Día 136: El despertar

"En política hay términos para diferenciar aquellos que día a día se informan y participan de la cosa pública, de lo que acontece en la escena política, y aquellos que mayoritariamente se ocupan de su vida privada y, en ocasiones muy particulares, despiertan a los asuntos generales. Así como se habla de la vanguardia y las masas, en el movimiento estudiantil se habla del activismo y los “independientes”, los alumnos que no forman parte de ninguna estructura partidaria" explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este lunes 24 de abril de 2024.

En general, los grandes cambios de la historia se producen cuando la enorme mayoría social, que se ocupa principalmente de su vida privada, ingresa en la arena política, a través de una movilización o del voto. Ayer, no fue una marcha más, se expresó una mayoría social en favor de la universidad pública. Una movilización que en todo el país superó el millón de personas y que en la Ciudad de Buenos Aires tuvo entre 500 mil y 800 mil participantes.

Fue una de las movilizaciones que tocaron una fibra sensible en el sentir de la sociedad argentina de manera transversal. La marea humana entre el Congreso y la Plaza de Mayo sin ningún tipo de banderas ni identificación política, era acompañada indistintamente por columnas de agrupaciones estudiantiles radicales, dirigentes políticos como Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Mirymiam Bregman y Juan Grabois, entre muchos otros. Los sindicatos movilizaron a sus afiliados y las canciones que se coreaban, además de a la defensa de la educación pública, aludían directamente al Presidente. Es decir, fue una marcha inmensa e indudablemente opositora.

¿Esta movilización representa un despertar de aquellas personas que no se ocupan de la política, pero se ven perjudicadas por la política del Gobierno? ¿Fue la movilización de la última clase media, la que ve cómo se altera su ritmo de vida? ¿Ayer se movilizó gente que votó a Javier Milei?

Obreros y estudiantes, unidos y adelante

Estas preguntas son particularmente interesantes, en el contexto de las próximas semanas, porque la movilización de ayer se inscribe como parte de un plan de lucha más general de la CGT que incluye la marcha del 1° De Mayo y el paro general del 9. Algo similar ocurrió en el Cordobazo de 1969 donde la consigna expresaba "obreros y estudiantes, unidos y adelante".

En la misma tónica, Juan Carlos Schmidt, ex triunviro de la CGT, habló terminada la marcha y le pidió al presidente que estudie historia: "sería bueno que registrara lo ocurrido en los años 60, en el Mayo Francés, y en los conflictos en las universidades de los Estados Unidos que, a mi juicio, pusieron al país al borde de un enfrentamiento civil".

Existe la posibilidad, de que quienes hayan salido a movilizar contra el recorte presupuestario a las universidades, continúen expresándose en las próximas fechas. Sobre todo, porque la respuesta del Presidente fue una lisa y llana provocación que incluyó una publicación en sus redes sociales con la imagen de un león tomando de una taza con la leyenda "lágrimas de zurdo".

Uno de los mensajes de integrantes del oficialismo que colaboró con la masividad de la convocatoria de ayer, por lo urticante que resultó, fue el de Bertie Benegas Lynch cuando desestimó la obligatoriedad de la educación: "A veces necesitas a tu hijo en un taller trabajando”.

Quién salió a cruzar al Presidente por redes sociales, fue el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois: "Señor presidente, Muchas gracias. Se lo digo como un docente más, como un graduado más, como un ciudadano sin cargos que nació en el 83 cuando se recuperó la democracia, un argentino más que caminó hoy emocionado desde la Facultad de Derecho hasta Avenida de Mayo viendo la más grande unidad en la diversidad que me tocó apreciar.

Todas las generaciones y clases sociales. La conciencia de los más pobres que sueñan que sus hijos puedan ser doctores, cartoneros que aunque hayan sido excluidos no quieren que excluyan a otros; la conciencia de los más prestigiosos científicos que agradecen a su Patria haberse podido educar en la universidad pública; la conciencia de hijos de albañiles que hoy son ingenieros, hijas de "domésticas" que hoy son abogadas, empresarios que no se olvidan sus raíces y no quieren privar a otros del derecho que los asistió

Usted logró un tremendo despertar de la conciencia cívica de millones. Nos recordó la fuerza del nosotros frente a la banalidad del "yo y solo yo”. Se lo agradezco. Ha revivido una gran esperanza”

El endurecimiento del radicalismo

Al finalizar la jornada, uno de los discursos del acto, lo dio la presidenta de la FUA, Piera Fernández Piccoli, de la agrupación estudiantil radical Franja Morada. y dejó en claro la problemática que atraviesa el sector: “Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales. El desfinanciamiento de la universidad y la ciencia va contra el crecimiento económico".

¿El discurso de la joven dirigente estudiantil radical, sumado a la convocatoria del viernes pasado del histórico cuadro radical Federico Storani, preanuncian un viraje de la UCR a posiciones más férreamente opositoras al Gobierno? El radicalismo hoy es el partido que puede inclinar la cancha en el Congreso por su cantidad de diputados y esto complicaría totalmente los planes del Gobierno en relación a la ley bases y al pacto de Mayo.

Hay una tradición radical que podría sugerir que vayan en otro sentido. La historia de la Universidad pública y la del radicalismo, particularmente, la de su ala estudiantil, se escriben en paralelo. De hecho, el origen del nombre Franja Morada se remonta al año 1918, exactamente a días de la Reforma Universitaria, cuando los estudiantes cordobeses expulsaron de la universidad al clero y a la aristocracia academicista que gobernaban en forma cerrada las casas de estudio. Entonces, un grupo de estudiantes que no eran solo radicales hicieron flamear como bandera las cortinas que adornaban el salón de grados de la universidad, las cuales eran de color morado, al igual que las estolas que los sacerdotes usan alrededor de su cuello, como símbolo del régimen que habían derribado, y a modo de identificación para aquellos que impulsaban la reforma.

Toda esta historia y referencia identitaria de la Franja Morada con la reforma universitaria y esa rebelión estudiantil anti clerical tiene muy poco que ver con las posiciones de Rodrigo De Loredo en relación a su voluntad de trabajo conjunto con un presidente que desfinancia la universidad pública. Evidentemente, hay una discusión en curso dentro del radicalismo que será clave seguir para entender la evolución de la política nacional.

Federico Storani, unos de los dirigentes que apoyó la movilización de ayer, se mostró feliz por la gran convocatoria: "Creo que va a quedar grabado en la mejor historia de la Argentina y me siento muy honrado de haber sido protagonista".

El error del Gobierno y el ejemplo chileno

Hace algunos días, analizamos el error del Gobierno de confrontar con un sujeto político con el que no tiene posibilidad de triunfo que es la juventud. El ejemplo más cercano que tenemos está en Chile, cuando una protesta de estudiantes terminó con un derrumbe de un sistema que llevaba años.

En el país vecino, un dirigente estudiantil de las movilizaciones del 2011 como Gabriel Boric que se formó en ese mismo proceso de lucha universitaria, terminó siendo Presidente 11 años después. El “no fueron 30 pesos, en referencia al aumento del pasaje del subte, sino 30 años” marcó un cambio de paradigma.

En 2012 un joven Gabril Boric fue ganando notoriedad mientras reclamaba que la educación en su país sea un derecho "estamos todos los actores de la educación unidos, estudiantes, profesores, trabajadores, universitarios y secundarios, todos estamos bajo la misma causa que es transformar la educación en Chile y entenderla como un derecho para todos y no como un bien de consumo susceptible al mercado, tal como dijo Piñera".

Camila Vallejos, una de las referentes más importantes de aquella lucha estudiantil y actual integrante del movimiento de Boric, aseguraba durante las protestas que era importante que otros países vean la situación de Chile y no tomen como el ejemplo el modelo educativo: "la privatización, el arancelamiento, el sistema crediticio para financiar estudios superiores, son cuestiones que se están tratando de impulsar en otros países y es importante que se frene. En Chile llevamos 30 años así y no dio buenos resultados".

En Chile dijeron que no es por los 30 pesos, es por los 30 años. Tal vez, la resistencia que está empezando a surgir contra el gobierno de Javier Milei no sea por el 30% de financiamiento universitario, si no que sea contra el cambio profundo que el Presidente quiere llevar adelante en la sociedad Argentina.

Lo que sucedió ayer también es parte de la batalla cultural en la que el Gobierno plantea que lo políticamente correcto feminiza la política. Hay que prestarle mucha atención al papel de las mujeres en esta lucha. Los sociólogos ven una tendencia en todo el mundo y es que los jóvenes varones tienden a correrse a discursos de derecha, mientras que las mujeres jóvenes tienen ideas más relacionadas con la izquierda. El enfrentamiento al al marxismo cultural que plantea el Presidente trae consigo un disurso antimefiminista, antiaborto y antifeminización de la política.

Tal vez haya sido por el ajuste y el empobrecimiento, pero también fue contra el negacionismo de los crímenes de la última dictadura, contra la política antisindical del Gobierno y contra los valores progresistas, como la educación pública, que penetraron en todo el sistema político argentino. Si esto es así, en las próximas semanas vamos a notarlo.

