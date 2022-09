Demos una oportunidad a la paz

"Es un día muy especial, en un futuro nos vamos a recordar donde estábamos cuando nos enteremos de la noticia. Me acordé del libro de Michel Foucault Las palabras y las cosas, y como las palabras se pueden convertir en cosas como esta. Por su parte, el psicoanálisis se dice que lo que se puede decir produce catarsis en la violencia y no se convierte en acto. Para Freud lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Desde otra perspectiva es el dolor de una persona que lo hace tan víctima como la persona que odia", explicaba Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del viernes 2 de septiembre.

Posteriormente se repasó el audio de la cobertura de una periodista del canal IP, que estuvo en ese momento, en donde se escucha un grito desesperado y la gente corriendo y gritando que “le dispararon a Cristina”, en medio de la confusión general. "El hombre que le gatilló a Cristina es un brasileño, Fernando Andrés Sabag Montiel de 35 años, su último trabajo fue de servicio de transporte automotor, manejaba para una app, en redes sociales se ve que pertenecía a varios grupos radicalizados de odio. Estuvo detenido por un altercado en marzo del año pasado, en donde no tenía patente y portaba un cuchillo con una hoja de 35 centímetros. Tuvo dos causas por maltrato animal", detalló el conductor. Además agregó que "situaciones como esta hablan de una sociedad con odio. Esto nos debería hacer reflexionar y reducir nuestro discurso con esa carga de odio para mejorar".

Por otro lado se compartió con la audiencia la voz de la ex presidente en una entrevista, primero, donde afirmaba que “desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro, hay tanto loco suelto, no tengo comprada la vida”, y luego en un discurso, más políticamente involucrada aseveraba que si le pasaba algo "no miren hacía el Oriente sino hacia el Norte".

Luego se procedió a escuchar la cadena nacional de Alberto Fernández del jueves a la medianoche. ”Esto conmueve a todos los argentinos, y este atentado merece el repudio de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia, que se quebró por el discurso del odio. Esto engendra violencia y estamos ante un hecho de una gravedad extrema, alterando la paz social", manifestaba el mandatario.

Siguiendo esa misma línea, Fontevecchia procedió a hacer un repaso de los magnicidios más relevantes de la historia, como el de 1914, en lo que fue el inicio formal de la Primera Guerra Mundial, cuando un nacionalista serbio le disparó a sangre fría al archiduque del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando y a su esposa Sofía en la ciudad de Sarajevo.

Varios años más tarde, durante la Guerra Fría, hubo asesinatos de líderes políticos, pero el que más resonó fue, sin dudas, el de John Fitzgerald Kennedy, mandatario estadounidense que recibió tres disparos cuando visitaba la ciudad de Dallas.

En medio de aquel contexto histórico global, Patrice Lumumba, fue asesinado por los Estados Unidos por considerarlo aliado de la URSS en 1961, luego de haber decretado la descolonización de la República del Congo.

En Chile el Golpe de Estado se inició con el asesinato de Salvador Allende, quien había empezado una revolución democrática. En Medio Oriente hubo casos muy conocidos como el del presidente de Egipto, Anwar al Sadat , en 1981, después de firmar la paz con Israel. Y el de 1995 el israelí Isaac Rabin justamente en un acto por la paz, luego de los intentos de éste de reunirse y firmar tratados con Yasser Arafat, el líder palestino.

En este siglo hubo ejemplos de estos asesinatos a líderes, continuó relatando Jorge Fontevecchia, como en 2007 cuando un adolescente de 15 años le disparó a Benazir Bhutto, la primera mujer en gobernar Pakistán, a causa de su condición de mujer y dirigente. Por último, el mes pasado sucedió el homicidio del ex premier japonés, su asesino lo atacó por pertenecer a una secta religiosa que había llevado a la quiebra a su madre.

Para finalizar, se enumeraron los casos locales, aunque no hubo magnicidios, hubo varios atentados a dirigentes políticos fallidos. "En 1933 el líder del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre cuando, en plena década infame, estaba investigando un pacto firmado entre Roca hijo (vicepresidente de Agustín P. Justo) y Walter Runciman el encargado de realizar negocios con los británicos. Cuando la investigación se hizo pública en medio de la discordia legislativa, una bala perdida de un custodio terminó con la vida de su compañero, el senador Enzo Bordabehere"

"Otro caso fue el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, a manos de un grupo montoneros, luego de haber decretado la proscripción del peronismo y su líder. Ya con la recuperación de la democracia el presidente Raúl Alfonsín fue atacado al menos dos veces .Primero lo intentaron asesinar en 1989 y luego en 1991 ya estando fuera del poder", detallaba el conductor para cerrar con Démosle una chance a la paz la canción del mítico John Lennon, también asesinado por un fanático en la puerta de su departamento en Nueva York.

