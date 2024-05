Día 164: Presidiendo por un sueño

“El general prusiano y teórico militar Carl von Clausewitz dijo que ‘la guerra es la continuación de la política por otros medios’. Es decir, que la política no es más que guerra por medios no violentos, lucha confrontación. Cuando la política no tenía ya más nada que resolver, volvía la guerra, la confrontación física. Clausewitz escribió esta frase en su libro De La Guerra, una conclusión de las guerras napoleónicas durante el siglo XIX. Muchos años después en 1967, Guy Debord publicó La Sociedad del Espectáculo, mostró cómo la sociedad se había transformado en un gran campo de representaciones y nos permitió pensar en cómo la política se había transformado por la influencia de la televisión, y podríamos agregar ahora de las redes sociales, en un espectáculo más. Parafraseando a Clausewitz, podríamos decir que hoy en día la política es la continuación del espectáculo, no por otros medios, si no con otros fines, los fines de la obtención del poder” reflexionó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 25 de mayo de 2024.

Hoy vemos como la densidad de las ideas, los programas políticos, la resolución de los problemas prácticos, en fin el arte de lo posible, se fue transformando en el arte de lo viral. Es verdad que no es nuevo que la política atraiga a personas famosas en otros medios, como puede ser el medio del espectáculo, pero el grado de exposición mediática de Javier Milei, tal vez sea sólo comparable al de Menem quien bailaba con odaliscas, manejaba ferraris o conducía el programa de Neustadt.

El presidente hoy dará un show político musical que no tiene precedentes. Tal es así que hay versiones difundidas por algunos medios de comunicación que hablan de una “banda de soporte liberal” que tocará 2 temas y estaría conformada por Bertie Bengeas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch, el hermano de Berti en guitarra, Marcelo Duclós, autor del libro “Milei la revolución que no vieron venir”, en bajo, y un bombo con la cara de el economista Von Mises.

Milei, como muchos de su generación creció a la par de un show televisivo muy popular en nuestro país, VideoMatch. Un programa que atravesó buena parte de la política argentina y al que, de manera un tanto exagerada, hay quienes le adjudican responsabilidad en la caída de De La Rúa por su ridiculización en las imitaciones. En este programa, un segmento particularmente exitoso fue Bailando por un Sueño. Da la impresión de que Milei es “Presidente por un sueño”, el sueño de ser una superestrella de la derecha mundial. Un, como le gusta decir a él, “divulgador de las ideas de la libertad”.

Da la sensación de que ser presidente no es su aspiración final. Cómo si la batalla cultural que está dando en nombre de sus ideas, fuese lo más importante y la ocupación del máximo cargo público de la Argentina, fuese un solo peldaño en esa carrera.

Presidentes y showmans en la historia de la política mundial

El caso más icónico de un mandatario con origen en el mundo del espectáculo es el del actor Ronald Reagan quien había estudiado economía, pero tras su paso por la Universidad, se convirtió en locutor de radio y luego fue actor en numerosas películas. Su primera experiencia política fue como presidente del gremio de actores de cine, al poco tiempo se postuló y se consagró como gobernador de California hasta que en 1981 fue elegido como presidente de los Estados Unidos.

En el siglo XXI sobresale el caso Volodomir Zelensky. El presidente ucraniano se hizo famoso mundialmente cuando se viralizó, en medio de su campaña presidencial, una escena de una de sus películas en la que asesina a todos los diputados con dos ametralladoras.

En la lista de famosos que llegaron a la presidencia, no podríamos dejar afuera a Donald Trump. El ex mandatario de los Estados Unidos tuvo su primer contacto con la política cuando patrocinó la campaña presidencial del mencionado Ronald Reagan. En 1988 empezó a coquetear con la posibilidad de presentarse como candidato a presidente, tuvo otros intentos en 2004 y 2012 mientras seguía acrecentando su fortuna en el negocio inmobiliario. Finalmente, en 2015 anunció su candidatura formal inmortalizando la frase "Make América great again" y se consagró como presidente.

Esta característica de la política como espectáculo no es algo propio solo de los espacios de derecha, Hugo Chavez, por ejemplo, tenía un programa semanal en Venezuela llamado Aló Presidente y hasta se ha animado a cantar ante multitudes en sus actos oficiales.

En Argentina, el caso más emblemático es el de Carlos Menem quien, entre varias de sus llamativas apariciones públicas durante su presidencia, también se animó a cantar tango en televisión, jugar con la selección de básquet y manejar una Ferrari.

El presidente influencer

Javier Milei es una especie de exaltación de todos estos elementos de showman presentes en todos los casos anteriores y se le agrega su intervención constante en las redes sociales. Un presidente influencer y panelista alejado de todas formas y protocolo. El analista político Gustavo Marangoni sostiene que la actitud de Milei es el complemento ideal de la política económica que está llevando adelante y que escenifica un ataque a la casta para implementar el ajuste: "el estilo que tiene es una marca a la cual va a ser muy difícil que pueda renunciar".

Este estilo particular de Milei también se lleva a su comunicación política. Ayer, en el encuentro de empresarios, volvió a tener una participación elocuente e ironizó con el conflicto diplomático que se desató con España: “A Pedrito lo tengo match point” afirmó ante la risa de los asistentes y en referencia al presidente ibérico.

Contrasta su postura y estilo con el del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que en el mismo evento, lanzó un mensaje claro y le pidió al ministro Luis Caputo que no baje el presupuesto a la Justicia.

Ayer, la periodista Lorena Álvarez sintetizó en un tuit el espíritu con el que Milei parece encarar esta etapa crítica de su presidencia: la falta de consenso parlamentario, el fracaso ante el Pacto de Mayo parecerían ser para él, que quiere ser famoso, “cuestiones liliputienses”: “¿Presidente? Puesto menor. Yo solo quiero ser un Rolling Stone. ¿Se viene el bailecito stone con el que se supone le hicieron bullying de joven?. Quizás. Y quizás seamos un país a sesión terapéutica abierta”

Además, llama la atención como Milei le cambia todo el contenido a los productos culturales que utiliza. La canción de la banda La Renga, Panic Show es un tema de un conjunto representado mayormente en la izquierda y el kirchnerismo, tal es así que los integrantes del grupo se desligaron públicamente del uso que Javier Milei hace de su canción. Paradójicamente, Panic Show es una canción que invita a los oyentes a reaccionar ante los eventos públicos y no a quedarse petrificados como si fuese una película de terror, un show.

Resulta hasta cínico que quien cierra dependencias estatales, deja miles de personas sin trabajo y transforma a velocidad récord la matriz económica del país, empujando a cientos de miles de personas debajo de la línea de pobreza, se regodee en una canción sobre la falta de respuestas de las personas damnificadas y de todo el sistema político. Tal vez deberíamos hacerle caso a La Renga y dejar de tomarnos esto como si fuese un Show.

