalde y Macri.

Hace algunas semanas sostuviste que Luis Caputo tiene más respaldo por parte de Milei que el que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri. Justo ahora que se nombra a Federico Sturzenegger como ministro, con quien existió un conflicto durante la gestión de Macri. ¿Crees que se puede repetir aquella situación?

No creo que haya cortocircuitos o problemas hoy en el Gobierno de Milei entre Sturzenegger y Caputo. Me parece que tienen funciones distintas.

Las veces que he tenido que participar, en diciembre o principios de enero, en algunas reuniones con Federico, pude ver que tiene muy clara su posición en términos del trabajo que él ha realizado para lo que fue la campaña de Patricia y después para incorporarse con Milei, en términos de una gran tarea de desregulación, de revisión de toda la normativa, de aspectos muy importantes que hacen a la mejora de la competitividad en mediano plazo. Así que no creo.

Creo que tienen hoy roles muy diferenciados y ambos tienen gran apoyo del Presidente.

Cuando yo me refería al apoyo de Milei con respecto a Caputo, el rol que tiene Caputo en este Gobierno es muy distinto que el que tuvo en el Gobierno de Macri, acordate que fue ministro de Finanzas y presidente del Central en un momento muy complicado de la crisis.

Me parece que hoy tienen un rol muy diferenciado, y no creo que haya cortocircuitos o problemas que impidan o que generen problemas en la gestión.

Haceme un balance de los primeros seis meses de la gestión de Caputo.

La verdad es mucho mejor de lo que esperábamos estos primeros seis meses. Primero, en la situación que heredó, con una economía totalmente desanclada, que era un tren a alta velocidad para chocar contra un proceso inflacionario cada vez más alto. Y la verdad que esa mezcla, si querés, de medidas de emergencia, el inicio de un programa de liberalización y corrección de precios relativos, el programa de estabilización y antiinflacionario, me parece que, desde ese punto de vista, ha conseguido resultados mejores a lo que todos esperábamos en el mes de diciembre.

Obviamente esto ha tenido, si querés, un impacto en la actividad económica, que ya se veía venir por el desbalance que traíamos en todas las tendencias macro en la nominalidad de la economía. Pero me parece que ha demostrado una fuertísima convicción con respecto a la visión que tienen en la economía a la que quieren ir, y por otro lado un gran pragmatismo en el día a día.

En general, cuando uno asume en el gobierno, las cosas siempre son peor de lo que esperabas y las restricciones son más grandes de las que creías. Y la verdad que han tenido, de nuevo, una visión clara con respecto a la direccionalidad y mucho pragmatismo en el día a día que les permite ir acomodando las variables y buscando los mejores momentos como para poder avanzar.

Spotorno marcó que, a su juicio, Caputo es la primera fase del proyecto económico de Milei y que vendrá una segunda fase más mileista. ¿Te parece que será así o no compartís esa idea?

Es importante también leer un poco lo que fue el reporte del Fondo en este fin de semana, porque empieza a dar algunas precisiones con respecto a una variable que todavía está indefinida que tiene que ver con el esquema monetario y cambiario futuro.

Milei ha ido cambiando desde la campaña hasta que asumió. Algunos aspectos de sus discursos lo han ido acomodando, pasamos de una dolarización a la ecuatoriana a la idea de una competencia de monedas. Entonces, yo creo que la visión que tiene el Gobierno, que comparte la totalidad de su gabinete, y en especial el ministro de Economía, es una economía más integrada al mundo, más desregulada, que tenga mayor competencia en todos los mercados, y me parece que en ese sentido están avanzando hacia ese nivel.

Obviamente, está jugando los primeros 10 minutos de un partido que es muy largo. Generar cambios regulatorios tan fuertes y dar vuelta a 180 grados el régimen económico, no lo haces de la noche a la mañana. Entonces, obviamente hay etapas que tenes que ir transitando, pero no me parece que Caputo sea un ministro de transición. Yo creo que está teniendo un programa, o está llevando adelante una visión, que va a tener seguramente etapas, y muchas de las etapas se tienen que ir consolidando, obviamente.

Por ejemplo, hay toda una discusión con lo fiscal. Obviamente, en la primera parte fue más brutal el proceso de ajuste, y ahora con más herramientas que les puede dar la Ley Bases pueden trabajar en forma más precisa, renglón por renglón del sistema presupuestario y ver los distintos institutos. Son etapas que se irán cumpliendo, pero no creo que haya un ministro de transición, y después tenga que venir otro. Yo creo que forma parte de un programa que se va a ir concatenando, después decidirá el Presidente quién lo lleva adelante.

Luis Caputo.

¿Cuál es tu opinión sobre la Ley Bases?

Yo creo que es buena. Es una buena señal.

Primero porque demuestra a todos los actores económicos que el Gobierno tiene capacidad, a pesar de la debilidad institucional de pocos diputados y senadores, y procesos de aprendizaje que le permiten darle gobernabilidad y conseguir leyes.

Creo que es un instrumento más potente de lo que se ve. Se la compara con la primera ley que era mucho más amplia, la de febrero. Pero me parece que le da instrumentos muy potentes, en especial para todo lo que tiene que ver con las facultades delegadas, que le permite seguir avanzando en el proceso de reforma fiscal, de baja del tamaño y de reorganización del sector público.

Segundo, la reforma laboral es importante. No es la gran reforma laboral o la gran modernización del sector, pero para las empresas medianas le baja 50%- 60% de los problemas y, en especial, lo que hace a la incertidumbre del costo de salida, con lo cual le genera incentivos para la contratación, igual que el periodo de prueba.

Yo creo que es importante, de nuevo, porque es el primer cambio en los últimos 40 años o más de nuestras regulaciones laborales y me parece que es un camino que se empieza a recorrer. Las cuestiones que hacen para el sector energético, no solo el RIGI, sino también todo lo que es el marco para las reglas de juego para el sector de energía son importantes, porque va a ser un sector muy importante para poder consolidar la macro y también para mejorar y reestructurar nuestro aparato económico e industrial.

Así que te diría que, en general, yo la veo con muy buenos ojos. Me parece que es una señal importante, de nuevo, desde el punto de vista de la gobernabilidad y para empezar a trabajar los temas que hacen a la competitividad de mediano plazo, que es el gran problema que tiene la Argentina, un país que en los últimos 20 años viene perdiendo competitividad, viene generando problemas y costos muy altos que nos dejan fuera de competencia.

Alejandro Gomel: Continúa la caída interanual de la industria y un amesetamiento en cuanto al mes anterior. ¿Cómo ve esto? ¿Qué tienen que esperar la industria y la producción? ¿Puede haber un repunte o nos quedamos en la parte de abajo de la L?

Nosotros pensamos que en este segundo trimestre la economía en general está encontrando el piso. Obviamente siempre hay actividades que pueden a lo mejor tener una caída todavía mayor o todavía no han encontrado el piso definitivo, pero da la sensación que en términos agregados la economía ha encontrado un piso.

Hay distintos factores que lo explican, no solo el reacomodamiento que tiene que ver con la macro, la caída de la demanda también fue atendida en el primer trimestre con mucho sobrestock que había del año pasado. Acordate que como los consumidores nos defendíamos consumiendo, las empresas también aprovechaban el dólar barato y la gran liquidez para hacer stock, y de alguna manera parte de la menor demanda del primer trimestre se atendió con los stock y eso hizo que la caída en muchos sectores sea mucho mayor.

Primero miraría en términos agregados, creo que este segundo trimestre empezamos a encontrar un piso. Después, obviamente la actividad económica y la industria son muy heterogéneas. Hay cuatro sectores que este año van a crecer. Hay uno que va a crecer muy fuerte como es el agro, que viene de la sequía del año pasado y va a crecer casi un 30% y que arrastra a parte de lo que es maquinaria y equipo. Si vos mirás en la parte industrial, maquinaria y equipo cayó muy poco porque hay una atracción importante del campo en su recuperación. Energía, minería, servicios basados en conocimiento, este año van a crecer.

Hay otros sectores, como es el caso de alimentos y algo de textiles, que cuando uno mira abril contra mayo y mayo contra junio, lo que vamos a empezar a ver es que en el intermensual empieza a haber una leve recuperación. Muy poco todavía, pero empieza a haber una recuperación y son los primeros que reaccionan. Esto porque en la medida que los precios se estabilizan, la gente empieza a ver que los precios empiezan a amesetarse también, saben cuánto vale cada cosa y ya no está ese apresuramiento para comprar.

Y la gente con una recuperación del salario, que ya este mes empieza a ver paritarias que venían demoradas pero que con respecto a la evolución de los precios genera mejoras. Por ejemplo, ayer cerró la paritaria de construcción, donde va a tener casi tres meses del 10% de aumento a futuro, contra una inflación del 3% en términos de alimentos empieza a recuperarse.

Y todo lo que tiene que ver con la industria de bienes de consumo durables, va a recuperarse no tanto de la mano de la recuperación del ingreso, sino de la recuperación del crédito. La cuota es lo que va a empezar a movilizar ese sector y recién lo veremos para finales del año.

AG: Ahí también está el tema de la desocupación...

En el tema del empleo, esta caída que vemos en los primeros seis meses está, en gran parte, en el sector construcción, porque ahí te lo explica lo que ha sido el parate de la obra pública. La obra pública nacional explica casi el 30% del movimiento del sector construcción, y ese sector que reacciona más rápido en la recuperación es el que primero ajusta cuando hay una caída, y en especial acá se nota mucho por la paralización de la obra pública nacional, porque la obra pública provincial todavía continúa.

Se mueve todavía el sector privado. Muchos de los que salieron del mercado formal en el sector construcción están yendo al mercado informal. Cuando uno mira el indicador contra el mes anterior, se recupera cemento en bolsa. Empieza a ver algunos indicadores ahí también positivos.

Y después en el sector industrial, las empresas en general, como nadie quiere despedir porque hay procesos de capacitación, etcétera, y los costos de salida son altos, lo que ha habido es mucha suspensión. Recién estos meses empezamos a ver, en especial en el sector electrónico y muebles de madera, algunos turnos que se habían suspendido y los contratos temporarios que no se renuevan. Recién ahora empezamos a ver un tema de empleo ahí.

