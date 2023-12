La herencia que Luis Caputo recibe de Sergio Massa

El periodista de economía, Fernando Meaños, brindó detalles sobre lo que será la transición entre los ministros de Economía, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Todavía no se sabe quién será el presidente del Banco Central, pero si sabe cuánto debe. Los números de la famosa herencia que cada gobierno le deja al siguiente ya empiezan a aparecer. Comenzando por los dólares, de aquí al mes de enero, el Banco Central tiene compromisos inmediatos por 5.000 millones de dólares. Eso se divide más o menos en 1900 millones que tendrá que pagarle a acreedores privados, es decir, a bonistas, con vencimientos que hay, sobre todo, de los cupones el 9 de enero, los cuales son de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán.

El resto son compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y se supone que parte de eso podría ser cubierto por desembolsos que decida el Fondo en el marco de las negociaciones que tendrá con el nuevo equipo económico.

En cuanto a los pesos, este lunes hubo una reunión muy importante de transición entre los que se van y los que llegan. Los que se van admitieron que el déficit fiscal de 2023, es decir, el déficit total de este año alcanzará el 3% del PBI. Cabe que recordar que la meta incumplida con el Fondo era de 1,9%, y estará bien por encima de eso. Con esto tendrá que arrancar Javier Milei a hacer su ajuste fiscal.

El plan de Milei, según lo que declaró y que para muchos analistas es impracticable, es que para 2024 el gasto público se reduzca en cinco puntos del PBI. Arranca con un déficit del 3% para las cuentas fiscales de 2023. Eso fue lo que ayer reconocieron los funcionarios del equipo que se va, pertenecientes al área de la Secretaría de Hacienda que conduce Raúl Rigo, para decirle cuál es el panorama que le dejan a los funcionarios que llegan al equipo de Caputo. Por lo tanto, la herencia que deja el gobierno de Alberto Fernández al de Milei viene con muchas complicaciones y compromisos tanto en pesos como en dólares.

Para tener en cuenta, 3% de déficit fiscal es lo que autoriza Maastricht para ser miembro de la Unión Europea. O sea, un 3% no sería el problema porque, de hecho, además es 3% con una sequía que quitó 25.000 millones de dólares. Simplemente con el aumento de las exportaciones, porque se vuelva a exportar sin sequía, como hay impuestos sobre las exportaciones, ese déficit de 3% sería 2% o 1,9%. El problema evidentemente es lo comercial, la falta de dólares.

Al mismo tiempo, el resto de condiciones de Argentina que fija parámetros diferentes a los de Maastricht. Por un lado está la deuda en dólares de Argentina, que es una deuda que es otra de las grandes herencias que tendrá el gobierno que asuma, como lo explicaba Daniel Artana, que si bien se puede levantar el cepo, se puede levantar para lo nuevo, para el flujo. Pero el stock de deuda que tiene el país con los importadores será un compromiso muy importante.

Para tener superávit fiscal no necesitaría ajustar el gasto un 5%, sino un 2%. Evidentemente ahí está el planteo de tener superávit fiscal, no de no tener déficit fiscal. Ese es el planteo de Milei y por eso hay distintas partidas presupuestarias que están en la mira para ser recortadas.

